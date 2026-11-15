Theo mái chèo khám phá sông nước miền Tây

Nằm giữa dòng sông Tiền, Cồn Thới Sơn (còn gọi là cồn Lân), thuộc ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, là một trong những điểm đến mang đậm dấu ấn du lịch miệt vườn Nam Bộ.

Hành trình khám phá Cồn Thới Sơn thường bắt đầu từ những bến thuyền ven sông. Từng đoàn khách lần lượt xuống thuyền, chuẩn bị cho chuyến tham quan vùng cù lao xanh giữa sông Tiền. Khác với những chuyến du lịch chỉ tập trung vào các điểm check-in, hành trình này đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và đời sống thường nhật của người dân miền Tây.

Những chiếc ghe nhỏ nhắn, mộc mạc đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong hoạt động du lịch đường thủy miền Tây. Không có động cơ ồn ào, mỗi chiếc xuồng được điều khiển bằng sức người, đưa du khách nhẹ nhàng tiến vào những con rạch nhỏ. Chính phương tiện giản dị này lại tạo nên trải nghiệm khác biệt, giúp du khách cảm nhận rõ hơn nhịp điệu của vùng sông nước.

Với người dân địa phương, đây là không gian sinh sống quen thuộc, gắn với bao thế hệ. Nhưng với du khách, những hình ảnh ấy lại mang đến cảm giác mới mẻ, giúp họ hình dung rõ hơn về một miền Tây gắn bó mật thiết với sông nước.

Phía sau mỗi chuyến ghe là những người chèo thuyền am hiểu từng con nước, khúc quanh và lối rạch. Bằng những động tác chèo thuần thục, họ đưa khách đi qua những đoạn rạch quanh co, đôi khi kết hợp giới thiệu về cảnh vật và cuộc sống địa phương. Không chỉ làm công việc vận chuyển, người chèo xuồng còn là một phần quan trọng tạo nên sự thân thiện trong trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Chiếc nón lá, mái chèo và con xuồng gỗ nhỏ đã trở thành những hình ảnh gợi nhắc về miền Tây Nam Bộ. Người chèo xuồng không vội vã, chỉ đều đặn đưa khách qua từng khúc rạch. Sự bình dị ấy góp phần tạo nên nét duyên của du lịch Cồn Thới Sơn, nơi con người không đứng ngoài cảnh quan mà chính là một phần của trải nghiệm.

Mỗi chiếc ghe chỉ chở một nhóm khách ít người, tạo cảm giác gần gũi và riêng tư. Với nhiều người, khoảnh khắc rời bến cũng là lúc nhịp sống đô thị dần dần được thay thế bằng sự thư thái của miền quê sông nước.

Hệ thống kênh rạch chằng chịt là một phần không thể tách rời trong đời sống vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ở Cồn Thới Sơn, những con rạch len giữa vườn cây và hàng dừa nước không chỉ phục vụ sinh hoạt, sản xuất mà còn trở thành tuyến tham quan hấp dẫn. Ngồi trên xuồng, du khách có thể quan sát cảnh vật ở khoảng cách gần, cảm nhận sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên.

Từ bến thuyền ven sông, những chiếc tàu du lịch lần lượt đưa du khách vượt dòng sông Tiền đến Cồn Thới Sơn. Hành trình trên những chiếc tàu lớn mở ra góc nhìn rộng về cảnh quan sông nước, những cù lao xanh và hoạt động giao thông đường thủy đặc trưng của miền Tây.

Những nụ cười, ánh mắt thích thú và những câu chuyện rôm rả tạo nên không khí vui vẻ cho chuyến tham quan. Chính sự giản dị của trải nghiệm khiến du khách dễ dàng tìm thấy niềm vui từ những điều rất đỗi đời thường.

Những con rạch nhỏ được bao phủ bởi những hàng dừa nước xanh rì. Tán lá đan vào nhau tạo thành mái vòm tự nhiên, che mát mặt nước và mở ra một không gian gần như tách biệt với bên ngoài.

Cùng với đường thủy, Cồn Thới Sơn còn hấp dẫn bởi những lối đi nhỏ len giữa vườn cây và khu dân cư. Du khách có thể tản bộ, đạp xe hoặc đi xe ngựa để ghé thăm các hộ gia đình để tìm hiểu thêm về đời sống địa phương.

Từ mặt nước, cảnh vật miền Tây hiện lên gần gũi và bình dị. Những tán dừa nước, bờ rạch phủ cỏ xanh, những ngôi nhà thấp thoáng sau vườn cây tạo nên một bức tranh làng quê yên ả. Không cần di chuyển nhiều, du khách vẫn có thể thu vào tầm mắt những hình ảnh đặc trưng của vùng cù lao, nơi thiên nhiên và cuộc sống thường ngày hòa quyện.

Không tiếng động cơ, không âm thanh náo nhiệt, chuyến xuồng chỉ có tiếng mái chèo nhịp nhàng đưa nước. Từng nhịp chèo chậm rãi tạo nên âm thanh rất riêng của miền sông nước. Sự giản dị ấy khiến nhiều du khách thích thú, bởi giữa cuộc sống hiện đại đầy âm thanh và chuyển động, đôi khi điều người ta tìm kiếm chỉ là vài phút được sống chậm lại.

Ngoài phục vụ khách du lịch, xuồng ghe là phương tiện gắn bó với sinh hoạt thường ngày của cư dân miền Tây. Những con rạch từng là đường đi, nguồn nước và không gian giao thương của nhiều thế hệ. Khi hoạt động du lịch phát triển, những giá trị vốn có ấy được giới thiệu rộng rãi hơn, giúp du khách hiểu rằng sức hấp dẫn của miền sông nước không chỉ ở cảnh đẹp mà còn ở một lối sống được hình thành qua nhiều thế hệ.

Chính sự gần gũi với cảnh vật tự nhiên khiến hành trình trở nên thú vị. Du khách không chỉ ngắm nhìn phong cảnh mà còn thực sự hòa mình vào không gian miệt vườn.

Sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng đến từ cảnh quan và sự đón tiếp chân thành của người dân. Từ người chèo ghe, chủ vườn đến những hộ gia đình làm dịch vụ, mỗi người đều góp phần tạo nên hình ảnh thân thiện của vùng cù lao.

Sông Tiền bồi đắp phù sa cho những cù lao trù phú, kết nối các điểm đến, cộng đồng dân cư và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hành trình du lịch trên sông vì thế cũng là hành trình khám phá đời sống miền Tây từ góc nhìn gần gũi.