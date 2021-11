Mang dao từ Bến Tre sang Tiền Giang chém đứt lìa tay đồng nghiệp

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 08:52 AM (GMT+7)

Do mâu thuẫn với đồng nghiệp, Phạm Duy Cường đã mang theo dao từ Bến Tre sang Tiền Giang, chém đứt lìa bàn tay trái của nạn nhân.

Phạm Duy Cường tại cơ quan điều tra.

Ngày 29/11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Cường (SN 1983, ngụ xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra, chiều tối 13/11, Cường mang theo hai con dao tự chế và chạy xe máy đến phường 10 (TP Mỹ Tho) để tìm Huỳnh Thái Sang (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh).

Khi gặp Sang, Cường đã chém đứt lìa bàn tay trái của nạn nhân. Sang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

Cường làm việc chung với Sang tại công ty ở tỉnh Bến Tre. Theo điều tra, nguyên nhân ban đầu, ngày 12/11, cả hai xảy ra mâu thuẫn, Sang đã đánh và chửi Cường. Cường ấm ức trong lòng, đến tối 13/11 đã dùng dao gây thương tích cho Sang.

