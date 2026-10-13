Dịch vụ 'trai đẹp' kéo xe xuyên rừng tre ở Nhật Bản

Trong đánh giá đăng ngày 7/4 trên Tripadvisor, nữ du khách cho biết từng trải nghiệm xe kéo ở Yufuin trước khi thử dịch vụ tương tự tại Arashiyama, Kyoto, vào mùa hoa anh đào. Cô khuyến khích những người đến đây nên ngồi xe kéo ít nhất một lần, bởi trải nghiệm không chỉ mang đến cơ hội ngắm cảnh mà còn giúp khám phá địa phương qua góc nhìn của người bản xứ.

Theo nữ du khách, những người kéo xe không chỉ đưa khách đi qua rừng tre mà còn giới thiệu các địa điểm đáng chú ý với cách trò chuyện duyên dáng và giúp du khách phát hiện những góc ảnh dễ bỏ qua nếu chỉ đi bộ.

Một nữ du khách đến Arashiyama vào mùa hoa anh đào cho biết bất ngờ trước những chàng trai kéo xe điển trai. Ảnh: Ebisuya

Nằm ở phía tây Kyoto, Arashiyama nổi tiếng với những rặng tre cao vút, cây cầu bắc qua sông và các ngôi chùa cổ. Trong rừng tre, những thân cây xanh vươn cao hai bên lối đi, tạo thành mái vòm tự nhiên. Du khách có thể đi bộ hoặc ngồi trên những chiếc xe kéo truyền thống, được người kéo xe trong trang phục Nhật Bản đưa qua các điểm tham quan.

Một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ này là Ebisuya, bắt đầu hoạt động tại Arashiyama năm 1992. Những người kéo xe, được gọi là "shafu" trong tiếng Nhật, đảm nhiệm nhiều công việc hơn việc dùng sức đưa khách đi tham quan. Họ còn giới thiệu lịch sử địa phương, gợi ý các điểm đáng ghé thăm và hỗ trợ khách chụp ảnh. Công việc đòi hỏi sức bền, sự am hiểu về khu vực và khả năng giao tiếp với du khách.

Trong cuộc phỏng vấn với The Kyoto Project, một người kéo xe tại Arashiyama cho biết khi mới vào nghề, họ được hướng dẫn kiến thức cơ bản về các ngôi chùa, đền thờ. Tuy nhiên, để giới thiệu điểm đến hấp dẫn hơn, anh chủ động đến thăm nhiều địa danh vào ngày nghỉ, tìm hiểu thêm về lịch sử và những câu chuyện mà khách khó biết nếu chỉ đọc sách hướng dẫn.

Một người kéo xe tại Arashiyama thường đến các địa danh vào ngày nghỉ để tìm hiểu thêm về lịch sử địa phương. Ảnh: Ebisuya

Trên Tripadvisor, khách du lịch đánh giá cao sự chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp của các phu xe. Một du khách Singapore cho biết đã sử dụng dịch vụ hai lần trong vòng hai năm và hài lòng với cách phục vụ cũng như những bức ảnh chụp giữa rừng tre. Một gia đình khác kể người kéo xe nhiệt tình giới thiệu các điểm tham quan, khiến họ quyết định kéo dài hành trình để khám phá thêm khu vực xung quanh.

Bên cạnh sự am hiểu địa phương, thể lực của những người kéo xe cũng gây ấn tượng. Một du khách cho biết ngạc nhiên khi thấy người kéo xe đưa hai khách có vóc dáng lớn đi qua Arashiyama trong thời tiết lạnh mà vẫn giữ thái độ vui vẻ, chu đáo.

Shafu hỗ trợ khách chụp ảnh. Ảnh: Ebisuya

Theo bảng giá trên website chính thức của Ebisuya tại Arashiyama, chuyến xe kéo 12 phút có giá 4.000 yen (khoảng 650.000 đồng) cho một khách hoặc 5.000 yen cho hai khách cùng ngồi một xe. Với hành trình 30 phút, mức giá lần lượt là 9.000 yen và 10.000 yen; chuyến 45 phút có giá 13.000 yen và 15.000 yen (khoảng 2,4 triệu đồng). Đơn vị cũng cung cấp các hành trình dài khoảng 60-70 phút, kết hợp tham quan rừng tre và khu vực Saga.

Điểm đón xe chính nằm ở đầu phía bắc cầu Togetsukyo. Du khách có thể đặt trước hoặc hỏi trực tiếp tại điểm đón, tùy tình trạng chỗ. Giờ hoạt động thay đổi theo mùa.