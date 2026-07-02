Hòn Cổ Giải, điểm check-in hút khách dưới chân núi ở Sầm Sơn

Vào những ngày hè, khu vực hòn Cổ Giải dưới chân núi Trường Lệ luôn nhộn nhịp du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nơi đây được nhiều người ví như “ban công hướng biển” bởi những mỏm đá tự nhiên vươn mình ra mặt nước, tạo nên góc nhìn khoáng đạt giữa biển trời Sầm Sơn.

Từ sáng sớm, khi mặt trời ló rạng, đến lúc hoàng hôn buông xuống, nhiều bạn trẻ và các nhóm du khách đã có mặt tại đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Chị Nguyễn Thị Liên (SN 1988, quê Bắc Ninh) cho biết, đây là lần thứ ba chị đến Sầm Sơn du lịch. Lần nào đến đây, chị cùng nhóm bạn cũng ghé hòn Cổ Giải để check-in.

Chị Nguyễn Thị Liên đã nhiều lần đến với Sầm Sơn và lần nào cũng lên hòn Cổ Giải chụp ảnh

“Mỗi khi bình minh lên hoặc lúc chiều tà, ánh nắng vàng phủ lên các phiến đá khiến khung cảnh trở nên thơ mộng, tạo nên những bức ảnh mang đậm chất nghệ thuật. Đi du lịch, tôi thích nhất là được chụp những bức hình đẹp như thế này”, chị Liên chia sẻ.

Cũng như chị Liên, Bùi Thị Lệ Quyên (SN 2008, quê Phú Thọ) cho biết: “Tôi biết đến hòn Cổ Giải qua những bức ảnh trên mạng xã hội. Khi đến tận nơi, tôi khá bất ngờ bởi cảnh quan còn rất tự nhiên, không gian thoáng đãng và góc chụp nào cũng đẹp. Đây là một trong những điểm check-in ấn tượng nhất trong chuyến đi của tôi”.

Bùi Thị Lệ Quyên cùng nhóm bạn đang chọn cho mình những góc ảnh đẹp nhất

Theo người dân địa phương, hòn Cổ Giải thuộc dãy núi Trường Lệ, nằm ngay sát bãi biển Sầm Sơn. Đây là địa danh quen thuộc, gắn liền với đời sống cư dân vùng biển từ nhiều năm nay.

Trước đây, hòn Cổ Giải chủ yếu là nơi người dân địa phương ra hóng mát hoặc đánh bắt hải sản ven bờ. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, địa điểm này ngày càng được nhiều du khách biết đến và lựa chọn là điểm dừng chân khi đến thành phố biển Sầm Sơn.

Một số hình ảnh du khách check-in ở hòn Cổ Giải:

Hòn Cổ Giải nơi check-in hút khách ở Sầm Sơn

Những khối đá nhô ra biển là điểm đến của nhiều du khách

Các bạn trẻ lên đỉnh hòn Cổ Giải chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất

Đôi bạn trẻ lưu lại cho mình những tấm hình đẹp nhất

Nhiều du khách chọn dưới chân núi để chụp ảnh

Ảnh: Lê Dương