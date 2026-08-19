Vì sao người độc thân ăn đậu đỏ lễ Thất Tịch để cầu duyên? 2 món chè ngon dễ làm tại nhà

Chuyên gia phong thủy chia sẻ về ăn đậu đỏ cầu duyên trong lễ Thất Tịch 2026

Thất Tịch diễn ra vào ngày mùng 7/7 âm lịch gắn với câu chuyện tình yêu Ngưu Lang – Chức Nữ. Theo truyền thuyết, mỗi năm vào ngày này, họ mới có cơ hội gặp nhau trên cầu Ô Thước. Từ tích truyện ấy, ngày Thất Tịch dần trở thành dịp được nhiều người nhắc đến khi nói về tình yêu, sự thủy chung và mong ước có một mối duyên đẹp.

Những năm gần đây, nhiều người trẻ lựa chọn vào dịp lễ Thất Tịch là đậu đỏ và các món ăn từ đậu đỏ, đặc biệt là chè đậu đỏ như một cách "cầu duyên". Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngon miệng, bồi bổ sức khỏe nữa mà món ăn từ đậu đỏ còn mang ý nghĩa sâu sắc giúp cho ngày Thất Tịch ý nghĩa hơn.

Theo quan niệm truyền miệng, người chưa có người yêu ăn đậu đỏ sẽ sớm gặp được ý trung nhân hoặc có cơ hội đến với người mình yêu. Những người có đôi, việc ăn đậu đỏ được gửi gắm mong muốn tình cảm lâu dài, bền vững.

Chè đậu đỏ là món ăn phổ biến trong lễ Thất Tịch hàng năm.

Màu đỏ của hạt đậu cũng được nhiều người liên tưởng đến may mắn, hạnh phúc và những điều tốt lành. Vì thế, món chè không chỉ được thưởng thức như một món ăn mà còn mang theo ý nghĩa biểu tượng trong ngày lễ gắn với tình yêu. Nhưng không phải ai ăn và sở hữu đậu đỏ đều trở nên may mắn.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, về mặt phong thủy, đậu đỏ có ý nghĩa tượng trưng cho may mắn, tình duyên và những điều tốt đẹp. Tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc việc sử dụng đậu đỏ trở nên rất phổ biến vì màu sắc phong thủy của nó mang lại. Đậu đỏ thường được kết thành các vòng tay, vòng cổ hoặc được bỏ vào lọ thủy tinh với mục đích trang trí hoặc để tặng cho người mình yêu quý. Hay một số nơi ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông họ còn cầu hôn bằng những trang sức làm từ đậu đỏ với lòng tin đôi lứa sẽ bên nhau đến trọn đời trọn kiếp.

Theo chuyên gia, việc ăn chè đậu đỏ có giúp ước mơ trở thành sự thật hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Mỗi người có một số mệnh khác nhau, đồng thời, đi kèm là yếu tố bản thân cũng chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của mỗi người. Đậu đỏ chỉ nên coi là yếu tố tượng trưng, biểu tượng của niềm tin và hi vọng giúp con người sống tích cực hơn. Đừng nghĩ đậu đỏ sẽ là một bảo bối thần thánh giúp chúng ta tránh xa khỏi những khó khăn, thử thách.

Nói cách khác, một bát chè đậu đỏ trong ngày Thất Tịch có thể mang đến niềm vui, lời cầu chúc. Để có được mối quan hệ lâu dài, mỗi người vẫn cần chủ động xây dựng tình cảm bằng sự chân thành, thấu hiểu và trách nhiệm.

Chè đậu đỏ cũng là một món ăn vô cùng bổ dưỡng và ngon miệng. Các loại đậu nói chung là nguồn cung cấp chất xơ đáng kể trong chế độ ăn. Việc đưa các loại đậu vào khẩu phần có thể góp phần tăng lượng chất xơ, làm cho quá trình chuyển hóa của tinh bột chậm đi. Ngày Thất Tịch ăn chè đậu đỏ còn có công dụng điều tiết và cung cấp chất ẩm nhằm giúp cân bằng đồng đều chức năng của thận.

Cách làm 2 món chè đậu đỏ thơm ngon tại nhà trong ngày Thất Tịch 2026

Chè đậu đỏ khoai môn dẻo

Nguyên liệu làm chè đậu đỏ khoai môn dẻo:

+ 200gr đậu đỏ

+ 100gr đường

+ Muối

+ 300gr khoai môn

+ 100gr bột năng

Cách làm chè đậu đỏ khoai môn dẻo:

Đậu đỏ rửa sạch, ngâm qua đêm hoặc ít nhất 8 giờ rồi vớt ra cho vào nồi ninh với lượng nước vừa phải. Ninh đậu tới khi hạt mềm nhừ, cho đường, chút muối vào khuấy đều rồi nấu thêm vài phút. Có thể để chè nguội và làm lạnh trước khi thưởng thức.

Khoai môn gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, hấp hoặc luộc khoảng 15-20 phút tới khi chín mềm. Nghiền khoai khi còn ấm, trộn với bột năng rồi nhào thành khối bột dẻo mịn. Tiếp đó, nặn hỗn hợp thành những viên nhỏ.

Đun sôi một nồi nước, thả viên khoai vào luộc đến khi nổi lên thì vớt ra, ngâm nhanh qua nước lạnh. Khi ăn, múc chè đậu đỏ ra bát rồi thêm các viên khoai dẻo lên trên là được.

Chè đậu đỏ thạch dừa

Nguyên liệu làm chè đậu đỏ thạch dừa:

+ 150gr đậu đỏ

+ 1 quả dừa

+ Nước cốt dừa

+ 20g bột thạch

+ Đường trắng

Cách làm chè đậu đỏ thạch dừa:

Đậu đỏ rửa sạch, ngâm qua đêm cho hạt nở rồi cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ để ninh tới khi mềm. Đậu chín, bạn vớt phần hạt riêng ra, giữ lại nước ninh.

Đổ nước dừa tươi vào nồi, cho 10g bột thạch vào khuấy đều rồi đun sôi. Đổ hỗn hợp ra khuôn hoặc âu chờ nguội rồi cho vào tủ lạnh tới khi đông.

Phần nước ninh đậu cho 10gr bột thạch còn lại vào thực hiện tương tự. Khi lớp thạch dừa đã se mặt, đổ lớp thạch đậu đỏ lên trên rồi tiếp tục làm lạnh để cho hai lớp này được kết dinh.

Để làm nước cốt dừa chan chè dùng 100ml nước cốt dừa, thêm một ít nước và đường, đun nóng; nếu muốn hỗn hợp sánh hơn có thể thêm một lượng nhỏ bột năng đã hòa tan. Khi ăn thì múc đậu đỏ, thêm thạch dừa và chan một lượng vừa phải nước cốt dừa là được.