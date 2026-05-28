Nửa cân loại rau này có lượng canxi của 8 cốc sữa, 15 quả trứng, giá rẻ, vị ngon, còn thanh mát, giải độc

Khi muốn bổ sung canxi cho gia đình, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến sữa và trứng. Tuy nhiên, một loại rau phổ biến lại có hàm lượng canxi cao hơn nhiều so với các loại thực phẩm thông thường và cực kỳ giàu chất dinh dưỡng: Cải thìa.

Ăn một nửa loại rau này hiệu quả hơn trong việc bổ sung canxi so với 8 ly sữa hoặc 15 quả trứng. Nó phù hợp với mọi lứa tuổi, giá cả phải chăng và tiện lợi, nhưng lại thường bị bỏ qua.

Loại rau này ít calo. Trong 100g cải thìa chỉ có khoảng 13–16 kcal, phù hợp cho người ăn kiêng.

Loại rau này giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng, vitamin K và canxi hỗ trợ xương chắc khỏe, vitamin A dưới dạng beta-carotene tốt cho mắt và da. Ngoài ra, loại rau này còn có folate, kali, sắt và mangan, giúp tạo máu, ổn định huyết áp và chống oxy hóa.

Cải thìa chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón và tạo cảm giác no lâu. Hợp chất glucosinolate trong họ cải có tiềm năng chống viêm, bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do.

Dưới đây là 1 số món ăn chế biến từ cải thìa:

1. Cải thìa sốt nấm

Nguyên liệu: Rau cải thìa, nấm hương khô, nước tương nhạt

Cách làm:

- Ngâm nấm hương cho nở mềm, thái mỏng; Chần cải thìa rồi bày ra đĩa.

- Xào nấm với một ít dầu trong chảo, sau đó thêm một chút nước tương nhạt để tăng hương vị.

- Sau khi xào xong, chỉ cần đặt đổ lên trên cải thìa.

Sự kết hợp đơn giản giữa nấm và cải thìa giúp tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng. Nó không chỉ giữ lại lượng canxi dồi dào trong rau mà còn cung cấp nhiều loại axit amin. Món ăn có vị tươi ngon, cả gia đình đều yêu thích.

2. Canh cải thìa đậu phụ

Nguyên liệu: Cải thìa, đậu hũ mềm, hành lá thái nhỏ

Cách làm:

- Cắt đậu phụ thành những miếng nhỏ và chần qua nước sôi để khử mùi tanh của đậu.

- Đun sôi nước, sau đó cho đậu phụ vào và nấu trong ba phút.

- Cho cải thìa vào và nấu đến khi mềm. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên, nêm muối vừa ăn rồi dọn ra ăn.

Đậu phụ kết hợp với cải thìa giàu canxi cung cấp lượng canxi gấp đôi và món canh này nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Món ăn ấm áp và bổ dưỡng này là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bữa tối để bổ sung canxi một cách dễ dàng và không lo lắng.

3. Tôm xào cải thìa

Nguyên liệu: Cải thìa, tôm tươi, gừng thái sợi

Cách làm:

- Rửa sạch và ướp tôm trong một thời gian, rửa sạch và cắt cải thìa thành từng khúc.

- Phi thơm gừng thái lát trong dầu nóng, sau đó xào tôm cho đến khi tôm đổi màu.

- Cho cải thìa vào và xào đến khi chín. Nêm nếm gia vị đơn giản.

Món ăn này giàu protein và canxi, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp xương chắc khỏe và bổ sung năng lượng cho cơ thể. Nó cũng rất ngon miệng, ít chất béo và không gây tăng cân.

4. Cải thìa xào tỏi ớt

Nguyên liệu: Cải thìa, ớt đỏ nhỏ, tỏi băm

Cách làm:

- Rau rửa sạch và cắt thành từng đoạn.

- Phi thơm tỏi băm và ớt băm nhỏ trong dầu nóng.

- Xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi chín tới, sau đó nêm gia vị và tắt bếp.

Món ăn này có kết cấu giòn và tươi mát, giữ lại toàn bộ canxi tự nhiên, ít chất béo và calo, có thể dùng để giảm cân và bổ sung canxi. Nó rất dễ làm và có thể dùng chỉ trong vài phút.

So với các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền, loại rau giàu canxi, giá cả phải chăng này mang lại giá trị tuyệt vời. Canxi trong rau được cơ thể hấp thụ tự nhiên và dễ dàng, không gây thêm gánh nặng nào.

Cho dù bạn là người già, trẻ em hay người lớn, việc thường xuyên tiêu thụ loại rau này có thể giúp bổ sung canxi, dẫn đến xương chắc khỏe và cơ thể khỏe mạnh, dễ dàng ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu do thiếu canxi gây ra.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!