Bố chở con trai 11 tuổi bằng xe máy từ Cần Thơ ra Hà Nội ăn 'bún chả Obama'

Trước ngày đưa con trai 11 tuổi lên đường xuyên Việt, anh Triệu Thái Huy (sinh năm 1980, Cần Thơ) cũng có nhiều lo lắng. Anh lo chiếc xe máy gặp sự cố, lo nắng nóng miền Trung khắc nghiệt, lo mưa bão, sạt lở ở miền núi xảy ra bất ngờ. Đặc biệt, người bố lo con trai vất vả, không thích nghi kịp với thời tiết khắc nghiệt trên hành trình 2.200km.

Nhưng những nỗi lo ấy không khiến anh từ bỏ kế hoạch cùng con ngắm đất nước. Anh Huy dành khoảng 3 tháng nghiên cứu cung đường, lên phương án khắc phục các sự cố có thể xảy ra, bảo dưỡng xe máy. Hai bố con làm quen với các hành trình ngắn khám phá miền Tây.

Anh Huy chia sẻ, anh mong muốn con có một mùa hè ý nghĩa, giàu trải nghiệm: được đi, được vận động và tự mình nhìn thấy những vùng đất mà trước đây chỉ biết qua sách vở.

"Ngoài ra, con trai tôi còn có một mong muốn rất giản dị, đáng yêu, đó là ra thăm Hà Nội, thưởng thức món bún chả Obama nổi tiếng. Điều đó thôi thúc tôi sắp xếp công việc, đưa con thực hiện hành trình xuyên Việt", anh Huy kể.

Anh Huy và con trai khi tới Tuyên Quang

Nắng nóng, thủng lốp xe và những lần muốn bỏ cuộc

Chiếc xe máy được anh Huy kiểm tra kỹ, gia cố thêm phần chứa đồ phía sau và lắp bộ phận để mang theo xe đạp nhỏ của con trai - Triệu Nguyễn Nhựt Khang (SN 2015). Trên đường, khi thời tiết dễ chịu, Khang đạp xe, vừa rèn luyện sức khoẻ vừa ngắm cung đường đẹp. Anh Huy đi xe máy theo sát để hướng dẫn và bảo vệ con.

Hai bố con chọn cách di chuyển chậm, mỗi ngày đi khoảng 200-250km. Họ thường xuất phát từ 5h sáng để tránh nắng nóng và tới 16h sẽ tìm bãi biển để vui chơi, tắm mát. Anh Huy ưu tiên dừng chân ở những thị trấn hoặc khu dân cư gần biển.

"Dẫu đi sớm nhưng nắng nóng miền Trung mùa hè vẫn là thử thách lớn với bố con tôi. Những ngày tháng 7, có lúc hai bố con chạy xe giữa trưa nên mệt rã rời, mất sức. Gặp bóng cây bên đường, tôi phải dừng lại, dựng xe rồi hai bố con uống nước, nằm nghỉ dưới tán mát trước khi đi tiếp", anh Huy kể.

Khang cũng có những thời điểm muốn bỏ cuộc. Sau nhiều giờ di chuyển, cái mệt, đau lưng, ê người khiến cậu bé không còn hào hứng như lúc bắt đầu hành trình. Những lúc ấy, anh Huy không thúc ép con phải cố thêm, mà tìm chỗ cho con nghỉ ngơi, nhẹ nhàng động viên, khích lệ tinh thần.

"Tôi sẵn sàng thay đổi kế hoạch theo tình trạng sức khoẻ và cảm xúc của con trai. Chuyến đi chỉ thật sự ý nghĩa khi con thấy vui chứ không phải bị ép hoàn thành mục tiêu", ông bố Cần Thơ tâm sự.

Nhiều đoạn đường, Khang tự đạp xe để ngắm cảnh, rèn luyện sức khoẻ

Một trong những sự cố khiến anh Huy nhớ nhất xảy ra trên đoạn đường vắng tại Hà Tĩnh. Chiếc xe bất ngờ nổ lốp giữa trời nắng gắt, xung quanh không có chỗ sửa chữa. Hai bố con phải dắt bộ hơn 4km mới tìm được nơi vá xe.

Khi ra tới miền núi phía Bắc, hai bố con lại phải đối mặt với mùa mưa, nguy cơ lũ, sạt lở cao.

"Trước khi tới Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ), tôi tìm hiểu thông tin rất kỹ để đảm bảo an toàn. Tuyến đường có nguy hiểm, tôi sẽ dừng lịch trình. Rất may, hai bố con không gặp sự cố nghiêm trọng do thời tiết. Có những đêm mưa lớn nhưng đến sáng trời tạnh, đường vẫn có thể di chuyển an toàn", anh Huy kể.

Từ Cần Thơ, vợ và gia đình anh Huy cũng luôn dõi theo, động viên 2 bố con. Mỗi ngày, anh Huy đều cập nhật cho gia đình biết hai bố con đang ở đâu, ăn uống và nghỉ ngơi thế nào.

Điều đặc biệt, không chỉ người thân, những người xa lạ trên đường cũng dành cho hai bố con sự quan tâm, yêu mến. Có lần dừng chân tại một nhà nghỉ gần biển ở Thanh Hóa, anh Huy được báo giá khoảng 700.000 đồng/đêm. Khi biết hai bố con đang đi phượt xuyên Việt, chủ nhà chủ động giảm một nửa tiền phòng. Đến Hà Giang, một chủ nhà nghỉ khác cũng giảm giá đáng kể cho hai bố con.

Những sự giúp đỡ này khiến chuyến đi của họ trở nên ấm áp, đáng nhớ hơn.

Lời hứa của con trai sau hành trình 2.200km

Trong hành trình, hai bố con ghé những địa danh gắn với hình ảnh trên các tờ tiền Việt Nam, như Chùa Cầu (Hội An, Đà Nẵng), Phu Văn Lâu (Huế), làng Sen quê Bác (Nghệ An), Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Khuê Văn Các (Hà Nội).

"Những điểm đến bố đưa con tới giúp con hiểu thêm về địa danh lịch sử, vốn trước đây chỉ thấy trên sách vở", Khang chia sẻ.

Cung đường cậu bé 11 tuổi yêu thích nhất là khu vực Mũi Đại Lãnh. Khang đã thong thả đạp xe, thoả thích ngắm nhìn làn nước trong xanh, cát trắng mịn và không gian hoang sơ. "Một cung đường đẹp con muốn tự chạy xe đạp là cung đường Hạnh Phúc, Tuyên Quang. Tuy nhiên, kế hoạch này bị huỷ bỏ để đảm bảo an toàn. Hy vọng, con sớm có cơ hội trở lại đây", cậu bé chia sẻ.

Anh Huy cũng thường đưa Khang vào các khu chợ, quán ăn bình dân thay vì chỉ tìm những nơi dành cho khách du lịch. Theo anh, cách này giúp con hiểu thêm về ẩm thực và cuộc sống của người dân địa phương, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Hai cha con thưởng thức các món ăn đặc trưng của từng địa phương

Hà Nội là điểm dừng Khang mong chờ nhất. Thực hiện mong muốn của con, anh Huy tìm đường để tới quán bún chả Hương Liên nằm trên đường Lê Văn Hưu - nơi từng đón cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới ăn tối vào năm 2016.

Từ Hà Nội, hai bố con lái xe máy lên Tuyên Quang. Cột cờ Lũng Cú là điểm xa nhất trong hành trình mà bố con anh Huy chinh phục được, sau 15 ngày rong ruổi.

Ban đầu, anh Huy dự định đưa Khang tiếp tục qua Mèo Vạc, sang Cao Bằng, tận mắt ngắm thác Bản Giốc, rồi tới hồ Ba Bể trước khi trở lại Hà Nội. Tuy nhiên, khi tới Mèo Vạc, chiếc xe bắt đầu gặp trục trặc. Sau khi cân nhắc, anh quyết định dừng hành trình, cùng con đi xe giường nằm về Hà Nội rồi tìm phương án đưa xe máy trở lại Cần Thơ.

Sau 20 ngày, hai bố con kết thúc hành trình đi xe máy xuyên Việt với tổng quãng đường khoảng 2.200km và chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Anh Huy nhận thấy Khang trưởng thành rõ sau chuyến đi. Cậu bé biết thích nghi với thời tiết, chịu đựng mệt mỏi, biết hợp tác với bố khi gặp sự cố và dần hiểu rằng có những hành trình không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch.

Sau chuyến đi, Khang nói với bố một câu khiến anh nhớ mãi: "Sau này con lớn, con sẽ chở ba đi phượt nhé".

"Nếu có cơ hội quay lại, tôi vẫn sẽ đưa con đi xuyên Việt. Đây là trải nghiệm ý nghĩa với con và chính tôi", ông bố Cần Thơ tâm sự.