Kí ức rùng rợn nơi động quỷ xứ người - Kỳ cuối: Đánh án ở đặc khu Tam giác vàng

Theo dấu tội phạm

Sau nhiều tháng trời tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh Hà Tĩnh có đủ căn cứ xác định một tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào). Ngay lập tức một ban chuyên án được thành lập với nhiệm vụ cấp thiết đặt ra: Phải triệt phá tổ chức này càng sớm càng tốt nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nạn nhân, bắt gọn các đối tượng trong đường dây.

Xác định, đây là đường dây tội phạm quy mô, có hàng trăm đối tượng tham gia, Công an Hà Tĩnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lực lượng đến phương tiện cũng như sự phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào để qua biên giới "đánh án".

Hành trình từ Việt Nam sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng, ban chuyên án đã vượt qua vô vàn khó khăn (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sau một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, rạng sáng 31/7/2024, ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, dẫn theo hàng trăm cán bộ chiến sĩ lên xe, tiến thẳng sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đến thủ đô Viêng-Chăn trải qua nhiều chặng đường quanh co, khúc khuỷu. Những cơn mưa xối xả với nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói mòn của mùa mưa Lào càng khiến ban chuyên án nóng lòng tiếp cận đặc khu Tam giác vàng, nơi đặt trụ sở của nhóm tội phạm càng sớm càng tốt.

Toà nhà tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng , nơi được xác định là "hang ổ" của đường dây tội phạm (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Gần 17 giờ băng qua màn đêm, luồn lách qua những khe núi hiểm trở, đoàn xe đã hoàn thành cung đường 600km để đến thủ đô Viêng-Chăn. Sau bữa ăn vội, ban chuyên án họp ngay trong đêm, lên kế hoạch chi tiết chuẩn bị cho cuộc đột kích.

Từ Thủ đô Viêng-Chăn, các lực lượng tiếp tục hành trình suốt 12 giờ đến tỉnh Bokeo. Rạng sáng 2/8, tiếng chỉ huy ban chuyên án vang lên hiệu lệnh, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tập hợp theo tổ như kế hoạch, lên xe "ém quân" tại các con ngõ nhỏ, chờ sẵn hướng về đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Mục tiêu là toà nhà cao ốc nơi được xác định tổ chức mua bán người, lừa đảo đang hoạt động.

Cuộc đột kích nghẹt thở

Ngày 02/08/2024, dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam, Công an Lào..., Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát lệnh đột kích.

Đại tá Phạm Thanh Phương và Thượng tá Nguyễn Phi Hải chỉ đạo, tham gia trực tiếp cuộc "đột kích" (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Ngay khi hiệu lệnh đột kích được phát ra, hàng trăm mũi trinh sát xốc thẳng vào 13 tầng của tòa nhà để khống chế các đối tượng. Tiếng người la hét, tiếng bước chân hoảng loạn của các nghi phạm tán loạn trong toà nhà. Nhưng các tình huống giả định trước đó đã được ban chuyên án tính toán kỹ lưỡng nên các mũi trinh sát đã nhanh chóng bắt gọn, khống chế được nhóm tội phạm, không để bất cứ kẻ nào lọt lưới.

Sau hơn 4 giờ truy bắt, ban chuyên án đã bắt giữ 154 đối tượng trong đường dây, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 Nhân dân tệ, hàng chục chiếc máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ, các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo. Cùng thời điểm, tại sân bay Nội Bài, một tổ công tác khác của ban chuyên án cũng đã bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại quận Kiến An, Tp.Hải Phòng) khi đang trên đường bỏ trốn về Việt Nam.

155 nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Tóm gọn được 155 đối tượng an toàn cũng là lúc các cán bộ, trinh sát ướt đẫm lưng áo, bụng đói cồn cào nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Bởi, nhiệm vụ di lý các nghi phạm về nước an toàn đang tiếp tục đặt ra những khó khăn, thử thách, nguy hiểm cho ban chuyên án.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, bắt giữ được các nghi phạm đã khó khăn nhưng nếu không quản lý tốt, chỉ cần một nghi phạm liều mình bỏ chạy thôi cũng dẫn đến hiệu ứng khó kiểm soát, chưa nói đến khả năng tổ chức giải cứu các đối tượng khác, khi tất cả đang nằm trong một địa bàn cực kỳ phức tạp, đầy rẫy tội phạm nguy hiểm xung quanh. Do đó, cần phải tìm ngay một địa điểm để tạm giữ các nghi phạm an toàn là mục tiêu đề ra của ban chuyên án.

Trên đường di lý các nghi phạm về Thủ đô Viêng-Chăn, đoàn ban chuyên án gặp phải sự cố sạt lở, không thể di chuyển (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Sáng 3/8, đoàn xe dài nối đuôi nhau đưa các nghi phạm từ tỉnh Bokeo trở về Thủ đô Viêng-Chăn. Sau 1 giờ xuất phát, bất ngờ một quả đồi bên đường bị sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối đổ xuống chắn ngang đường đi. Đối mặt với tình huống phát sinh, để đảm bảo an toàn, ban chuyên án quyết định quay lại tỉnh Bokeo, đồng thời, thông báo với cơ quan chức năng Lào nhờ hỗ trợ thông đường.

Xác định quay trở lại Bokeo là đối mặt với nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, suốt đêm, các cán bộ, chiến sĩ ban chuyên án không chợp mắt, trực chiến 24/24h đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Các nghi phạm được di lý...

... cùng nhiều tài liệu phạm tội về đến trụ sở Công an Hà Tĩnh một cách an toàn, nhanh chóng.

Sáng hôm sau, ngay khi tuyến đường về Thủ đô Viêng-Chăn thông, ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm rời Bokeo, di chuyển đến ga tàu Bon Ten để trở về Viêng-Chăn. 2 toa tàu ở phía cuối đã được ban chuyên án thuê riêng để dẫn giải 154 đối tượng.

Đúng 18h ngày 7/8, ban chuyên án đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm bởi vừa trải qua một hành trình đầy thử thách, cam go nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ghi dấu sức mạnh đoàn kết, phối hợp tổng lực của nhiều lực lượng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo tìm các nạn nhân liên quan chuyên án bắt giữ 155 người của tổ chức mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản quốc tế. Theo cơ quan công an, những kẻ này tự xưng mình là người quen hoặc cổ đông của Tập đoàn OYO kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, chuyên cho thuê phòng khách sạn (khách đặt phòng trên mạng). Sau đó, chúng rủ bị hại đầu tư kinh doanh phòng khách sạn OYO để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận theo ngày. Lúc đầu, chúng sẽ cho bị hại rút tiền để tạo lòng tin. Khi bị hại nộp vào số tiền lớn, những “mắt xích” trong đường dây sẽ đưa ra nhiều lý do như sai số tài khoản nạp tiền, tài khoản bị khóa... để tiếp tục yêu cầu “con mồi” chuyển tiền rồi chiếm đoạt tài sản. Ai là nạn nhân hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động của những kẻ lừa đảo, vui lòng liên hệ ngay với Thượng úy Nguyễn Hữu Đại, cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại: 0942.823.388.

