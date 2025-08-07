Bắt giữ 22 đối tượng mang hung khí rượt đuổi nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ngày 7/8, CATP Hà Nội cho biết, Công an xã Thiên Lộc bắt giữ 22 đối tượng có hành vi mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa N.C.M.Đ và N.H.T.H (cùng SN 2009 và trú tại thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội). Sau đó, 2 bên nhắn tin thách thức qua mạng xã hội Facebook và hẹn đánh nhau.

Cụ thể, khoảng 20h40 ngày 2/8, nhóm của Đ (gồm 6 người) đi 4 xe máy mang theo 1 ná cao su còn nhóm của H (gồm 16 người) đi trên 10 xe máy mang theo 3 kiếm, 1 gậy ba khúc gặp nhau tại khu vực giáp đường Võ Văn Kiệt, gần hầm cầu chui thôn Nhuế.

Hai nhóm đối tượng điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, hò hét truy đuổi nhau từ thôn hầm cầu chui thôn Nhuế, qua đường trục chính sau đó sang Ấp Sáp Mai gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng. Đồng thời triệu tập 22 đối tượng đến trụ sở cơ quan để xác minh sự việc.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CATP đã ra Quyết định tạm giữ đối với 8 đối tượng (chủ yếu sinh năm 2009) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với các đối tượng còn lại, Công an xã Thiên Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo CATP Hà Nội, các đối tượng trên đều đang là học sinh các trường THPT, trường nghề. Đây lại là một hồi chuông cảnh tỉnh đến các phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em, giao xe cho người chưa đủ tuổi đi chơi đêm, gây ra những hành vi nguy hiểm cho người tham gia giao thông, sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

Thời gian tới, Công an xã Thiên Lộc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn tuyên truyền phổ biến giáo dục cho các học sinh để phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh trên địa bàn.