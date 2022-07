Hung thủ truy sát, chém lìa tay em rể ở tiệm cắt tóc ra đầu thú

Sau khi truy sát, chém lìa tay anh H., Hưng đã đến trụ sở công an đầu thú.

Trịnh Ngọc Hưng đến trụ sở công an đầu thú.

Ngày 7/7, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trịnh Ngọc Hưng (SN 1995, ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, Hưng có mâu thuẫn từ trước với em rể là B.S.H (SN 1994 ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương). Khoảng 11h15 ngày 6/7, thấy anh H. đang cắt tóc trong tiệm cắt tóc gần nhà mình, Hưng đã về nhà lấy một con dao tự chế dài khoảng 1,34m rồi đi sang hiệu cắt tóc tìm chém anh H.

Lúc này, anh H. đang ngồi cắt tóc thì Hưng đi vào từ cửa sau, cầm dao chém em rể. Nạn nhân giơ tay trái lên đỡ thì bị Hưng chém đứt lìa bàn tay trái. Sau đó, Hưng chém thêm 2 nhát vào người anh H. nhưng không trúng.

Bị truy sát, anh H. vội mở cửa chạy sang đường đối diện thì bị Hưng truy đuổi chém tiếp 1 nhát vào lưng. Nạn nhân sau đó bỏ chạy còn Hưng cầm dao đi về nhà và đến trụ sở công an đầu thú.

