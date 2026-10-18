Nơi ăn sáng view 'triệu đô' của Trấn Thành - Hari Won

Sau khi hoàn tất phần ghi hình cho ba dự án lớn trong năm gồm Running Man, Tinh Hà Say Hi và EM 2027, Trấn Thành hé lộ đưa bà xã Hari Won đi "xả hơi", hâm nóng tình cảm. Điểm dừng chân của cặp sao lần này là Ai Cập - đất nước nổi tiếng với những kim tự tháp cổ đại, sa mạc rộng lớn và nền văn minh có lịch sử hàng nghìn năm.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đang tận hưởng chuyến thăm thú Ai Cập.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Trấn Thành và Hari Won tận hưởng bữa sáng ngoài ban công một nơi lưu trú với tầm nhìn hướng ra quần thể Kim tự tháp Giza nổi tiếng. Cả hai cùng diện áo choàng trắng, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi riêng tư.

Khách sạn nơi cặp sao lưu trú là Galaxy Pyramids View INN nằm trên đường El-Helw Canal, khu vực Giza, thủ đô Cairo, Ai Cập, thuận tiện cho du khách tham quan quần thể kim tự tháp Giza và tượng Nhân sư. Khách sạn có các loại phòng đôi, phòng gia đình và suite với ban công, bồn tắm spa, một số phòng có tầm nhìn "triệu view" hướng ra kim tự tháp.

Theo Booking, cơ sở lưu trú này được khách đánh giá 9,5/10, dựa trên hơn 300 nhận xét. Giá phòng tham khảo dao động từ khoảng 140-210 USD/đêm đối với một số loại phòng dành cho hai người, tùy hạng phòng và ngày lưu trú; các phòng rộng hơn hoặc có bồn tắm spa có thể lên tới hơn 250 USD/đêm. Mức giá này chưa bao gồm thuế, phí.

Từ ban công phòng, cặp sao có thể chiêm ngưỡng kim tự tháp cổ đại - biểu tượng của Ai Cập.

Từ Việt Nam, du khách có thể bay đến Cairo, thủ đô Ai Cập, với điểm đến là sân bay quốc tế Cairo (CAI). Hiện chưa có đường bay thẳng phổ biến từ Hà Nội hoặc TP HCM đến Cairo, vì vậy hành khách thường phải quá cảnh tại một số thành phố như Doha (Qatar), Dubai (UAE) hoặc Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), tùy hãng hàng không. Tổng thời gian di chuyển thường khoảng 13-20 tiếng hoặc lâu hơn nếu thời gian chờ nối chuyến dài. Giá vé khứ hồi tham khảo thường dao động khoảng 15 - 25 triệu đồng/người, tùy thời điểm khởi hành, hãng bay, hành lý và thời gian đặt vé.

Tại Cairo, du khách có thể ghé thăm quần thể kim tự tháp Giza và tượng Nhân sư, những công trình biểu tượng của Ai Cập cổ đại nằm ở khu vực ngoại ô phía tây nam Cairo. Bảo tàng Ai Cập ở quảng trường Tahrir, Bảo tàng Grand Egyptian Museum, đều là những điểm đến nổi bật giúp du khách tìm hiểu lịch sử các triều đại pharaoh và chiêm ngưỡng những hiện vật khảo cổ quý giá.

Ai Cập hấp dẫn du khách bởi những kim tự tháp hàng nghìn năm tuổi, xác ướp bí ẩn, kho tàng văn minh pharaoh cùng những công trình kiến trúc cổ đại mang đậm dấu ấn lịch sử. Ảnh: cloud_khanhvan

Trấn Thành sinh năm 1987, kém Hari Won hai tuổi. Họ tổ chức đám cưới vào 2016 sau một năm hẹn hò. Thời gian qua, tình yêu và hôn nhân của cặp sao là câu chuyện được quan tâm. Không ít lần bị đồn trục trặc tình cảm, thậm chí một số khán giả đặt nghi vấn hai người ký hợp đồng hôn nhân, họ có lúc giữ im lặng, khi lại đăng những hình ảnh hẹn hò, sóng đôi để ngầm phủ nhận.

Tháng 12/2023, Trấn Thành - Hari Won thực hiện bộ ảnh cưới ở Đà Lạt, kỷ niệm 8 năm yêu nhau, 7 năm kết hôn và 6 năm anh làm "ô sin" của bà xã. Mỹ nhân Hàn Quốc nhận xét Trấn Thành hiện tại khác rất nhiều, tốt gấp mấy lần mong đợi của cô so với hơn 10 năm trước - khi hai người mới bên nhau. Trấn Thành cũng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ. Anh thường xuyên tặng Hari Won những món quà đắt đỏ như túi xách hàng hiệu, trang sức cao cấp, dành thời gian đưa cô đi nghỉ dưỡng sang chảnh.