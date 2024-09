Cuộc vây bắt kịch tính đường dây tội phạm lừa đảo tại “Tam giác vàng”

Tòa nhà tại đặc khu Tam giác vàng, nơi các đối tượng lừa đảo ẩn náu

Từ những lá đơn cầu cứu…

Năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được nhiều đơn trình báo về việc bị lừa đảo qua mạng, mất hàng tỷ đồng. Một số gia đình gửi đơn cầu cứu còn cho hay, con họ bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao, song thực chất bị thu hết giấy tờ tùy thân, hàng ngày bị ép tham gia gọi điện lừa đảo. Ai muốn về quê phải nộp hàng trăm triệu đồng “chuộc mình”.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các nạn nhân đang bị một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khống chế. Các đối tượng trong đường dây hiện đang cư trú tại Khu kinh tế “Tam giác vàng” (tỉnh Bò Kẹo, Lào), có nhiều hoạt động phạm tội khác như mua bán người, tổ chức vượt biên trái phép... Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm được quy mô của đường dây tội phạm này phủ khắp châu Á. Tại mỗi quốc gia sẽ có nhóm người bản địa phụ trách. Chúng dùng chiêu “người Việt lừa người Việt”, kết nạp người từng tham gia các tổ chức lừa đảo qua mạng hứa trả lương cao.

Phụ trách đường dây nhằm vào người Việt Nam là Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng). Ngọc tham gia tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ở tỉnh Bò Kẹo khoảng 2 năm trở lại đây, tuyển hàng trăm “chân rết”. Cả nhóm ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung tại các tòa nhà ngay tại khu “Tam giác vàng”. Thủ đoạn phổ biến mà nhóm Ngọc thực hiện là tạo tài khoản mạng xã hội với hình ảnh người giàu có, doanh nhân thành đạt để kết bạn với các phụ nữ có điều kiện ở Việt Nam. Sau vài tuần tạo được lòng tin, chúng sẽ gạ “con mồi” đầu tư kinh doanh qua mạng thông qua các ứng dụng để chiếm đoạt tiền.

Sau gần 2 năm tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đủ căn cứ xác định có tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế “Tam giác vàng”. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án đấu tranh với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và nước bạn Lào nhằm quyết tâm triệt phá tổ chức tội phạm này càng sớm càng tốt.

Lực lượng công an 2 nước khống chế các đối tượng

Đột kích “tâm bão”

Sau quá trình chuẩn bị công phu, rạng sáng 31-7-2024, Ban chuyên án quyết định triển khai các lực lượng lên đường sang nước bạn Lào. Trước đó, công tác trao đổi, chia sẻ và đề nghị phối hợp giữa lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào đã được thực hiện chặt chẽ.

Từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến Thủ đô Viêng Chăn trải qua nhiều chặng đường quanh co, sạt lở bởi đang mùa mưa lũ. Nhiệm vụ phía trước là bắt giữ hàng trăm đối tượng của tổ chức tội phạm quốc tế ở một trong những nơi được đánh giá là nguy hiểm, không tránh khỏi gây cảm giác hồi hộp cho thành viên tham gia chuyên án. Sau nhiều giờ đoàn xe băng qua những khe núi hiểm trở và quốc lộ nước bạn, đoàn cũng hoàn thành cung đường 600km để đến Thủ đô Viêng Chăn khi trời đã nhá nhem tối. Sau bữa ăn vội, dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Ban chuyên án lập tức nhóm họp chiến thuật, mổ xẻ từng chi tiết của kế hoạch phá án sắp tới. Ngày thứ hai ở nước bạn, thành viên Ban chuyên án tiếp tục hành trình 600km đến thị trấn Boten, tỉnh Luangnamtha. “Mỗi phút trôi qua trên các phương tiện di chuyển, chúng tôi cảm giác như dài đằng đẵng. Thời gian dài, nhưng không ai ngủ ngon” - thành viên Ban chuyên án kể lại.

Đúng 3h30 ngày 2-8, chỉ huy phát lệnh xuất phát. Những ánh đèn pha rạch ngang màn đêm, hướng về đặc khu “Tam giác vàng”. Tại khu vực này có hơn 200 tòa nhà, mỗi tòa cao từ 20 - 25 tầng với hàng nghìn người sinh sống và làm việc nên việc xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng vô cùng khó khăn. Lúc 8h cùng ngày, ám hiệu hành động được phát đi. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an Lào nhanh chóng đột kích vào 13 tầng của tòa nhà mà trước đó đã xác định là “tổng hành dinh”. Các chiến sĩ chạy bộ từ tầng 1 lên tầng 13 để lục soát từng căn phòng. Mọi hành động diễn ra nhanh gọn, dứt khoát. Tiếng bước chân của các nghi phạm tháo chạy theo cầu thang khiến cho không khí trở nên nghẹt thở. Nhiều đối tượng cố tình tẩu tán, tiêu hủy các công cụ phạm tội, hoặc cố thủ tại phòng, trèo ra các ban công ẩn nấp, trà trộn vào số người nước ngoài khác đang làm việc cùng tòa nhà. Sau hơn 4 giờ đấu tranh nghẹt thở, 154 đối tượng đã bị bắt giữ. Riêng Hoàng Bích Ngọc biết đồng bọn bị khống chế đã lập tức trốn về Việt Nam, nhưng vừa hạ cánh ở sân bay Nội Bài đã bị bắt giữ.

Cơ quan công an thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, hàng chục viên hồng phiến, 18.900 Nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại, hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Lúc này, các cán bộ, trinh sát của Ban chuyên án mồ hôi ướt đẫm áo, bụng đói cồn cào nhưng không thể nghỉ ngơi, bởi hành trình di lý các nghi phạm về nước vẫn còn là quá trình gian nan. Thượng tá Nguyễn Phi Hải nhìn nhận, bắt được các nghi phạm đã khó khăn, nhưng nếu không giám sát chặt, chỉ cần một nghi phạm liều mình bỏ chạy cũng dẫn đến hiệu ứng khó kiểm soát. Đó là chưa nói đến khả năng tổ chức giải cứu của các đối tượng khác khi tất cả đang nằm trong địa bàn nước bạn. Cuối cùng, phương án được chọn là huy động một lượng xe lớn đưa những người liên quan về trụ sở Công an Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. 22h ngày 2-8, mọi việc dần ổn thỏa…

Hang ổ của những kẻ lừa đảo

Sự cố bất ngờ

Sáng 3-8, đoàn xe dài nối đuôi nhau đưa 154 nghi phạm từ tỉnh Bò Kẹo trở về Thủ đô Viêng Chăn. Sau 1 giờ xuất phát, bất ngờ một quả đồi bên đường bị sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối đổ xuống chắn ngang đường đi. Đối mặt với tình thế bị mắc kẹt giữa rừng núi, một mặt Ban chuyên án thông báo tình trạng đến lực lượng cứu hộ Lào nhằm sớm giải tỏa đường đi, mặt khác đoàn xe buộc phải quay lại điểm xuất phát. Đêm đó, Ban chuyên án không thể chợp mắt để đề phòng những tình huống ngoài mong muốn xảy ra. Vấn đề quản lý 154 nghi phạm càng thêm phức tạp, nhưng Ban chuyên án may mắn nhận được sự phối hợp giúp đỡ quý giá của Công an tỉnh Bò Kẹo. 154 đối tượng được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh Bò Kẹo để chờ khắc phục sự cố sạt lở trên đường di chuyển.

Ngày hôm sau, đường về Thủ đô Viêng Chăn thông tuyến, Ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm rời Bò Kẹo về ga tàu Bon Ten để trở về Viêng Chăn. Mọi thủ tục đã hoàn tất, nhưng không ai dám lơ là. Để đảm bảo việc đưa 154 đối tượng cùng lực lượng phá án lên tàu an toàn, Ban chuyên án đã phải thuê 2 toa tàu ở phía cuối. Những ánh mắt tò mò của các hành khách xung quanh buộc các trinh sát phải luôn điềm tĩnh xử lý tình huống. Đúng 18h ngày 7-8, Ban chuyên án đưa thành công 154 nghi phạm về đến trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Theo Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam phối hợp cùng Công an nước bạn Lào trong công cuộc đấu tranh với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng xuyên quốc gia. Quá trình xây dựng, triển khai chuyên án đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và nước bạn Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước.

Sau hơn 4 giờ đấu tranh nghẹt thở, 154 đối tượng đã bị bắt giữ. Riêng Hoàng Bích Ngọc biết đồng bọn bị khống chế đã lập tức trốn về Việt Nam, nhưng vừa hạ cánh ở sân bay Nội Bài đã bị bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]