Làng nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử danh hiệu thế giới

Măng Đen Treehouse Village nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, khu vực hồ Đăk Ke, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Được công nhận là điểm du lịch vào tháng 8/2025, nơi đây nổi bật với mô hình lưu trú trong những căn nhà dựng trên cây giữa rừng thông.

Tháng 10, địa điểm này được chọn là một trong 5 đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" (Best Tourism Villages) của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism).

Các căn nhà gỗ nằm rải rác trên thân cây hoặc những trụ gỗ cao, ẩn dưới tán thông xanh. Thay vì những dãy phòng nghỉ san sát, các công trình được bố trí xen giữa cây cối, nối với nhau bằng hệ thống cầu đi bộ trên cao.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mô hình xây dựng tại đây hướng đến hạn chế tác động lên địa hình và thảm thực vật. Thay vì chặt bỏ cây để lấy mặt bằng, một số công trình được thiết kế né theo thân cây, thậm chí để cây mọc xuyên qua không gian nhà.

Du khách có thể đi bộ trên hệ thống Skywalk, những đoạn cầu gỗ xuyên qua các tán cây, ngắm thảm rừng từ trên cao hoặc dừng chân giữa không gian phủ sương.

Người thích vận động có thể thử zipline xuyên rừng thông, trekking theo các cung đường ngắn, đạp xe và khám phá những khu vực có suối nhỏ, vườn cà phê.

Bên cạnh khai thác cảnh quan, Măng Đen Treehouse Village hướng đến gắn hoạt động du lịch với cộng đồng sở tại thông qua việc ưu tiên tuyển dụng lao động người Ba Na, Xơ Đăng, thu mua thực phẩm và sản phẩm thủ công từ các hộ nông dân, nghệ nhân lân cận. Khu nghỉ dưỡng cũng tổ chức các buổi giao lưu văn hóa với sự tham gia của nghệ nhân địa phương, trình diễn cồng chiêng và múa truyền thống.

Khu nghỉ dưỡng cũng cho biết thay thế đồ nhựa dùng một lần bằng vật liệu như gỗ, tre, thủy tinh; phân loại rác tại nguồn, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón và chuyển phần còn lại đến đơn vị thu gom, tái chế.

Khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau thường có thời tiết khô ráo hơn, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời ở Măng Đen. Nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, khu vực này có khí hậu mát mẻ, sáng sớm và ban đêm thường se lạnh. Cuối năm, du khách còn có cơ hội bắt gặp hoa dã quỳ nở vàng dọc một số cung đường, tùy điều kiện thời tiết từng năm.

Ngoài lưu trú tại làng nhà cây, du khách có thể kết hợp tham quan hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, chùa Khánh Lâm hoặc các làng cộng đồng quanh Măng Đen.

Giải thưởng Best Tourism Villages (Làng du lịch tốt nhất thế giới) không chỉ đánh giá cảnh quan hay sức hút với du khách mà còn xem xét khả năng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế cho cộng đồng và quản lý du lịch bền vững.

Bốn đại diện còn lại của Việt Nam gồm làng Lò (Đăk Lăk), làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng) và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn). Kết quả dự kiến được UN Tourism công bố trong quý IV.

Trước đó, Việt Nam có 5 điểm đến được trao danh hiệu này, gồm Lô Lô Chải (Tuyên Quang), Quỳnh Sơn (Lạng Sơn), Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Trị) và Trà Quế (Đà Nẵng).