“Thêu” mùa vàng giữa núi rừng Lục Hồn, Quảng Ninh

Đến Lục Hồn vào mùa thu, điều níu chân du khách trước tiên là những thửa ruộng bậc thang đang chuyển màu, sắc xanh nhường dần chỗ cho sắc vàng óng. Đẹp nhất là các bản làng Cao Thắng, Khe O, Ngàn Pạt, nơi ruộng trải dài từ độ cao khoảng 300m lên tới hơn 600m trên sườn tây núi Cao Xiêm.

Mỗi bậc ruộng như một “đường kim mũi chỉ” mà người dân địa phương cần mẫn “khâu” vào lưng núi. Năm 2020, ruộng bậc thang Lục Hồn được xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Năm nay, cảnh quan ruộng bậc thang tiếp tục được tôn vinh cùng đỉnh núi Cao Xiêm và di tích Đình Lục Nà trên địa bàn.

Đông đảo du khách dừng chân bên ruộng, ngắm nhìn và lưu lại khoảnh khắc lúa chuyển vàng. Hội Mùa vàng năm nay hướng tới không gian trải nghiệm đa giác quan, lấy người dân làm chủ thể. Ngày 17/10 vừa qua, giải trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng” diễn ra sôi nổi. Xã cũng tổ chức cuộc thi sáng tác video “Lục Hồn - Vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc”, khuyến khích lưu lại hình ảnh biển lúa vàng rực giữa núi rừng.

Các đội thi hăng say giã và làm bánh dày giữa không khí ngày hội. Giã bánh dày là nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào Sán Chỉ, được đưa vào chuỗi trải nghiệm thủ công diễn ra vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, từ ngày 17-22/11. Từ ngày 23-25/10, sân Đình Lục Nà còn có không gian trưng bày, bán sản phẩm OCOP, nông sản và ẩm thực truyền thống, với những đặc sản như miến dong, nông sản mùa vụ…

Tại hội thi thêu, những người phụ nữ Dao cần mẫn đưa từng mũi kim trên nền vải. Thêu tay thổ cẩm, may trang phục truyền thống là nét sinh hoạt lâu đời của người Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y ở Lục Hồn.

Du khách được người dân hướng dẫn tự tay thêu những đường kim đầu tiên. Vào các ngày cuối tuần đến hết 22/11, du khách còn có thể giao lưu hát Then - đàn tính, hát Soóng Cọ, hay cùng người dân tham gia các trò chơi dân gian như đánh quay, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co…

Các điểm check-in được dựng ngay trên những khu ruộng đẹp, du khách tấp nập chờ lượt chụp ảnh. Trong tháng 11 tới, tại thôn Cao Thắng và Ngàn Vàng, du khách sẽ được xuống ruộng gặt lúa, bó lúa cùng người dân địa phương ngay trên danh thắng ruộng bậc thang.

Mùa vàng cũng là mùa tạ ơn. Lễ mừng cơm mới của người Tày được tổ chức tại Đình Lục Nà, tái hiện nghi lễ tạ ơn đất trời, tổ tiên với mâm cúng gồm xôi nếp mới, gà vườn, cá suối, miến dong. Hoạt động trải nghiệm lễ này sẽ còn kéo dài suốt tháng 10 và tháng 11.

Đêm 24/10, không gian trước Đình Lục Nà rực sáng trong chương trình nghệ thuật khai mạc Hội Mùa vàng với chủ đề “Lục Hồn - Bức tranh thêu”. Chương trình đi qua 4 cung bậc: cội nguồn lịch sử, di sản văn hóa, mùa vàng no ấm và khát vọng của tuổi trẻ. Đoàn người Tày, Dao, Sán Chỉ rước mâm lễ vật nông sản dâng Thành hoàng, cầu mưa thuận gió hòa, bản làng bình yên.

Trong không khí se lạnh của đêm thu, đông đảo người dân và du khách có mặt theo dõi chương trình. Khán giả được đưa vào không gian di sản qua điệu múa người Dao, Sán Chỉ giao duyên, tái hiện lời hẹn ước mùa thu của đôi lứa.

Tiếng đàn tính hòa cùng bè hợp xướng Then vang lên giữa không gian đêm. Sân khấu còn tái hiện Lễ mừng cơm mới của người Tày, với chõ xôi nếp mới quyện hương lá gừng cùng gà vườn, cá suối, miến dong dâng lên tổ tiên.

Thông qua chuỗi sự kiện, xã Lục Hồn hướng tới thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân, hình thành sản phẩm du lịch mùa Thu - Đông đặc trưng. Toàn bộ hoạt động trải nghiệm đều được quản lý chặt chẽ để giữ nguyên vẹn cảnh quan, bảo vệ mùa màng và tôn trọng phong tục của cộng đồng. Từ những mũi kim trên vải thổ cẩm đến những bậc ruộng trên sườn Cao Xiêm, Lục Hồn đang “thêu” mùa vàng của mình thành bức tranh du lịch, đánh thức khát vọng của vùng đất nơi núi rừng Đông Bắc.