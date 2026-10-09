Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên

Lê Trọng Lộc, 37 tuổi, sống tại Măng Đen, đến Hà Nội du lịch trong 3 ngày từ 22 tới 24/9 để tìm khoảng lặng nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng. Lộc tới Hà Nội lần đầu cách đây hơn 10 năm và lần đầu anh được ngửi hương hoa sữa, ăn cốm làng Vòng, tản bộ giữa những hàng cây xanh dưới nắng.

Từ đó, gần như năm nào anh cũng sắp xếp thời gian du lịch Hà Nội dịp tháng 9 hoặc tháng 10 vì "trót yêu mùa thu". "Mùa thu Hà Nội ngoài đời đẹp như trong tưởng tượng của tôi trước đó", Lộc nói. Trong ảnh, đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh.

Với Lộc, đường Phan Đình Phùng là "con đường mùa thu" ấn tượng nhất Hà Nội, nơi có hàng cây cổ thụ, tán cây xanh mướt và góc nắng xiên đặc trưng.

Anh cũng thích ngắm các xe hoa đủ màu sắc đi bán rong trên phố và các chị, các cô mặc áo dài chụp ảnh bên hoa. Với Lộc, đó là những hình ảnh "thơ" nhất giữa cuộc sống phố thị ồn ào.

Anh thường chụp ảnh vào 9-10h khi đường phố không đông đúc. Chàng trai đến từ Măng Đen cho biết hồ Gươm lúc này yên tĩnh, nhẹ nhàng, cổ kính, cho anh cảm nhận rõ không khí của mùa thu Hà Nội. Lộc thích ra khu vực phố đi bộ, nơi có "nhiều thứ hay ho để chụp". Khu vực này cũng khiến anh hiểu rõ hơn cuộc sống của người Hà Nội thông qua hoạt động hàng ngày: người dân đi tập thể dục, buôn bán, ngồi trò chuyện bên các quán cóc.

Lộc cũng ấn tượng với những "nàng thơ" đến chụp ảnh ở quanh hồ Gươm.

Một cửa hàng bánh ở phố Hàng Đào, được trang trí bằng vật liệu gỗ, tông nâu khiến anh nghĩ đến sự "bình yên - mộc mạc". Lộc cho biết vì lần này chủ yếu đi chụp ảnh, nên anh không ghé quán để mua thử bánh.

Ngoài cảnh sắc, Lộc cũng yêu ẩm thực Hà Nội. Anh thích ăn bún thang, cà phê sữa, cốm, ốc luộc và nem chua rán. "Đồ ăn Hà Nội ngon khó cưỡng", anh nói. Lộc thích ăn xôi cốm đồ cùng hạt sen ở Hà Nội, hạt xôi dẻo, vị ngọt - bùi. "Uống cà phê trứng, ăn xôi cốm, tôi thấy mình cũng khá giống người Hà Nội rồi", anh nói vui.

Bức ảnh được Lộc chụp tại hồ Tây lúc 18h ngày 23/9, khi vừa trở về sau chuyến tham quan làng gốm Bát Tràng.

Anh cho biết hoàng hôn Măng Đen có bầu trời đỏ rực, Mặt Trời to nổi bật trên những dãy núi trập trùng kéo dài vô tận và thường vắng lặng, trong khi hoàng hôn ở Hà Nội nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Ngoài ngắm cảnh, nam du khách thường chủ động bắt chuyện, làm quen với người dân quanh nơi lưu trú hoặc những người gặp trên đường. Nam du khách nói người Hà Nội "tao nhã, thân thiện, nói chuyện hay".

Trên ảnh là phố Đường Tàu nằm trên đường Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm.