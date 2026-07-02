Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

'Rễ phù sa khổng lồ' lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Đồng Nai - Mùa nước cạn, các con suối và mạch nước trên hồ Trị An xuất hiện, nhìn từ trên cao như những "rễ phù sa khổng lồ" hấp dẫn du khách và các tay máy đến săn ảnh.

&#39;Rễ phù sa khổng lồ&#39; lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn - 1

Cuối tháng 6, mực nước hồ Trị An (Đồng Nai) xuống thấp, để lộ phần đáy hồ với sắc xanh của tảo cùng màu đất phù sa. Khung cảnh này tạo nên sự tương phản về màu sắc, thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh.

Hôm 20/6, nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa (TP HCM) đã ghi lại khoảnh khắc này qua tác phẩm "Rễ phù sa khổng lồ".

&#39;Rễ phù sa khổng lồ&#39; lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn - 2

Ở độ cao 400 m, góc máy flycam ghi lại mạng lưới mạch nước hồ Trị An tựa như các bộ rễ khổng lồ bám trên nền đất.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Khánh Vũ Khoa cho biết hồ Trị An mùa nước cạn khác biệt so với vẻ mênh mông thường thấy vào mùa mưa nhờ sự tương phản giữa màu nâu của phù sa, sắc xanh của nước và những mảng cỏ.

"Nhìn từ trên cao, tôi nhận thấy mặt đất có những vết nứt, nhịp đập riêng", anh Khoa nói.

&#39;Rễ phù sa khổng lồ&#39; lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn - 3

Một con suối dưới đáy hồ Trị An lộ diện khi nước hồ rút sâu.

&#39;Rễ phù sa khổng lồ&#39; lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn - 4

Bến Nôm (hồ Trị An) trở thành điểm đến yêu thích của du khách và nhiếp ảnh gia trong mùa nước cạn. Khu vực này cách quốc lộ 20 khoảng 5 km, thuận tiện cho ôtô và xe máy di chuyển.

&#39;Rễ phù sa khổng lồ&#39; lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn - 5

Vào mùa nước cạn, thuyền của ngư dân neo đậu dọc các nhánh hồ. Trên những cồn đất lộ ra giữa lòng hồ, người dân khai thác ốc và cá bống cát - nguồn thủy sản xuất hiện nhiều vào mùa khô.

Từ nay đến tháng 9, mực nước hồ Trị An dự kiến lên nhanh khi các địa phương ở thượng nguồn sông Đồng Nai vào mùa mưa. Nhiếp ảnh gia Vũ Khoa cho biết thời điểm phù hợp để chụp ảnh tại hồ Trị An là từ 5h30 đến 8h và 16h đến 18h . Ánh sáng trong các khung giờ này giúp hạn chế tình trạng chói nắng, tăng hiệu quả cho ảnh phong cảnh và góc quay từ flycam . Vào sáng sớm, khu vực lòng hồ có sương mỏng và ánh sáng bình minh, làm nổi bật các đường vân phù sa, bãi cỏ và lòng suối . Người địa phương khuyến cáo du khách cẩn trọng khi di chuyển trên các bãi phù sa và lòng suối cạn tại hồ Trị An . Địa hình hồ thay đổi theo mực nước, nhiều khu vực có nền đất mềm hoặc hố sâu tiềm ẩn rủi ro .
Từ nay đến tháng 9, mực nước hồ Trị An dự kiến lên nhanh khi các địa phương ở thượng nguồn sông Đồng Nai vào mùa mưa. Nhiếp ảnh gia Vũ Khoa cho biết thời điểm phù hợp để chụp ảnh tại hồ Trị An là từ 5h30 đến 8h và 16h đến 18h . Ánh sáng trong các khung giờ này giúp hạn chế tình trạng chói nắng, tăng hiệu quả cho ảnh phong cảnh và góc quay từ flycam . Vào sáng sớm, khu vực lòng hồ có sương mỏng và ánh sáng bình minh, làm nổi bật các đường vân phù sa, bãi cỏ và lòng suối . Người địa phương khuyến cáo du khách cẩn trọng khi di chuyển trên các bãi phù sa và lòng suối cạn tại hồ Trị An . Địa hình hồ thay đổi theo mực nước, nhiều khu vực có nền đất mềm hoặc hố sâu tiềm ẩn rủi ro .

Từ nay đến tháng 9, mực nước hồ Trị An dự kiến lên nhanh khi các địa phương ở thượng nguồn sông Đồng Nai vào mùa mưa.

Nhiếp ảnh gia Vũ Khoa cho biết thời điểm phù hợp để chụp ảnh tại hồ Trị An là từ 5h30 đến 8h và 16h đến 18h. Ánh sáng trong các khung giờ này giúp hạn chế tình trạng chói nắng, tăng hiệu quả cho ảnh phong cảnh và góc quay từ flycam.

Vào sáng sớm, khu vực lòng hồ có sương mỏng và ánh sáng bình minh, làm nổi bật các đường vân phù sa, bãi cỏ và lòng suối.

Người địa phương khuyến cáo du khách cẩn trọng khi di chuyển trên các bãi phù sa và lòng suối cạn tại hồ Trị An. Địa hình hồ thay đổi theo mực nước, nhiều khu vực có nền đất mềm hoặc hố sâu tiềm ẩn rủi ro.

&#39;Rễ phù sa khổng lồ&#39; lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn - 8

Hồ Trị An có hàng trăm đảo lớn, nhỏ nằm xen kẽ trên mặt nước. Những năm gần đây, khu vực này phát triển các hoạt động như cắm trại, chèo SUP, bơi lội và ngắm bình minh, đông khách vào dịp cuối tuần.

Với diện tích 32.000 ha trải dài qua nhiều xã tại tỉnh Đồng Nai, hồ thủy điện Trị An có dung tích khoảng 2,7 tỷ m3 nước. Ngoài phục vụ sản xuất điện, hồ còn điều tiết nước về hạ nguồn cho sản xuất và cung cấp nước sạch cho 12 triệu người tại Đồng Nai và TP HCM.

&#39;Rễ phù sa khổng lồ&#39; lộ diện ở hồ Trị An mùa nước cạn - 9

Trong ảnh là một góc hồ Trị An hướng về tượng Đức mẹ Núi Cúi.

Tượng Đức Mẹ Núi Cúi cao 50 m, gồm tượng cao 33 m đặt trên bệ cao 17 m, trên đỉnh núi Cúi bên hồ Trị An. Tượng hướng mặt về Giáo phận Xuân Lộc và phía sau là mặt hồ rộng lớn, nơi đây trở thành điểm hành hương và địa điểm ngắm cảnh, săn ảnh nổi tiếng ở Đồng Nai.

Chinh phục "nóc nhà" Pù Luông: Trải nghiệm trekking xuyên rừng, ngủ giữa thiên nhiên hoang sơ
Chinh phục "nóc nhà" Pù Luông: Trải nghiệm trekking xuyên rừng, ngủ giữa thiên nhiên hoang sơ

Tuyến du lịch mạo hiểm "Chinh phục đỉnh Pù Luông" vừa được hoàn thiện, mang đến cho du khách cơ hội trekking qua rừng nguyên sinh, săn mây trên đỉnh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuấn Anh - Ảnh: Nguyễn Khánh Vũ Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/07/2026 09:44 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN