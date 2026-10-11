Hà Nội sẽ thí điểm không gian du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 20-Ctr/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, xác định chuyển mạnh tư duy từ “khai thác tài nguyên sẵn có” sang “kiến tạo giá trị mới” giàu hàm lượng sáng tạo; thực hiện nghiêm phương châm: “Rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ thời hạn, rõ hiệu quả”; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực tăng trưởng mới của Thủ đô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Hà Nội trong khu vực và quốc tế.

Hà Nội dự kiến thí điểm có kiểm soát các không gian du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7 tại các khu vực du lịch lớn, trọng điểm trên địa bàn.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đón và phục vụ từ 47 - 50,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt từ 13 - 15 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295 - 340 nghìn tỷ đồng; đóng góp tổng hợp của du lịch vào GRDP Hà Nội đạt từ 7,5 - 8%.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ khoảng 64 - 67 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt từ 23 - 25 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch khoảng 550 - 600 nghìn tỷ đồng, đóng góp tổng hợp của du lịch vào GRDP của Hà Nội đạt từ 12 - 14%.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp của Hà Nội là hoàn thiện thể chế, chính sách, khai thác hiệu quả cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô, khơi thông nguồn lực phát triển du lịch.

Trong đó, Hà Nội sẽ tổ chức mô hình thí điểm có kiểm soát các không gian du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7 tại các khu vực du lịch lớn, trọng điểm của Thành phố có đủ điều kiện về hạ tầng, an ninh, môi trường và năng lực quản trị. Trong năm 2026 - 2027, rà soát, lựa chọn các khu vực có đủ điều kiện, xây dựng phương án tổ chức và quản lý; hoàn thiện các điều kiện triển khai thí điểm phù hợp với cơ chế chung của Trung ương. Đẩy mạnh phát triển các phố ẩm thực, phố đi bộ, phố lễ hội, nghệ thuật số, thể thao ban đêm, trải nghiệm công nghệ cao để tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Một hoạt động tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ cơ cấu lại toàn diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cả về năng lực quản trị, năng lực tài chính; nguồn lực, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển thành hệ sinh thái doanh nghiệp du lịch lớn, có sức cạnh tranh quốc tế. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trở thành doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch và nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch Thủ đô.

Ngoài ra đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu có 3 khu du lịch quốc gia được công nhận (khu du lịch hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội; khu du lịch Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn). Các khu vực này sẽ được hoàn thiện đầu tư các điều kiện đủ để công nhận khu du lịch quốc gia trước năm 2030.

Hà Nội cũng nghiên cứu, triển khai áp dụng bộ tiêu chí "Điểm đến xanh" theo các tiêu chí của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu (GSTC) cho các khu, điểm du lịch trọng điểm trong giai đoạn 2027 - 2030, như: khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu du lịch Ba Vì, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam...