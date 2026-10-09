Thu Hà Nội trong mắt chàng trai Tây Nguyên
Tự nhận là "người yêu mùa thu Hà Nội" nên mỗi năm cứ đến tháng 9-10, Lê Trọng Lộc lại ra thủ đô, lang thang trên các con phố để chụp ảnh.
Lê Trọng Lộc, 37 tuổi, sống tại Măng Đen, đến Hà Nội du lịch trong 3 ngày từ 22 tới 24/9 để tìm khoảng lặng nghỉ ngơi sau thời gian làm việc căng thẳng. Lộc tới Hà Nội lần đầu cách đây hơn 10 năm và lần đầu anh được ngửi hương hoa sữa, ăn cốm làng Vòng, tản bộ giữa những hàng cây xanh dưới nắng.
Từ đó, gần như năm nào anh cũng sắp xếp thời gian du lịch Hà Nội dịp tháng 9 hoặc tháng 10 vì "trót yêu mùa thu". "Mùa thu Hà Nội ngoài đời đẹp như trong tưởng tượng của tôi trước đó", Lộc nói. Trong ảnh, đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh.
Với Lộc, đường Phan Đình Phùng là "con đường mùa thu" ấn tượng nhất Hà Nội, nơi có hàng cây cổ thụ, tán cây xanh mướt và góc nắng xiên đặc trưng.
Anh cũng thích ngắm các xe hoa đủ màu sắc đi bán rong trên phố và các chị, các cô mặc áo dài chụp ảnh bên hoa. Với Lộc, đó là những hình ảnh "thơ" nhất giữa cuộc sống phố thị ồn ào.
Lộc cũng ấn tượng với những "nàng thơ" đến chụp ảnh ở quanh hồ Gươm.
Một cửa hàng bánh ở phố Hàng Đào, được trang trí bằng vật liệu gỗ, tông nâu khiến anh nghĩ đến sự "bình yên - mộc mạc". Lộc cho biết vì lần này chủ yếu đi chụp ảnh, nên anh không ghé quán để mua thử bánh.
Bức ảnh được Lộc chụp tại hồ Tây lúc 18h ngày 23/9, khi vừa trở về sau chuyến tham quan làng gốm Bát Tràng.
Anh cho biết hoàng hôn Măng Đen có bầu trời đỏ rực, Mặt Trời to nổi bật trên những dãy núi trập trùng kéo dài vô tận và thường vắng lặng, trong khi hoàng hôn ở Hà Nội nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Ngoài ngắm cảnh, nam du khách thường chủ động bắt chuyện, làm quen với người dân quanh nơi lưu trú hoặc những người gặp trên đường. Nam du khách nói người Hà Nội "tao nhã, thân thiện, nói chuyện hay".
Trên ảnh là phố Đường Tàu nằm trên đường Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/10/2026 09:00 AM (GMT+7)