Nắng nóng đỉnh điểm, du khách ùn ùn tìm đến thác nước mang tên “chín bậc tình yêu” ở Thanh Hóa

Thác Mây Thanh Hóa, kiệt tác "chín bậc tình yêu" giữa rừng nguyên sinh

Nằm cách trung tâm Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội hơn 100km, thác Mây (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) đang là một trong những điểm đến "giải nhiệt" lý tưởng nhất xứ Thanh trong mùa hè này.

Thác Mây ở Thanh Hóa vào ngày cuối tuần luôn đông du khách tới tắm mát. Ảnh: VT

Thác Mây còn được người dân địa phương gọi bằng cái tên đầy lãng mạn: thác “chín bậc tình yêu”. Thác nằm giữa cánh rừng nguyên sinh, đổ xuống từ đỉnh núi ở độ cao khoảng 100m.

9 bậc thác trùng trùng điệp điệp, xếp chồng gối lên nhau tạo nên những con nước mềm mại, trắng xóa như đường lượn sóng của một dải lụa khổng lồ vắt ngang qua đại ngàn.

Thác nước này còn gắn liền với huyền thoại “chín bậc tình yêu” đầy mê hoặc. Ảnh: VT

Thác Mây là điểm vui chơi, giải trí của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VT

Qua tìm hiểu, thác Mây có nước đổ quanh năm, nhưng thời điểm dòng thác phô diễn vẻ đẹp rực rỡ và kỳ vĩ nhất là từ tháng 6 đến tháng 8. Hai bên bờ, những tán cây cổ thụ to lớn luôn tỏa bóng mát rượi xuống dòng nước, che chắn cái nắng gay gắt của mùa hè.

Do nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Cúc Phương, du khách khi đến đây không chỉ được tắm mát mà còn có cơ hội khám phá hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới vô cùng phong phú, với nhiều loài động thực vật quý hiếm và các hang động đẹp mắt xung quanh.

Thác Mây, điểm đến lý tưởng cho gia đình ngày cuối tuần

Trải nghiệm ngâm mình trong dòng nước trong vắt, mát lạnh và check-in tại 9 bậc thác độc đáo mang lại sự thư thái tuyệt đối cho du khách sau những ngày làm việc căng thẳng.

Dòng nước mát lạnh chảy quanh năm tại thác Mây. Ảnh: VT

Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến thác Mây vui chơi, tránh nóng trong những ngày hè. Ảnh: VT

Chị Trần Thị Huệ (du khách đến từ xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: "Tôi từng cùng gia đình đến thác Mây để tham quan, tắm mát và thưởng thức đặc sản địa phương. Dòng nước ở đây chảy rất mạnh và mát lạnh khiến cả nhà vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, do nước chảy quanh năm nên trên mặt các tảng đá lớn có một phần rong rêu bám vào gây trơn trượt. Mọi người khi di chuyển, vui chơi tại đây nên chú ý đi lại cẩn thận để đảm bảo an toàn”.

Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, ban quản lý nơi đây đặt nhiều biển cảnh báo. Ảnh: VT

Không chỉ níu chân du khách bằng cảnh sắc "sơn thủy hữu tình", thác Mây còn mang đến một hành trình khám phá văn hóa, ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Mường bản địa.

Sau những giờ phút thỏa thích tắm thác, du khách có thể thưởng thức hàng loạt món ăn đặc sản đậm chất núi rừng ngay tại các nhà sàn địa phương như: Canh đắng đậm đà, lạ miệng; Ốc đá, cua đá ngọt thịt, giòn sần sật; Gà đồi săn chắc, thịt trâu lá lồm, nem thính...

Một số món ăn đặc sản phục vụ du khách tại khu vực thác Mây. Ảnh: VT

Dọc lối lên thác Mây được người dân bày bán nhiều đặc sản. Ảnh: VT

Trước khi ra về, du khách cũng đừng quên chọn cho mình và người thân những món quà kỷ niệm mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Mường nơi đây như: khăn thêu, túi thổ cẩm, đũa bương, ớt chua, hay các bài thuốc lá nam được thu hái từ rừng sâu.

Nhận thức được đây là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng, những năm qua, chính quyền địa phương xã Thạch Quảng (trước đây là xã Thạch Lâm) đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng của danh thắng này.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại thác Mây ở xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: VT

Mục tiêu cốt lõi được địa phương hướng tới là phát triển thác Mây trở thành một điểm đến hấp dẫn về du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng.

Việc phát triển kinh tế du lịch luôn được định hướng gắn liền với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc địa phương, đảm bảo sự phát triển bền vững và giữ trọn nét hoang sơ vốn có của "kiệt tác" xứ Thanh.