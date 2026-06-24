Chi Pu đưa Amber đi ăn cơm tấm Sài Gòn

Nhân dịp Amber sang Việt Nam hỗ trợ ra mắt album 'EXs và quay MV Tin được không, Chi Pu đưa rapper người Mỹ gốc Đài Loan đi thăm thú, khám phá ẩm thực đường phố TP HCM. Trong đó có hàng cơm tấm mở từ năm 1995, được Michelin xếp vào danh sách Bib Gourmand 4 năm liên tiếp, từ 2023 đến 2026.

Chi Pu đưa rapper Amber đi ăn cơm tấm ở quận Phú Nhuận.

Quán cơm nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, nổi tiếng với dân địa phương nhờ món sườn nướng than, thái bản lớn, được ướp theo công thức gia truyền, hương vị riêng. Miếng cốt lết trung bình khoảng 400-600 g, thái dày để khi nướng không bị khô, phủ kín gần hết đĩa cơm tấm.

Ngoài món sườn làm nên thương hiệu quán, các món ăn kèm khác gồm trứng ốp la, bì, chả trứng, lạp xưởng và đùi gà nướng cũng phù hợp với khẩu vị của số đông. Khi phục vụ khách, quán sẽ rưới thêm chút mỡ hành lên cơm, kèm đồ chua và có thêm một bát nước mắm kẹo tỏi ớt, đậm chất Sài Gòn. Khi ăn, thực khách chấm sườn, chả... với nước mắm hoặc rưới trực tiếp lên đĩa cơm cho thêm đậm đà.

Miếng sườn nướng bản to, dày, phủ gần kín phần cơm tấm. Ảnh: Thảo Nhi

Phần ăn có giá thấp nhất tại quán là cơm tấm sườn, khoảng 80.000 đồng, đĩa thập cẩm giá 150.000 đồng. Thực khách có thể ăn kèm cùng các loại canh như canh dưa chua, canh khổ qua. Mỗi phần ăn đều khá đầy đặn.

Chi Pu - Amber có tình bạn đẹp hơn ba năm qua, sau khi cùng tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng ở Trung Quốc. Kết thúc cuộc thi, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, từng đứng chung nhiều sân khấu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Amber Liu, tên đầy đủ Amber Josephine Liu, 34 tuổi, sinh tại Los Angeles, Mỹ. Cô khởi nghiệp âm nhạc khi đầu quân cho SM Entertainment (Hàn Quốc) và ra mắt trong nhóm f(x). Giữa thời Kpop chuộng hình ảnh trong sáng, quyến rũ, Amber tạo dấu ấn riêng với phong cách tomboy cùng gu thời trang phi giới tính.

Bên cạnh rap, cô còn tham gia sản xuất và sáng tác. Năm 2019, Amber rời công ty, ký hợp đồng với Steel Wool Entertainment, đánh dấu bước chuyển sang thị trường Bắc Mỹ để phát triển sự nghiệp solo. Những năm gần đây, tên tuổi cô đi lên nhờ đẩy mạnh hoạt động tại Trung Quốc, nhất là sau khi giành á quân Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Chi Pu và Amber trong MV 'Tin được không'.

Chi Pu tên thật Nguyễn Thùy Chi, quê Hà Nội. Năm 2017, cô ra mắt với vai trò ca sĩ, lần lượt phát hành 20 đĩa đơn, trong đó nhiều ca khúc gây chú ý như Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào tim em, Cung đàn vỡ đôi, Mơ anh. Năm 2023, cô tạo tiếng vang khi đoạt cúp chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng của Trung Quốc. Hôm 12/6, cô ra mắt album EXs - sản phẩm đánh dấu chặng đường chín năm ca hát.