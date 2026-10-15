Bí quyết làm món bánh mì xíu mại mềm thơm, đậm đà, bổ dưỡng cho bữa sáng, ăn là mê

Bánh mì xíu mại là món ăn sáng quen thuộc, hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa ổ bánh mì nóng giòn và những viên xíu mại mềm thơm, đậm đà.

Xíu mại thường được làm từ thịt heo xay, trộn cùng hành, tỏi và các loại gia vị, sau đó vo viên rồi nấu trong nước sốt cà chua sánh nhẹ, có vị chua ngọt hài hòa. Khi thưởng thức, xé bánh mì chấm vào phần nước sốt nóng hổi, ăn kèm xíu mại và chút rau ngò để tăng hương vị.

Không chỉ thơm ngon, dễ ăn, món bánh mì xíu mại còn cung cấp chất đạm từ thịt heo, chất bột đường từ bánh mì cùng một số vitamin và khoáng chất từ cà chua, rau thơm. Đây là lựa chọn tiện lợi cho bữa sáng, giúp bổ sung năng lượng để bắt đầu ngày mới. Dân Việt giới thiệu cách làm món bánh mì xíu mại như sau:

Nguyên liệu làm bánh mì xíu mại

- 100gr nạc xay (chọn có mỡ mỡ để viên xíu mại mềm)

- 100gr tôm tươi xay

- 1/6 củ hành tây

- 1/4 ổ bánh mì

- 1 trái cà chua

- Nồi nước dùng: vỏ tôm + 1 củ hành tây + 1 củ cà rốt

- Gia vị: nước mắm, đường, muối

Cách làm bánh mì xíu mại:

- Bánh mì ngâm nước cho mềm vớt ra

- Bóp nát bánh mì + tôm xay + thịt xay + 1/6 củ hành tây + đường + muối, trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau rồi vo viên cất tủ lạnh, ướp trước vầy viên thịt được nghỉ thấm gia vị và thơm hơn.

- Nướng nguyên liệu của nồi nước dùng, nướng 200 độ 10 phút, cho nguyên liệu vào nồi nấu chậm rồi thêm nước và ninh qua đêm. Nướng như vậy nước dùng sẽ thơm và ngọt hơn.

- Sáng dậy hấp mấy viên thịt, hấp bằng nồi chiên hơi nước 100 độ 15 phút, hấp xong thả vào nồi nước dùng, đổ cả nước hấp viên thịt vào cho thơm hơn lại ngọt nước nữa. Xào thêm 1 quả cà chua cho vào luôn, màu sẽ đẹp hấp dẫn hơn.

Chúc các bạn thành công với cách làm bánh mì xíu mại này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Loan Vo thực hiện.