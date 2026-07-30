Ibiza - 'thánh địa' nghỉ dưỡng được lòng từ nhà Becks đến tỷ phú Jeff Bezos

Ibiza, hòn đảo thuộc quần đảo Balearic của Tây Ban Nha, từ lâu được xem là một trong những điểm nghỉ dưỡng yêu thích của giới siêu giàu và người nổi tiếng.

Ibiza thường xuyên đón nhiều nhân vật nổi tiếng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, gia đình David Beckham cũng như nhiều thành viên hoàng gia châu Âu. Theo Cơ quan Du lịch Tây Ban Nha, Ibiza là điểm đến kết hợp hiếm có giữa Di sản Thế giới UNESCO, các khu bảo tồn thiên nhiên và đời sống giải trí sôi động bậc nhất châu Âu.

Mỗi mùa hè, hàng trăm siêu du thuyền của giới tỷ phú và người nổi tiếng cập bến Ibiza. Từ đây, họ dễ dàng tiếp tục hải trình đến những "thánh địa" nghỉ dưỡng của Địa Trung Hải như Côte d'Azur, Sardinia hay quần đảo Balearic.

Ibiza quy tụ nhiều khu nghỉ dưỡng và biệt thự hạng sang, đáp ứng nhu cầu riêng tư của giới siêu giàu và người nổi tiếng. Giá phòng tại các resort 5 sao ven biển thường từ 800-2.000 euro/đêm (khoảng 25 – 61 triệu đồng), trong khi những biệt thự có hồ bơi riêng, dịch vụ quản gia và an ninh khép kín có thể được cho thuê với giá 10.000-30.000 euro/đêm (khoảng 305-915 triệu đồng) và có thể cao hơn nữa vào mùa cao điểm.

Ibiza còn được mệnh danh là 'thủ đô tiệc tùng' của châu Âu với hệ thống hộp đêm, beach club và quán bar sôi động bậc nhất thế giới. Do đó trở thành một trong những 'thiên đường ăn chơi' thu hút nhiều ngôi sao bóng đá như Ferran Torres, Erling Haaland,... đến nghỉ dưỡng sau mỗi mùa giải.

Bên cạnh đó, cảnh quan thiên nhiên cũng là một trong những lý do khiến Ibiza được giới thượng lưu yêu thích. Hòn đảo có khoảng 80 bãi biển lớn nhỏ, làn nước xanh trong, nhiều vịnh biệt lập và những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Sự kết hợp giữa biển, núi, rừng thông và kiến trúc Địa Trung Hải mang đến không gian nghỉ dưỡng vừa riêng tư vừa thơ mộng.

Sức hút của Ibiza còn được thể hiện qua lượng khách khổng lồ đổ về hòn đảo mỗi năm. Theo Viện Thống kê Quần đảo Balearic (IBESTAT) và Cơ quan Thống kê Du lịch Chính quyền Quần đảo Balearic, Ibiza đón khoảng 3,26-3,28 triệu lượt khách trong năm 2024, trong khi dân số thường trú chỉ khoảng 161.000 người.