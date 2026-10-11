Hòn đảo Việt Nam đẹp nhất châu Á nhìn từ trên cao

Đặc khu Phú Quốc nằm trong vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh An Giang, cách đất liền khoảng 45 km. Đảo có diện tích khoảng 589 km2, nổi bật với những bãi biển cát trắng, rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển đa dạng, thu hút du khách khám phá từ bắc đảo đến nam đảo.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler ấn bản Mỹ công bố kết quả giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards 2026 do độc giả bình chọn. Phú Quốc năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu hạng mục "Đảo đẹp nhất châu Á". Khởi động năm 1988, giải thưởng thường niên này năm nay thu hút gần 800.000 lượt bình chọn, chủ yếu từ độc giả Mỹ, được xem là nguồn tham khảo uy tín khi lựa chọn điểm đến và cơ sở lưu trú.

Du lịch Phú Quốc phân thành ba khu vực chính: bắc đảo tập trung các tổ hợp nghỉ dưỡng và công viên chủ đề, trung tâm Dương Đông là đầu mối thương mại, dịch vụ, trong khi nam đảo (ảnh) phát triển đa dạng loại hình lưu trú, vui chơi và mua sắm.

Cầu Hôn (ảnh) là điểm check in nổi bật tại nam đảo Phú Quốc. Công trình dài khoảng 800 m, gồm hai nhánh cầu độc lập cách nhau 30 cm, nằm tại thị trấn Hoàng Hôn, thu hút du khách đến ngắm hoàng hôn và chụp ảnh.

Nam đảo còn có cáp treo vượt biển, các show diễn đa phương tiện và hệ thống khách sạn quốc tế, tạo thành cụm trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng, giải trí và tham quan.

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Tuyến cáp treo Hòn Thơm đưa du khách ngắm toàn cảnh quần đảo An Thới từ trên cao, với những hòn đảo xanh và vùng biển chuyển sắc theo độ sâu (ảnh sau).

Trong bài viết hồi tháng 7, tạp chí Condé Nast Traveler đánh giá cao các bãi biển cát trắng và điểm lặn ngắm san hô ở Phú Quốc, đồng thời gợi ý trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm, tham quan vườn tiêu và nghỉ dưỡng tại các resort trên đảo.

Bãi Sao (ảnh) nằm ở nam đảo là một trong những bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, cách trung tâm Dương Đông khoảng 28 km. Nơi đây có làn nước trong xanh, nổi bật trên dải cát màu trắng mịn dài hơn 7 km.

Tới Bãi Sao, du khách có thể thong dong trên những bờ cát, nghe sóng vỗ rì rào vào bình minh hoặc tắm biển, lưu lại những bức ảnh đẹp. Ngoài ra, nơi này nước lặng, sóng êm nên có nhiều hoạt động thể thao dưới nước, nổi bật là chèo thuyền kayak.

Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, biển thường êm, nước trong, thuận lợi cho hoạt động lặn ngắm san hô và khám phá hệ sinh thái biển. Du khách đến Phú Quốc có thể tham gia tour khám phá các đảo nhỏ, thường xuất phát bằng ca nô từ cảng An Thới, qua Hòn Móng Tay, Hòn Gầm Ghì (Hòn Dăm Ngang) và Hòn Mây Rút.

Khác với phía nam, nơi có sự giao thoa giữa nhịp sống bản địa và các tổ hợp giải trí hiện đại phong cách Địa Trung Hải, phía bắc đảo thiên về nghỉ dưỡng biệt lập giữa rừng nguyên sinh.

Trong ảnh là một góc Vườn quốc gia Phú Quốc, có diện tích hơn 31.400 ha, với hệ sinh thái đa dạng gồm núi, rừng, biển, thác và suối. Du khách có thể khám phá thảm thực vật nhiệt đới, tham quan các con suối nổi tiếng như suối Tranh, suối Đá Bàn và suối Đá Ngọn.

Rạch Vẹm (ảnh) nằm ở phía bắc Phú Quốc, được biết đến với những nhà bè nuôi hải sản và sao biển thường xuất hiện ven bờ vào cuối năm. Đến đây du khách có thể đi thuyền ra nhà bè, thưởng thức hải sản và ngắm biển. Khi gặp sao biển, du khách nên quan sát tại chỗ, tránh bắt hoặc đưa chúng lên khỏi mặt nước để chụp ảnh.

Ngoài cảnh quan tự nhiên, bắc đảo còn có các điểm vui chơi, giải trí quy mô lớn nổi bật với những dãy nhà nhiều màu sắc, kênh đào và kiến trúc lấy cảm hứng từ châu Âu, cùng các hoạt động biểu diễn, mua sắm và ẩm thực.

Ngoài giải trí, nghỉ dưỡng, du khách đến Phú Quốc có thể khám phá ẩm thực địa phương với các món như gỏi cá trích, bún quậy, ghẹ Hàm Ninh và nhum biển. Đảo còn nổi tiếng với nghề làm nước mắm truyền thống và trồng hồ tiêu. Du khách có thể tham quan nhà thùng nước mắm, vườn tiêu, tìm hiểu quy trình sản xuất và mua đặc sản làm quà.