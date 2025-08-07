Bắt kẻ trộm, phát hiện 'chủ nhân' của chiếc điện thoại cũng đi ăn trộm

Thông tin ban đầu, ngày 4/8, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Hòa Cường phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ đã tiến hành xác minh, làm việc với Trần Ngô Chung (SN 1995, trú tại xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng).

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua đấu tranh, Chung khai nhận đã trộm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold của một nam thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường).

Tuy nhiên, sự việc bất ngờ chuyển hướng, khi không lâu sau đó, Lê Trung Phong (SN 2008, trú tại phường Cẩm Lệ) đến Công an phường Hòa Cường và nhận chiếc điện thoại nói trên là tài sản của mình. Song, Phong cũng thừa nhận chiếc điện thoại này vốn là tang vật từ một vụ trộm khác do chính Phong gây ra.

Tại cơ quan công an, Phong khai đã thực hiện hai vụ trộm túi xách khác.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vai trò và hành vi của cả hai đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.