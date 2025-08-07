Đình chỉ vụ án, trả tự do ngay tại tòa cho nam thanh niên đánh bảo vệ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 7-8, TAND khu vực 1 - TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Huy là nam thanh niên đánh bảo vệ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) sau khi hai bên tranh cãi, xô xát liên quan chuyện dắt chó ở khu vực này.

Tại phiên tòa, ông NXC (bị hại, nhân viên bảo vệ) trình bày đã có đơn rút lại yêu cầu khởi tố hình sự đối với Tưởng Chí Huy.

Ông C cho biết trước phiên xét xử, gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà ông để xin lỗi, bày tỏ sự ăn ăn hối cải và bồi thường tiền thuốc men, tổn thất danh dự, tinh thần và sức khoẻ cho ông...

Sau khi suy nghĩ, ông C đã đồng ý ký đơn rút lại yêu cầu khởi tố đối với Huy. Việc ông kí đơn không bị ép buộc và hoàn toàn tự nguyện.

Tưởng Chí Huy tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Tưởng Chí Huy bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi của mình. Sự việc xảy ra do bị cáo bức xúc, không kìm được sự nóng nảy nên gây thương tích cho bị hại và khiến bị hại mất việc làm.

Gia đình của bị cáo đã bồi thường cho bị hại tiền thuốc men, tổn thất sức khoẻ, tinh thần..., tổng cộng 100 triệu đồng.

Sau khi hội ý, HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Tưởng Chí Huy.

Quyết định này được căn cứ vào tình tiết bị hại đã tự nguyện làm đơn rút yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo.

HĐXX tuyên trả tự do ngay cho bị cáo Huy nếu bị cáo không phạm vào tội khác.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 27-2, Tưởng Chí Huy cùng chị Paris E L (bạn của Huy; Quốc tịch Mỹ) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi.

Lúc này, ông NXC (nhân viên bảo vệ của Công ty S) đang trong ca trực đã nhắc nhở khi Huy để xe mô tô dưới lòng lề đường nên Huy lái xe đi gửi còn bạn gái ở lại đợi.

Khi quay lại, Huy thấy ông C đang dùng cây nhựa đuổi đánh con chó của chị Paris E L.

Huy và Paris E L đi lại tranh cãi thì ông C nói không được để chó chạy trên phố đi bộ, đã có bảng cấm. Ông C dùng cây dùi cui thúc vào vùng bụng của chị Paris E L nên chị này đá vào chân ông C.

Huy can ngăn thì ông C đến đánh 5 cái vào đầu, mặt chị Paris E L. Huy liền đánh lại 5 cái vào đầu, mặt ông C. Ông C bỏ chạy thì bị Huy đuổi theo đánh thêm 3 cái nữa.

Khi mọi người xung quanh can ngăn nên Huy và chị Paris E L bỏ đi. Ông C liền lấy thanh sắt ở bồn cây rồi đi lại về Huy và chị Paris E L tranh cãi. Huy giật được thanh sắt ông C đang cầm và đánh 2 cái vào vai và đầu của ông C khiến ông té xuống đường.

Huy và chị Paris E L bỏ đi về thì bị người dân xung quanh giữ lại. Cả hai được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Ông C được đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị. Ông C bị thương tích 4% và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Huy.