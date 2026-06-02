Chọn đúng chỗ ngồi trên máy bay

Dưới đây là gợi ý chọn vị trí ghế theo từng nhu cầu từ các chuyên gia du lịch và tiếp viên hàng không.

Muốn yên tĩnh, chọn ghế ở giữa máy bay

Martin Seeley, CEO và chuyên gia giấc ngủ của MattressNextDay, chia sẻ rằng ông tin vị trí tốt nhất để ngủ trên máy bay là phần giữa thân.

"Trước tiên, bạn nên tránh khu vực gần nhà vệ sinh vì đó là nơi mọi người thường qua lại và tụ tập trò chuyện. Thay vào đó, hãy chọn ghế cùng hàng với cánh máy bay", ông nói. Tuy nhiên, Seeley cho biết nếu bay đường dài, khu vực phía trước có thể là lựa chọn tốt vì hành khách được phục vụ đồ ăn trước, giúp ngủ sớm hơn.

Nếu đang vội, hãy chọn ghế phía trước

Nếu bạn cần nối chuyến gấp hoặc muốn rời máy bay nhanh nhất, hãy chọn ghế ở phía trước. Đây là lời khuyên phổ biến của các tiếp viên hàng không. Nếu có điều kiện tài chính, việc nâng cấp lên hạng thương gia là giải pháp hoàn hảo nhất.

Ghế cuối máy bay không ngả được, nhưng yên tĩnh. Ảnh: VNP

Thích thoải mái, hãy ngồi phía sau

Jonathan DeLise, diễn giả du lịch, bay chục chuyến mỗi năm, thường xuyên chọn hàng ghế cuối cùng.

"Hàng cuối thường không ngả ghế được, nhưng tôi luôn chọn vì không có ai ngồi phía sau, không lo bị người khác đá chân vào ghế", DeLise chia sẻ. Ngoài ra, do tâm lý đám đông thích ngồi phía trước, khu vực cuối máy bay có tỷ lệ ghế trống cao hơn, giúp hành khách tăng cơ hội không phải ngồi cạnh người lạ.

Cần ngủ ngon, ưu tiên ghế cửa sổ

Jennifer Yellin, biên tập viên cấp cao của Points Path, đặc biệt yêu thích ghế sát cửa sổ.

"Tôi luôn tranh thủ ngủ trên máy bay, và cửa sổ có chỗ để tựa đầu, giúp tôi ngủ ngon hơn", cô nói. Yellin cũng đồng tình với DeLise về ưu điểm của khu vực cuối máy bay, cho rằng đây là nơi lý tưởng để các gia đình có thêm không gian sinh hoạt.

Thích di chuyển, hãy chọn ghế lối đi

Ann Marie Trenberth, tiếp viên hàng không của Air New Zealand, cho rằng ghế lối đi mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trên các chuyến bay đường dài.

"Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn thích duỗi chân, thường xuyên đi vệ sinh hoặc muốn tự do di chuyển trên cabin", Trenberth nói.

Joe Cronin, Chủ tịch International Citizens Insurance, khẳng định ghế lối đi rất quan trọng trên các chuyến bay kéo dài hơn 6 tiếng.

Ghế lối đi dành cho những người muốn di chuyển nhiều. Ảnh: T+L

Người cao lớn cần không gian rộng

Jaroslaw Grabczak, Trưởng bộ phận sản phẩm thương mại của eSky Group, khuyên những hành khách có ngoại hình cao lớn nên chọn hàng ghế ở khu vực cửa thoát hiểm nhờ khoảng để chân rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm phải tuân thủ quy định an toàn hàng không rất nghiêm ngặt. Người ngồi tại đây thường phải trên 15 tuổi, không mang thai, không đi cùng trẻ nhỏ, có đủ sức khỏe và khả năng giao tiếp để sẵn sàng hỗ trợ tổ bay mở cửa thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp.

Dễ say nên ưu tiên khu vực cánh máy bay

Đối với những hành khách mắc chứng sợ bay, khu vực ít cảm nhận sự rung lắc và nhiễu động nhất thường là phần giữa máy bay, ngay vị trí cánh.

Dù việc chọn chỗ mang lại nhiều lợi ích, hành khách cũng cần chuẩn bị sẵn ngân sách. Hầu hết các hãng hàng không hiện nay đều áp dụng chính sách thu thêm phí dịch vụ nếu hành khách muốn lựa chọn trước các vị trí ghế ngồi ưu thích.