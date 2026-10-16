Bí mật giúp khách được ưu ái hơn trên máy bay

Thái độ của tiếp viên hàng không có thể khiến du khách thấy ngột ngạt hoặc thoải mái trên chuyến bay. Theo những người giàu kinh nghiệm trong ngành, cách hành khách đối xử với tổ bay có thể tạo ra sự khác biệt.

Charity Moore, tiếp viên có 11 năm kinh nghiệm tại Mỹ, cho biết tổ bay luôn trân trọng những cử chỉ quan tâm nhỏ từ hành khách như một túi quà nhẹ gồm thẻ quà tặng đồ uống, nước rửa tay, son dưỡng hay đồ ăn vặt. Điều này đôi khi giúp hành khách được chăm sóc chu đáo hơn, từ thêm đồ ăn nhẹ đến hỗ trợ vị trí ngồi thoải mái.

Theo Moore, tiếp viên thường phải ở trên máy bay 12-14 tiếng. Dù không ai mong chờ điều gì từ du khách, họ luôn trân trọng mọi sự quan tâm.

Một tiếp viên đang làm nhiệm vụ trên tàu bay. Ảnh: AOL

Rori Simon, tiếp viên của một hãng hàng không lớn trên thế giới, đồng tình quan điểm một món quà có thể giúp tổ bay cải thiện tâm trạng sau ngày dài làm việc. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh món quà không đi kèm với đặc quyền như nâng hạng ghế vì các hãng bay đều cấm tiếp viên nhận hối lộ để đổi lấy ưu đãi.

Ngoài việc tặng quà, hành khách có thể tạo thiện cảm bằng cách giữ phép lịch sự khi gọi đồ ăn và di chuyển trong khoang. Khi cần hỗ trợ, khách nên dùng lời nói, ra hiệu hoặc nhấn nút gọi tiếp viên thay vì chạm vào cơ thể họ.

Các hành vi vỗ tay, sườn hay đụng chạm sẽ gây khó chịu. Nếu lặp lại nhiều lần, tiếp viên có thể yêu cầu bạn xuống máy bay.

Tiếp viên phải đảm bảo an toàn và phục vụ toàn bộ khoang khách. Vì vậy, tôn trọng không gian cá nhân và cư xử đúng mực là cách đơn giản để chuyến bay thoải mái hơn cho cả hai bên.