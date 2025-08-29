Vì sao giới trẻ ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch 7/7 âm lịch?

Ngày Thất tịch hằng năm gắn liền với truyền thuyết về Ngưu Lang – Chức Nữ, cặp đôi chỉ được gặp nhau một lần trên cầu Ô Thước vào ngày 7/7 âm lịch.

Năm 2025, Thất tịch rơi vào ngày 29/8 dương lịch. Vào dịp này, giới trẻ thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ, coi đó là cách “cầu duyên”.

Đậu đỏ trong văn hóa Á Đông tượng trưng cho sự may mắn, son sắt và hạnh phúc lứa đôi. Màu đỏ cũng được xem là sắc màu của tình yêu và sự sum vầy.

Nhiều người tin rằng, ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ mang lại may mắn trên đường tình duyên: Người độc thân dễ gặp được nửa kia, người đang yêu thêm gắn bó, vợ chồng ngày càng hòa thuận, hạnh phúc.

Chính niềm tin ấy khiến chè đậu đỏ trở thành món ăn may mắn không thể thiếu vào mỗi mùa Thất tịch.

Chuyên gia phong thủy Linh Quang cho rằng đậu đỏ không chỉ bổ dưỡng mà còn là vật phẩm phong thủy. Theo quan niệm, hạt đậu đỏ với sắc đỏ sậm đẹp mắt tượng trưng cho sự may mắn.

“Dẫu ý nghĩa tượng trưng của đậu đỏ trong phong thủy là giúp gia chủ hóa hung thành cát nhưng để sử dụng cho đúng và có hiệu quả lại là một vấn đề lớn.

Ngoài yếu tố bản thân cần nỗ lực cố gắng, còn phải tính đến mệnh số, điều kiện hoàn cảnh của từng người. Không phải cứ sử dụng hạt đậu đỏ, ăn chè đậu đỏ là sẽ đạt được điều mong muốn”, chuyên gia Linh Quang nhận định.

