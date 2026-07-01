Chinh phục "nóc nhà" Pù Luông: Trải nghiệm trekking xuyên rừng, ngủ giữa thiên nhiên hoang sơ

Khám phá tuyến trekking chinh phục đỉnh Pù Luông cao 1.700m

Cách Hà Nội khoảng 170km, Pù Luông từ lâu đã trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi muốn trải nghiệm du lịch sinh thái và khám phá thiên nhiên. Với địa hình núi đá vôi đặc trưng cùng hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú, nơi đây được đánh giá là một trong những cung trekking (leo núi) hấp dẫn ở khu vực miền Bắc.

Một góc bản Kho Mường, xã Pù Luông thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa). Ảnh HD.

Theo tiếng Thái, "Pù Luông" có nghĩa là "đỉnh núi cao nhất của làng". Ngọn núi cao khoảng 1.700m sở hữu cảnh quan tự nhiên đa dạng với rừng nguyên sinh, suối thác, hang động cùng những thửa ruộng bậc thang xen giữa các bản làng của đồng bào Thái, Mường.

Nhằm phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, với sự hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ GRET (Pháp), đã triển khai dự án tăng cường năng lực cho phụ nữ dân tộc thiểu số trong phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên tại khu bảo tồn.

Để chinh phục đỉnh Pù Luông, du khách phải vượt nhiều cung đường dốc để lên độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển. Ảnh: H.D

Trong khuôn khổ dự án, tuyến du lịch mạo hiểm "Chinh phục đỉnh Pù Luông" đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Tuyến có chiều dài khoảng 11km, bắt đầu từ bản Pù Luông và kết thúc tại bản Báng (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa), đưa du khách chinh phục đỉnh núi cao 1.700m.

Đây là một trong ba tuyến du lịch mạo hiểm được ngành du lịch Thanh Hóa công bố vào tháng 12/2024, đồng thời nằm trong nhóm các điểm tham quan, du lịch sinh thái tiêu biểu thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) được đánh giá là một trong những khu rừng trên núi đá vôi có giá trị đa dạng sinh học cao ở miền Bắc. Ảnh: HD.

Tham gia tuyến du lịch, du khách sẽ trải nghiệm hoạt động trekking kết hợp lưu trú qua đêm, khám phá hệ sinh thái rừng đặc dụng, tìm hiểu các loài thực vật quý hiếm, săn mây và ngắm bình minh trên đỉnh núi.

Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi du lịch mạo hiểm ở Pù Luông

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cung đường được đánh giá có độ khó ở mức trung bình, phù hợp với cả người mới tham gia trekking và những người đã có kinh nghiệm. Thời gian chinh phục đỉnh núi trung bình khoảng 6 giờ. Do địa hình chủ yếu là núi đá vôi, có nhiều đoạn dốc và địa hình phức tạp, du khách cần chuẩn bị thể lực cũng như các trang thiết bị cần thiết để bảo đảm an toàn.

Lên được đỉnh của Pù Luông du khách được hòa mình vào thiên nhiên và săn mây trên đỉnh núi.

Thời điểm thích hợp để trải nghiệm tuyến du lịch này là từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi thời tiết khô ráo, mát mẻ và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Riêng vào mùa lúa chín từ tháng 9 đến tháng 10, du khách có thể kết hợp ngắm những cánh đồng ruộng bậc thang vàng óng trải dài dưới chân núi.

Ông Lê Đình Phương, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cho biết, tuyến du lịch "Chinh phục đỉnh Pù Luông" được xây dựng theo định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương và quảng bá hình ảnh Pù Luông đến du khách trong và ngoài nước.

Một cánh rừng nguyên sinh của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Ảnh: HD.

Theo ông Phương, các hoạt động trên tuyến đều được tổ chức theo nguyên tắc hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên, kiểm soát số lượng khách tham gia, không xả thải và không làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng đặc dụng. Bên cạnh đó, người dân địa phương trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ hướng dẫn, vận chuyển hành lý, lưu trú và ẩm thực, qua đó tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho cộng đồng vùng đệm.

Đỉnh Pù Luông có cao 1.700m. Ảnh: HD.