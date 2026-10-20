10 thói quen tưởng vô hại nhưng lại hủy hoại chuyến đi

Lên lịch kín ngày, sợ bỏ lỡ điểm nổi tiếng

Tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) dễ biến chuyến đi thành danh sách những nơi phải check in.

Thay vì xếp các hoạt động liên tiếp, du khách nên chọn 1-2 trải nghiệm quan trọng mỗi ngày, để khoảng trống giữa các lịch hẹn. Một buổi chiều không có kế hoạch cũng là thời gian để nghỉ ngơi hoặc khám phá ngẫu hứng.

Nhiều du khách cũng thường cố dồn lịch vào ngày cuối của chuyến đi đẻ tham quan nốt. Tuy nhiên, việc này cũng khiến ngày cuối của bạn trở nên vội vã. Nên giữ lịch trình nhẹ vào ngày cuối, kết thúc chuyến đi thong thả giúp du khách tránh đến sân bay trong trạng thái mệt mỏi.

Chọn chuyến bay quá sớm để tiết kiệm tiền

Chuyến bay lúc 6h có thể rẻ hơn nhưng đồng nghĩa du khách phải thức dậy từ 2-3h sáng sau khi tính thời gian di chuyển và làm thủ tục tại sân bay.

Thiếu ngủ có thể làm tình trạng lệch múi giờ nghiêm trọng hơn, gây buồn ngủ và khó tập trung. Vì vậy, nên cân nhắc khoản tiền tiết kiệm với chi phí về sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi.

Đổi khách sạn liên tục

Chuyển khách sạn mỗi một hoặc hai đêm khiến du khách mất thêm thời gian đóng gói, trả phòng, di chuyển, gửi hành lý và làm quen với khu vực mới.

Nếu điều kiện cho phép, nên chọn một nơi làm "căn cứ" trong vài ngày và thực hiện các chuyến đi trong ngày. Cách này giúp giảm thời gian di chuyển và có cơ hội khám phá khu phố xung quanh nơi lưu trú.

Tối nào cũng ăn ở nhà hàng xa khách sạn

Một nhà hàng nổi tiếng có thể đáng để di chuyển xa, nhưng việc tối nào cũng phải đi xuyên thành phố để ăn dễ khiến du khách mệt mỏi.

Nên kết hợp các nhà hàng đặc biệt với những bữa ăn gần khách sạn, nhất là sau ngày tham quan nhiều. Có thể đặt nhà hàng vào ngày đã khám phá khu vực đó để giảm thời gian và chi phí di chuyển.

Không dành thời gian nghỉ tại khách sạn

Nhiều người ngại trở về khách sạn giữa ngày vì cho rằng đang "lãng phí" thời gian du lịch. Tuy nhiên, một giờ nghỉ, tắm hoặc ngủ ngắn có thể giúp phục hồi năng lượng cho buổi tối.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị có thể ngủ trưa ngắn khi cần để tăng sự tỉnh táo, nhưng tránh ngủ quá lâu vì có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm.

Đi giày không phù hợp chỉ vì muốn đẹp

Tham quan có thể đồng nghĩa với nhiều giờ đi trên vỉa hè, sàn bảo tàng, cầu thang, đường dốc hay lát đá, nhiều hơn đáng kể so với một ngày bình thường ở nhà. Du khách nên đi những đôi giày đã sử dụng và kiểm chứng độ thoải mái trong thời gian dài, dành những đôi kém thoải mái hơn cho các bữa tối hoặc buổi tối ngắn.

Kỳ nghỉ không phải thời điểm thích hợp để phát hiện đôi giày mới đẹp nhưng khiến chân bị đau sau vài km.

Mang quá nhiều hành lý

Vali nặng gây bất tiện khi di chuyển bằng tàu, máy bay, ôtô hoặc qua những con phố lát đá.

Hiệp hội Hưu trí Mỹ (AARP) khuyến nghị du khách, đặc biệt người trên 50 tuổi, sử dụng hành lý nhẹ và mang ít đồ hơn. Với chuyến đi dài, có thể chọn quần áo dễ phối và giặt đồ giữa chuyến thay vì mang quá nhiều trang phục.

Lái xe quá xa mỗi ngày

Road trip dễ biến thành chuyến đi trên đường cao tốc nếu du khách đặt mục tiêu di chuyển quãng đường quá dài mỗi ngày.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Mỹ (NHTSA) cảnh báo ngủ đủ là biện pháp quan trọng để phòng nguy cơ lái xe khi buồn ngủ. Thay vì đặt giới hạn số km cố định, nên chia chặng dài thành nhiều ngày, kết hợp các điểm dừng ngắm cảnh hoặc nghỉ thêm một đêm tại nơi thú vị.

Tối nào cũng thức khuya

Ăn tối muộn, nghe nhạc hoặc vui chơi ban đêm không phải vấn đề nếu được sắp xếp hợp lý. Tuy nhiên, thức khuya liên tục trong khi sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm dễ dẫn đến thiếu ngủ.

CDC Mỹ cho biết lệch múi giờ có thể gây buồn ngủ ban ngày, khó tập trung và giảm hiệu suất thể chất, tinh thần. Du khách nên xen kẽ những buổi tối vui chơi với thời gian nghỉ ngơi.