Người dân 'ngôi làng đẹp nhất thế giới' muốn rời đi vì khách du lịch

Brian Skarda, cư dân sống tại dãy nhà cổ Arlington Row ở Bibury, đang rời làng vì không chịu nổi cảnh du khách làm phiền, theo lời người hàng xóm Steve Morton. Không ít khách còn hỏi Skarda được trả bao nhiêu tiền để sống ở đây, tưởng ông là nhân viên đóng vai cư dân tại một điểm tham quan.

Theo Daily Mail, tình trạng khách tự tiện vào nhà, mở cổng vườn, nhìn qua cửa sổ hay trèo tường chụp ảnh khiến nhiều người dân Bibury bức xúc. Có người bị chụp hình ngay khi đang ngồi trong phòng khách. Một gia đình du khách bày đồ dã ngoại trong vườn trước nhà dân, trong khi một người khác bị tố ném đá qua khe cửa để trêu chọc chủ nhà.

"Họ thực sự nghĩ ngôi làng là một công viên giải trí", Michelle Follett-Holt, chủ tịch một nhóm bảo tồn di sản địa phương, nói. Theo bà, nhiều du khách chỉ coi những ngôi nhà cổ là nơi tham quan, chụp ảnh mà quên rằng người dân vẫn sinh hoạt bên trong.

Tình trạng quá tải du khách tại ngôi làng cổ hơn 600 tuổi. Ảnh: Mail

Nằm bên sông Coln, Bibury nổi tiếng với những ngôi nhà đá vôi màu mật ong giữa vùng đồng quê Cotswolds. Dãy Arlington Row được xây dựng khoảng năm 1380 làm kho chứa len, đến thế kỷ 17 chuyển thành nhà ở cho thợ dệt. Những căn nhà hiện thuộc sở hữu của tổ chức bảo tồn National Trust nhưng vẫn có người sinh sống.

Sau khi được Forbes ca ngợi là "ngôi làng đẹp nhất thế giới", Bibury càng thu hút đông khách. Những bức ảnh trên mạng xã hội tiếp tục đưa các đoàn xe du lịch tới ngôi làng nhỏ và Arlington Row là điểm chụp hình được săn đón.

Lượng khách quá lớn không chỉ đảo lộn sinh hoạt của người dân mà còn gây sức ép lên cảnh quan, đường sá. Hội đồng làng đã công bố kế hoạch rào một số đoạn sông Coln sau mùa hè nhiều người xuống bơi, chèo thuyền, thậm chí đặt ghế xếp dưới nước. Thức ăn thừa và rác bị bỏ lại khiến cư dân lo ngại cho thiên nga, vịt, cá cùng các loài hoang dã sống trên sông.

Xe khách cỡ lớn thường xuyên gây ùn tắc trên những con đường hẹp. Theo bà Follett-Holt, cầu Swan cổ đã xuống cấp, phải được kiểm tra hằng tuần, trong khi người dân lo xe nặng qua lại sẽ khiến công trình hư hại thêm.

Cầu Swan cổ ở làng Bibury đã xuống cấp. Ảnh: Mail

Tuy cùng thừa nhận ngôi làng quá đông khách, cư dân và các cơ sở kinh doanh lại bất đồng về cách giải quyết. Angus Hay, người điều hành trang trại cá hồi Bibury, cho rằng cần bố trí bãi đỗ xe hợp lý để giảm ùn tắc và quản lý khách tốt hơn. Ông từng ủng hộ xây bãi đỗ tại Fiveways, cách làng khoảng 800 m nhưng đề xuất đã bị rút lại sau phản đối của người dân.

"Chuyện này gây chia rẽ trong làng. Chúng tôi có cảm giác đang đối đầu với chính những người hàng xóm", ông Hay nói.

Bà Follett-Holt lại lo thêm chỗ đỗ xe sẽ kéo thêm khách đến, khiến tình trạng quá tải trầm trọng hơn. Bà đề nghị cấm xe khách vào làng, cho rằng nhiều đoàn chỉ dừng 20 - 30 phút để chụp ảnh, đi vệ sinh rồi rời đi, ít mua sắm tại các cửa hàng địa phương.

Theo bà, Bibury cũng phải kiểm soát lượng khách thay vì tiếp tục đón người vào mà chưa tính đến khả năng đáp ứng của đường sá, dịch vụ và đời sống cư dân.

Hội đồng làng đã giao Đại học Oxford Brookes nghiên cứu mức khách Bibury có thể tiếp nhận trước khi quyết định có mở thêm bãi đỗ xe hay không.

Bibury được Forbes ca ngợi là "ngôi làng đẹp nhất thế giới". Ảnh: AFP