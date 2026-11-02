Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc 'vắng không bóng người'

Sự kiện: Du lịch cùng người nổi tiếng

Á hậu Phương Nga tận hưởng 19 tiếng dạo chơi tại Dubai, khám phá Al Seef và Al Fahidi. Những hình ảnh tuyệt đẹp và không gian vắng vẻ khiến trải nghiệm của cô thêm phần độc lạ.

Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 1

Mới đây, Á hậu Phương Nga chia sẻ loạt ảnh dạo chơi tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Trong lịch trình quá cảnh kéo dài 19 tiếng, người đẹp dành thời gian ghé thăm các địa điểm nổi tiếng, bắt đầu từ khu vực mang dấu ấn kiến trúc truyền thống ở Dubai Creek.

Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 2

“Lần này mình transit qua Dubai thôi nên chỉ có 19 tiếng ở đây, nhưng lại đi được hết các điểm nổi tiếng của Dubai. Và điểm dừng chân đầu tiên lúc 7h sáng, vắng tanh không một bóng người Phố cổ Al Seef - Al Fahidi”, cô hào hứng viết trên trang cá nhân.

Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 3

Hai địa danh được nàng hậu nhắc đến, Al Seef và Al Fahidi, đều thuộc khu vực khám phá văn hóa, lịch sử của Dubai nhưng có đặc điểm riêng. Al Fahidi là khu phố lịch sử lưu giữ dấu ấn đời sống Dubai từ giữa thế kỷ XIX, nổi bật với những ngõ nhỏ, sân trong và các tháp đón gió truyền thống.

Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 4

Nằm gần đó, Al Seef là khu phát triển ven Dubai Creek, kết hợp không gian mua sắm, ăn uống và nghỉ chân với kiến trúc lấy cảm hứng từ di sản địa phương. Những công trình mang phong cách xưa khiến nơi này thường xuất hiện trong hành trình khám phá Dubai cổ kính của du khách. 

Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.
Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.
Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.
Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.

Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.

Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 9
Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 10
Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 11

Bộ ảnh của Phương Nga tập trung vào những con ngõ, mái hiên và khoảng sân yên tĩnh trong buổi sáng. Dù thời gian lưu lại thành phố ngắn, điểm dừng chân đầu tiên vẫn mang đến cho cô nhiều khung hình đáng nhớ. Người đẹp cho biết đã ghé các điểm nổi tiếng khác trong khoảng thời gian quá cảnh, song chưa nêu cụ thể lịch trình trong chia sẻ này.

Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc &#39;vắng không bóng người&#39; - 12

Bùi Phương Nga sinh năm 1998, giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và lọt Top 10. Sau cuộc thi, Phương Nga hoạt động với vai trò MC, người mẫu. Cô tổ chức đám cưới với diễn viên Bình An vào tháng 10/2022.

Vùng biển vợ chồng Midu đi 'xả stress vài hôm'
Vùng biển vợ chồng Midu đi 'xả stress vài hôm'

Khánh Hòa - Vợ chồng Midu chọn vịnh Ninh Vân làm điểm nghỉ dưỡng cuối tuần với biển xanh, núi non trùng điệp, tách biệt phố thị ồn ào.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/trai-nghiem-cua-phuong-nga-khi-dao-choi-d...

-01/11/2026 19:00 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Du lịch cùng người nổi tiếng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN