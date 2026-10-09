Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên

Sự kiện: Du lịch Hà Nội

Tự nhận là "người yêu mùa thu Hà Nội" nên mỗi năm cứ đến tháng 9-10, Lê Trọng Lộc lại ra thủ đô, lang thang trên các con phố để chụp ảnh.

Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên - 1

Lê Trọng Lộc, 37 tuổi, sống tại Măng Đen, đến Hà Nội du lịch trong 3 ngày từ 22 tới 24/9 để tìm khoảng lặng nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng. Lộc tới Hà Nội lần đầu cách đây hơn 10 năm và lần đầu anh được ngửi hương hoa sữa, ăn cốm làng Vòng, tản bộ giữa những hàng cây xanh dưới nắng.

Từ đó, gần như năm nào anh cũng sắp xếp thời gian du lịch Hà Nội dịp tháng 9 hoặc tháng 10 vì "trót yêu mùa thu". "Mùa thu Hà Nội ngoài đời đẹp như trong tưởng tượng của tôi trước đó", Lộc nói. Trong ảnh, đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh.

Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên - 2

Với Lộc, đường Phan Đình Phùng là "con đường mùa thu" ấn tượng nhất Hà Nội, nơi có hàng cây cổ thụ, tán cây xanh mướt và góc nắng xiên đặc trưng.

Anh cũng thích ngắm các xe hoa đủ màu sắc đi bán rong trên phố và các chị, các cô mặc áo dài chụp ảnh bên hoa. Với Lộc, đó là những hình ảnh "thơ" nhất giữa cuộc sống phố thị ồn ào.

Anh thường chụp ảnh vào 9-10h khi đường phố không đông đúc. Chàng trai đến từ Măng Đen cho biết hồ Gươm lúc này yên tĩnh, nhẹ nhàng, cổ kính, cho anh cảm nhận rõ không khí của mùa thu Hà Nội.
Anh thường chụp ảnh vào 9-10h khi đường phố không đông đúc. Chàng trai đến từ Măng Đen cho biết hồ Gươm lúc này yên tĩnh, nhẹ nhàng, cổ kính, cho anh cảm nhận rõ không khí của mùa thu Hà Nội.
Lộc thích ra khu vực phố đi bộ, nơi có "nhiều thứ hay ho để chụp". Khu vực này cũng khiến anh hiểu rõ hơn cuộc sống của người Hà Nội thông qua hoạt động hàng ngày: người dân đi tập thể dục, buôn bán, ngồi trò chuyện bên các quán cóc.
Lộc thích ra khu vực phố đi bộ, nơi có "nhiều thứ hay ho để chụp". Khu vực này cũng khiến anh hiểu rõ hơn cuộc sống của người Hà Nội thông qua hoạt động hàng ngày: người dân đi tập thể dục, buôn bán, ngồi trò chuyện bên các quán cóc.

Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên - 5

Lộc cũng ấn tượng với những "nàng thơ" đến chụp ảnh ở quanh hồ Gươm.

Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên - 6

Một cửa hàng bánh ở phố Hàng Đào, được trang trí bằng vật liệu gỗ, tông nâu khiến anh nghĩ đến sự "bình yên - mộc mạc". Lộc cho biết vì lần này chủ yếu đi chụp ảnh, nên anh không ghé quán để mua thử bánh.

Ngoài cảnh sắc, Lộc cũng yêu ẩm thực Hà Nội. Anh thích ăn bún thang, cà phê sữa, cốm, ốc luộc và nem chua rán. "Đồ ăn Hà Nội ngon khó cưỡng", anh nói.
Ngoài cảnh sắc, Lộc cũng yêu ẩm thực Hà Nội. Anh thích ăn bún thang, cà phê sữa, cốm, ốc luộc và nem chua rán. "Đồ ăn Hà Nội ngon khó cưỡng", anh nói.
Lộc thích ăn xôi cốm đồ cùng hạt sen ở Hà Nội, hạt xôi dẻo, vị ngọt - bùi. "Uống cà phê trứng, ăn xôi cốm, tôi thấy mình cũng khá giống người Hà Nội rồi", anh nói vui.
Lộc thích ăn xôi cốm đồ cùng hạt sen ở Hà Nội, hạt xôi dẻo, vị ngọt - bùi. "Uống cà phê trứng, ăn xôi cốm, tôi thấy mình cũng khá giống người Hà Nội rồi", anh nói vui.

Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên - 9

Bức ảnh được Lộc chụp tại hồ Tây lúc 18h ngày 23/9, khi vừa trở về sau chuyến tham quan làng gốm Bát Tràng.

Anh cho biết hoàng hôn Măng Đen có bầu trời đỏ rực, Mặt Trời to nổi bật trên những dãy núi trập trùng kéo dài vô tận và thường vắng lặng, trong khi hoàng hôn ở Hà Nội nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên - 10

Ngoài ngắm cảnh, nam du khách thường chủ động bắt chuyện, làm quen với người dân quanh nơi lưu trú hoặc những người gặp trên đường. Nam du khách nói người Hà Nội "tao nhã, thân thiện, nói chuyện hay".

Trên ảnh là phố Đường Tàu nằm trên đường Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm.

'Vịnh trên núi' xanh mát cách Hà Nội 220km, khách ngồi thuyền đi tham quan
'Vịnh trên núi' xanh mát cách Hà Nội 220km, khách ngồi thuyền đi tham quan

Cách Hà Nội khoảng 220km, hồ Tà Phình (thuộc xã Tân Yên, tỉnh Sơn La) những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 trở thành điểm đến gây ấn tượng với du...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 09:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Du lịch Hà Nội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN