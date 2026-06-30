Biển Dốc Lết 'đẹp như tranh' trong mắt khách Hà Nội

Dốc Lết là bãi biển thuộc phường Đông Ninh Hòa, cách trung tâm Nha Trang khoảng 49 km về phía nam. Nơi đây nổi tiếng với bãi cát trắng, hàng dương xanh, khí hậu ôn hòa và không gian yên bình, thích hợp nghỉ dưỡng và thư giãn dịp hè. Du khách có thể ghé thăm Dốc Lết bất kỳ thời điểm nào trong năm, đẹp nhất từ tháng 3 đến tháng 7.

Anh Nguyễn Hồng Nhật (36 tuổi, Hà Nội) cùng gia đình dành 3 ngày 2 đêm tại Dốc Lết trong chuyến du lịch 11 ngày bằng ôtô từ Hà Nội đến Nha Trang. Anh Nhật cho biết chọn ở lại đây lâu hơn theo gợi ý từ người thân và bạn bè.

"Nước biển xanh trong, cát trắng mịn, mực nước nông trải dài tạo nên những lớp màu xanh chuyển sắc rất đẹp. Chỉ cần đứng cạnh vài chiếc thuyền thúng đặt ven đường đã có những tấm ảnh đậm chất biển mùa hè", anh Nhật nói.

Trong ảnh là ô cửa checkin được nhiều khách "săn đón" ở Dốc Lết.

Là người có sở thích chụp ảnh, anh Nhật kỳ vọng vào cảnh sắc được chia sẻ trên mạng xã hội nhưng cũng hoài nghi về màu nước biển thực tế trước khi khởi hành đến Dốc Lết.

''Trải nghiệm thực tế tại Dốc Lết hơn cả kỳ vọng'', anh Nhật nói.

Gia đình anh Nhật lưu trú tại một homestay sát biển. Anh đánh giá cơ sở lưu trú "đầy đủ tiện nghi, hải sản tươi sống và thuận lợi" để chụp ảnh. Bãi biển Dốc Lết dài gần 10 km, có độ dốc thoải và sóng nhẹ, phù hợp cho du khách tắm biển.

Để có những bức ảnh với ánh sáng tốt, anh Nhật gợi ý du khách nên chụp vào khung giờ từ 10h đến 14h. Ngoài cảnh biển, Dốc Lết còn có các điểm chụp ảnh khác như cổng làng dẫn ra biển và các bức bích họa.

Dốc Lết đón bình minh với mặt biển phẳng lặng, phủ sắc vàng của nắng sớm. Một số tàu cá sau khi đánh bắt ban đêm ngoài biển đang quay trở về bến.

Du khách có thể lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng như TTC Van Phong Bay, Pax Ana Doc Let Resort & Spa, hoặc các homestay như 4be San Hô, Chạm Biển, Cas Vita. Đây là khu vực có bãi biển sạch và mật độ cát mịn. Các homestay và villa tại đây nằm sát biển, thiết kế tối giản, dịch vụ thân thiện, có không gian vườn được chăm sóc hằng ngày.

Cảm giác được sống chậm, bình yên ở làng chài ven biển, "ăn ngon, ngủ sâu", dành thời gian cho những niềm vui nho nhỏ là điều đáng giá nhất trong chuyến đi Dốc Lết mà anh Nhật muốn lưu giữ.

"Chúng tôi thích sự mộc mạc, hoang sơ. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy, anh Nhật nói.

Chợ cá Ninh Thủy là điểm đến nhộn nhịp nhất tại Dốc Lết vào mỗi buổi bình minh. Du khách có thể mua mực tươi tại chợ và mang đến các hàng quán trong làng để chế biến bánh xèo với giá 3.000 đồng một chiếc. Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều hàng ăn sáng phục vụ bún cá và nước ép dưa hấu.

Ẩm thực tại Dốc Lết đa dạng, mức giá bình dân. Du khách có thể thưởng thức bún cá tại các quán trong làng với giá 20.000 đồng một bát, hoặc dùng lẩu mực lá é tại quán Thập Nhất Cây Dừa. Ngoài ra, các quán ăn như Gái Phương hoặc khu vực quanh chợ Ninh Thủy phục vụ nhiều món địa phương như bánh xèo, bún bò, chè và trái cây dầm.

Du khách có thể mua hải sản tươi tại chợ Ninh Diêm để tự chế biến bữa ăn tại homestay.