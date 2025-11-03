Hơn 12 năm trốn truy nã, bị bắt khi đang là chủ cơ sở kinh doanh đồ gỗ

Tối 2-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an phường Thanh Khê vừa bắt giữ Phan Thị Thu Hiền (68 tuổi).

Bà Hiền quê xã Phú Lộc, TP Huế; ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đã lẩn trốn quyết định truy nã của cơ quan công an hơn 12 năm.

Phan Thị Thu Hiền bị bắt khi đang là chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ gỗ. Ảnh: CA

Cuối năm 2012, Hiền trộm cắp 100 triệu đồng của hành khách trên xe ô tô đi từ Ngã ba Huế, TP Đà Nẵng đến đoạn đường thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cũ làm việc và cho tại ngoại, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 8-4-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành cũ ra quyết định truy nã toàn quốc, loại nguy hiểm đối với Hiền.

Chiều 31-10, công an bắt được bà khi người này đang ở tại căn nhà thuê trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê, dưới vỏ bọc là chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ gỗ.