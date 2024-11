8 tháng ròng lần theo trùm buôn người ở Tam Giác Vàng

Ít ai biết rằng, đằng sau mỗi chuyên án được triệt phá là cả một hành trình đầy cam go, thầm lặng của những chiến sĩ Công an. Họ kiên trì lần theo từng dấu vết mờ nhạt, đấu trí với những kẻ thủ ác xảo quyệt để giải cứu các nạn nhân khỏi "động quỷ", mang lại bình yên cho nhân dân.

"Bóng ma" đe dọa miền núi tỉnh Nghệ An

Hơn 80% dân số huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) là đồng bào dân tộc thiểu số, mưu sinh chủ yếu dựa vào nương rẫy. Đồng tiền kiếm được chẳng đủ để xua đi cái nghèo, cái khó bám riết lấy mảnh đất này. Khao khát thoát nghèo luôn nung nấu trong mỗi người dân. Và cũng chính từ mong muốn ấy, nhiều người đã mù quáng tin theo những lời dụ dỗ của các đối tượng buôn người.

Công an huyện quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) thực hiện kiểm tra về điều lệnh, quân sự, võ thuật định kỳ hằng năm.

"Việc nhẹ, lương cao", "đào tạo miễn phí",... những lời hứa hẹn khiến bao người mơ mộng về một miền đất hứa. Các đối tượng tội phạm lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lòng tin của người dân để giăng bẫy đưa họ vượt biên trái phép.

Từ đầu năm 2024, những manh mối đầu tiên về hoạt động của đường dây buôn người này đã lọt vào tầm ngắm của Công an huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An). Vi Văn Nhập (41 tuổi, trú tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu) được xác định là một chân rết quan trọng trong đường dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để làm việc bất hợp pháp. Việc bắt giữ Nhập không phải là khó, nhưng làm sao để kẻ đứng đầu đường dây phải lộ diện là điều khiến các trinh sát trăn trở.

Suốt 4 tháng trời theo dõi chặt chẽ Vi Văn Nhập, kẻ đứng sau đường dây cũng bắt đầu lộ diện. Theo tài liệu điều tra, Nhập thường xuyên liên hệ với Phạm Thị Tuyết Chinh (36 tuổi, trú xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), hiện sinh sống ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Thời gian ở nước ngoài, Chinh quen biết nhiều ông chủ có nhu cầu tìm lao động để đưa vào làm việc tại các đặc khu kinh tế nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Chinh tuyển nhiều chân rết tại các tỉnh thành để tìm “nguồn hàng” gửi sang cho các ông chủ ở đặc khu Tam Giác Vàng mà Nhập nằm trong số đó.

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo giao Công an huyện Quỳ Châu xác lập chuyên án đấu tranh. Tuy nhiên, hành tung của Chinh luôn thoắt ẩn thoắt hiện gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan công an. “Có lần Chinh định nhập cảnh Việt Nam để “ăn hàng”. Ban chuyên án cử một tổ công tác vượt cả nghìn km ra đón lõng nhưng vốn đa nghi hoặc đánh hơi sự nguy hiểm, gần đến khu vực biên giới, Chinh quay lại rồi gọi điện chỉ đạo từ xa”, Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu cho hay.

Những lá đơn tố cáo tháo gỡ nút thắt

Giữa lúc cuộc điều tra gặp khó khăn, một cuộc điện thoại cầu cứu trong đêm, một nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi Tam Giác Vàng đã mở ra nút thắt quan trọng trong chuyên án đầy cam go của Công an huyện Quỳ Châu.

Lãnh đạo huyện quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như xé toạc không gian yên tĩnh của gia đình anh L.V.Đ. (34 tuổi, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An). Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy, đứt quãng của người em trai tưởng chừng đã mất tích: "Chị ơi... cứu em với... em bị lừa rồi...". Cuộc gọi cầu cứu từ Luông Pha Băng (Lào) sau 5 tháng bặt vô âm tín ấy như tiếng sét đánh ngang tai, khiến người chị gái chết lặng. Ngay lập tức, gia đình anh Đ. đã tìm đến Công an huyện Quỳ Châu trình báo, tìm sự giúp đỡ.

Câu chuyện buồn của anh Đ. bắt đầu từ đầu năm 2024, khi Vi Văn Nhập vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về công việc với mức thu nhập 20 - 30 triệu đồng/tháng ở nước ngoài. Khao khát đổi đời, anh Đ. cùng một số người đã nhẹ dạ tin theo Nhập, xuất ngoại trong niềm hy vọng. Nhưng họ không ngờ rằng phía trước không phải miền đất hứa mà là bẫy lừa đảo tăm tối trên đất Myanmar. Tại đây, họ bị thu hết giấy tờ tùy thân, bị ép buộc phải tham gia vào các phi vụ lừa đảo trực tuyến, mỗi ngày trôi qua trong sự giám sát, quản thúc chặt chẽ của nhóm buôn người.

Sau 2 tháng trải qua cuộc sống như địa ngục, anh Đ. cùng một số người đã liều chết tìm đường thoát thân. Nhưng cuộc đào thoát bất thành, họ bị bắt lại và đưa đến Tam Giác Vàng (thuộc địa phận nước Lào). Tại đây, anh tiếp tục bị ép buộc tham gia lừa đảo, sống trong sự đe dọa. Không những thế, chúng còn ép anh gọi điện về nhà đòi 150 triệu đồng tiền chuộc. Nỗi lo lắng về gánh nặng tiền chuộc đè lên vai gia đình khiến anh không thể gọi điện về nhà. Người quản lý thông báo sẽ bán anh Đ. sang lại Myanmar.

Anh Đ. từng nghe nói không có tiền chuộc có thể sẽ bị đưa đi bán nội tạng nên rất lo sợ. Khi bị bọn buôn người đưa trở lại Myanmar, nhận thấy phía sau quán ăn ven đường là dòng sông Mêkông, anh Đ. đã liều mình nhảy xuống dòng nước để tẩu thoát. Anh cố sức bơi thật nhanh để thoát khỏi truy đuổi của nhóm buôn người. Khi đã đuối sức, anh may mắn vớ được một tấm xốp trôi trên sông.

Sau nhiều giờ trôi dạt, khi cảm thấy đã an toàn, anh Đ. bơi vào bờ, men theo con đường dọc bờ sông đi bộ về phía hạ nguồn. Suốt 7 ngày ròng rã, anh Đ. đi bộ, chỗ nào không thể đi, anh dùng tấm xốp để bơi nhằm tránh sự truy đuổi của nhóm buôn người. Vào ngày thứ 8, khi kiệt sức và gần như tuyệt vọng, anh Đ. được người dân bản địa và một nhóm người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Lào phát hiện, giúp đỡ, cho đồ ăn.

Một tòa nhà phía trong đặc khu Tam Giác Vàng, sào huyệt của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến Luông Pha Băng (Lào), anh Đ. được một tài xế xe khách đồng ý chở đến biên giới Lào - Việt Nam với chi phí 25 triệu đồng. Anh Đ. mượn điện thoại của tài xế, gọi điện về nhà cho chị gái nhờ chuyển tiền xe. Chị gái anh Đ. sau đó đến trụ sở Công an huyện Quỳ Châu trình báo và nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đón anh Đ. tại cửa khẩu. Ngày 9/5, sau khi trở về quê an toàn, Đ. tố cáo hành vi của Nhập tới Công an huyện Quỳ Châu. Theo Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, thời điểm nhận đơn tố cáo của anh Đ. mọi điểm mờ gần như sáng tỏ, nhiều manh mối trước đây chỉ là nghi vấn, nay có thể khẳng định chính xác.

Ngày 7/8, nhận tin báo Phạm Thị Tuyết Chinh vừa về nước qua đường bộ cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, ngay lập tức, tổ công tác của Công an huyện Quỳ Châu đã di chuyển từ Nghệ An ra Lào Cai để xác minh và theo dõi tội phạm. Ngày 8/8, tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Công an huyện Quỳ Châu chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt thành công Phạm Thị Tuyết Chinh; thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Cùng thời điểm Vi Văn Nhập cũng bị bắt ở Quỳ Châu.

Thượng tá Hoàng Chí Hiếu cho biết, đây là vụ án lớn, tính chất ngoài biên giới, hàng chục cán bộ phải đến nhiều tỉnh, thành để xác minh. Đôi lúc mọi thứ tưởng chừng rơi vào bế tắc nhưng nhờ sự kiên trì đeo bám, nút thắt đã được hóa giải.

Chuyên án đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song với Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, nỗi lo về tình hình phức tạp của tội phạm buôn người vẫn còn đó. Nhất là khi thủ đoạn của tội phạm buôn người ngày càng tinh vi như: Sử dụng mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân; che giấu hành vi phạm tội bằng cách sử dụng nhiều phương tiện di chuyển khác nhau, chuyển tiền qua trung gian...

Theo Thượng tá Hoàng Chí Hiếu, cần phải nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số về thủ đoạn của tội phạm buôn người để tránh trở thành nạn nhân. Đồng thời, kêu gọi người dân tích cực tố giác tội phạm.

Những kết quả Công an huyện Quỳ Châu đạt được khi phá thành công chuyên án mua bán người xuyên quốc gia từ Việt Nam đến khu vực Tam Giác Vàng được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đó là nguồn động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳ Châu tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

