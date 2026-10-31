Con gái Minh 'Nhựa' bế bầu chu du khắp nơi

Joyce Phạm đang mang thai em bé thứ 5. Cô được khán giả khen nhuận sắc, cả làn da lẫn vóc dáng đều không bị ảnh hưởng sau nhiều lần sinh nở.

Nhờ thể trạng tốt, rich kid vẫn cùng gia đình vi vu nhiều nơi. Trong ảnh, 9X check in nhà hàng bán đồ Việt nổi tiếng tại Bangkok, Thái Lan.

Hot mom 27 tuổi luôn có ông xã Tâm Nguyễn đồng hành mọi nẻo đường. Cả hai chia sẻ nhiều sở thích chung, không ngại đi đến những nơi xa xôi để tận hưởng cuộc sống.

Trong ảnh, cặp trai tài gái sắc check in cung đường dẫn lên Tháp Namsan ở Seoul, nổi tiếng với tầm nhìn bao quát thành phố cùng hàng rào khóa tình yêu.

Vợ chồng ái nữ nhà doanh nhân Minh 'Nhựa' có mặt tại đêm mở màn Big Bang 2026 World Tour diễn ra tại sân vận động Goyang, Hàn Quốc hồi tháng 8.

Hồi tháng 6, cặp rich kid có chuyến vi vu nước Mỹ, cổ vũ cho màn ra quân của CR7 cùng tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, trên sân sân NRG, Texas.

Trong chuyến đi Mỹ hồi tháng 6, vợ chồng Joyce Phạm cũng tranh thủ đưa các con đến vui chơi tại công viên Disneyland. Chuyến đi này có sự góp mặt của cả doanh nhân Minh 'Nhựa' và doanh nhân Phạm Văn Mười - ông nội của Joyce.

Trong chuyến du ngoạn hồ Tahoe - hồ nước ngọt lớn nhất trên núi cao tại Bắc Mỹ, Jocye đùa vui rằng chuyện chèo thuyền đã có ông xã lo. Riêng cô và các con chỉ 'phụ trách' ngắm cảnh.

Joyce Phạm tên thật Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999, là con gái lớn của đại gia Minh 'Nhựa', tức cháu nội ông Phạm Văn Mười - tổng giám đốc công ty nhựa Long Thành.

Chồng cô tên Tâm Nguyễn, sinh năm 1997. Cặp uyên ương Gen Z đều là rich kid, nổi tiếng trên mạng xã hội với cuộc sống nhung lụa. Cả hai kết hôn tháng 9/2019 và đón con trai đầu lòng Jayden tháng 3/2020. Sau hai năm, họ có em bé thứ hai - Jayla; quý tử thứ ba Jayson chào đời cuối tháng 6/2024; nhóc út Jayric sinh tháng 6/2025.

Hôm 1/6, Joyce Phạm công bố mang thai lần thứ năm, sau khoảng một năm sinh bé thứ tư.