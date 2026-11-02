Trải nghiệm của Phương Nga khi dạo chơi Dubai lúc 'vắng không bóng người'

Mới đây, Á hậu Phương Nga chia sẻ loạt ảnh dạo chơi tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Trong lịch trình quá cảnh kéo dài 19 tiếng, người đẹp dành thời gian ghé thăm các địa điểm nổi tiếng, bắt đầu từ khu vực mang dấu ấn kiến trúc truyền thống ở Dubai Creek.

“Lần này mình transit qua Dubai thôi nên chỉ có 19 tiếng ở đây, nhưng lại đi được hết các điểm nổi tiếng của Dubai. Và điểm dừng chân đầu tiên lúc 7h sáng, vắng tanh không một bóng người Phố cổ Al Seef - Al Fahidi”, cô hào hứng viết trên trang cá nhân.

Hai địa danh được nàng hậu nhắc đến, Al Seef và Al Fahidi, đều thuộc khu vực khám phá văn hóa, lịch sử của Dubai nhưng có đặc điểm riêng. Al Fahidi là khu phố lịch sử lưu giữ dấu ấn đời sống Dubai từ giữa thế kỷ XIX, nổi bật với những ngõ nhỏ, sân trong và các tháp đón gió truyền thống.

Nằm gần đó, Al Seef là khu phát triển ven Dubai Creek, kết hợp không gian mua sắm, ăn uống và nghỉ chân với kiến trúc lấy cảm hứng từ di sản địa phương. Những công trình mang phong cách xưa khiến nơi này thường xuất hiện trong hành trình khám phá Dubai cổ kính của du khách.

Qua những bức ảnh Phương Nga đăng tải, khu phố hiện lên với các bức tường màu cát, cửa gỗ và lối đi lát đá. Ánh nắng chiếu lên những mái nhà, tạo khoảng sáng tối đan xen trong các con ngõ nhỏ. Nhiều cánh cửa vẫn đóng, một số góc phố gần như không có người qua lại.

Bộ ảnh của Phương Nga tập trung vào những con ngõ, mái hiên và khoảng sân yên tĩnh trong buổi sáng. Dù thời gian lưu lại thành phố ngắn, điểm dừng chân đầu tiên vẫn mang đến cho cô nhiều khung hình đáng nhớ. Người đẹp cho biết đã ghé các điểm nổi tiếng khác trong khoảng thời gian quá cảnh, song chưa nêu cụ thể lịch trình trong chia sẻ này.

Bùi Phương Nga sinh năm 1998, giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International và lọt Top 10. Sau cuộc thi, Phương Nga hoạt động với vai trò MC, người mẫu. Cô tổ chức đám cưới với diễn viên Bình An vào tháng 10/2022.