Kinh hoàng, tài xế ô tô tải vác đao chém lìa tay lơ xe

Thứ Ba, ngày 16/11/2021 10:22 AM (GMT+7)

Cường đã mang 2 cây đao đi tìm anh S. để giải quyết mâu thuẫn, xô xát của hai người trước đó.

Phạm Duy Cường tại trụ sở công an.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Cường (SN 1983, trú ấp Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận là tài xế xe tải còn anh H.T.S (trú TP.Hồ Chí Minh) là lơ xe cho công ty Thuận Hưng, TP.Bến tre, tỉnh Bến tre. Ngày 12/11, Cường cùng anh S. đi giao hàng ở tỉnh Lâm Đồng thì xảy ra mâu thuẫn, S. dùng tay đánh và chửi Cường.

Do bực tức nên ngày 13/11, Cường mang theo 2 cây đao tìm anh S. để giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp S. đang lấy hàng tại cây xăng 50, đường Ấp Bắc, phường 10, TP.Mỹ Tho, Cường dùng đao chém anh S. gây thương tích nặng, đứt lìa bàn tay trái.

Anh S. được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Quá trình điều tra vụ việc, Công an TP.Mỹ Tho đã thu giữ 2 cây đao, tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Cường để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

