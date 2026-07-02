'Rễ phù sa khổng lồ' lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn

Cuối tháng 6, mực nước hồ Trị An (Đồng Nai) xuống thấp, để lộ phần đáy hồ với sắc xanh của tảo cùng màu đất phù sa. Khung cảnh này tạo nên sự tương phản về màu sắc, thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh.

Hôm 20/6, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (TP HCM) đã ghi lại khoảnh khắc này qua tác phẩm "Rễ phù sa khổng lồ".

Ở độ cao 400 m, góc máy flycam ghi lại mạng lưới mạch nước hồ Trị An tựa như các bộ rễ khổng lồ bám trên nền đất.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa cho biết hồ Trị An mùa nước cạn khác biệt so với vẻ mênh mông thường thấy vào mùa mưa nhờ sự tương phản giữa màu nâu của phù sa, sắc xanh của nước và những mảng cỏ.

"Nhìn từ trên cao, tôi nhận thấy mặt đất có những vết nứt, nhịp đập riêng", anh Khoa nói.

Một con suối dưới đáy hồ Trị An lộ diện khi nước hồ rút sâu.

Bến Nôm (hồ Trị An) trở thành điểm đến yêu thích của du khách và nhiếp ảnh gia trong mùa nước cạn. Khu vực này cách quốc lộ 20 khoảng 5 km, thuận tiện cho ôtô và xe máy di chuyển.

Vào mùa nước cạn, thuyền của ngư dân neo đậu dọc các nhánh hồ. Trên những cồn đất lộ ra giữa lòng hồ, người dân khai thác ốc và cá bống cát - nguồn thủy sản xuất hiện nhiều vào mùa khô.

Từ nay đến tháng 9, mực nước hồ Trị An dự kiến lên nhanh khi các địa phương ở thượng nguồn sông Đồng Nai vào mùa mưa. Nhiếp ảnh gia Vũ Khoa cho biết thời điểm phù hợp để chụp ảnh tại hồ Trị An là từ 5h30 đến 8h và 16h đến 18h. Ánh sáng trong các khung giờ này giúp hạn chế tình trạng chói nắng, tăng hiệu quả cho ảnh phong cảnh và góc quay từ flycam. Vào sáng sớm, khu vực lòng hồ có sương mỏng và ánh sáng bình minh, làm nổi bật các đường vân phù sa, bãi cỏ và lòng suối. Người địa phương khuyến cáo du khách cẩn trọng khi di chuyển trên các bãi phù sa và lòng suối cạn tại hồ Trị An. Địa hình hồ thay đổi theo mực nước, nhiều khu vực có nền đất mềm hoặc hố sâu tiềm ẩn rủi ro.

Hồ Trị An có hàng trăm đảo lớn, nhỏ nằm xen kẽ trên mặt nước. Những năm gần đây, khu vực này phát triển các hoạt động như cắm trại, chèo SUP, bơi lội và ngắm bình minh, đông khách vào dịp cuối tuần.

Với diện tích 32.000 ha trải dài qua nhiều xã tại tỉnh Đồng Nai, hồ thủy điện Trị An có dung tích khoảng 2,7 tỷ m3 nước. Ngoài phục vụ sản xuất điện, hồ còn điều tiết nước về hạ nguồn cho sản xuất và cung cấp nước sạch cho 12 triệu người tại Đồng Nai và TP HCM.

Trong ảnh là một góc hồ Trị An hướng về tượng Đức mẹ Núi Cúi.

Tượng Đức Mẹ Núi Cúi cao 50 m, gồm tượng cao 33 m đặt trên bệ cao 17 m, trên đỉnh núi Cúi bên hồ Trị An. Tượng hướng mặt về Giáo phận Xuân Lộc và phía sau là mặt hồ rộng lớn, nơi đây trở thành điểm hành hương và địa điểm ngắm cảnh, săn ảnh nổi tiếng ở Đồng Nai.