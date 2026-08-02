Tăng Thanh Hà làm bánh canh đãi chồng con dịp cuối tuần

Hôm 1/8, Tăng Thanh Hà chia sẻ món ngon cô vừa trổ tài nhân dịp cuối tuần kèm chú thích: "Lâu rồi không nấu bánh canh". Thành phẩm bánh canh của "ngọc nữ màn ảnh Việt" được bày biện bắt mắt với phần nước dùng trong, sợi bánh canh trắng, thịt bằm tạo viên lớn, hành phi vàng ruộm cùng rau mùi thanh mát.

Món bánh canh thịt bằm, trứng cút do Tăng Thanh Hà chế biến.

Lần này, phu nhân hào môn nấu nước lèo từ tôm khô ninh kèm rau củ và thịt bằm. Phần topping gồm trứng cút, hành phi, hẹ cùng giá đỗ. So với công thức nước lèo nấu từ gạch cua, món bánh canh của Tăng Thanh Hà lần này đơn giản, nhanh gọn hơn.

Bánh canh là món ăn dân dã phổ biến ở khu vực miền Trung, miền Nam. Tùy khẩu vị từng nơi cũng như kinh nghiệm của từng người làm mà nước lèo cùng phần nhân ăn kèm có thể biến tấu đa dạng từ các loại thịt cho đến hải sản, chả cá, trứng cút... Phần sợi bánh canh thường làm từ bột gạo, bột mì, bột năng hoặc bột gạo pha bột sắn.

Các nguyên liệu ăn kèm bánh canh của Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà từng tiết lộ cô rất thích món bánh canh bột gạo nên thay vì mua sẵn, cô học mẹ cách nhào bột, cắt bột làm sợi bánh tại nhà. Công thức làm bánh canh cô áp dụng gồm một kg bột gạo pha cùng 300 - 350 g bột năng. Sau khi trộn hai hỗn hợp bột, rưới nước sôi lên đầy bề mặt và đậy nắp cho bột chín. Tiếp đó đem bột đi nhào mịn, để nghỉ khoảng 30 phút sau đó đem thái sợi. Khi nhào nếu thấy bột khô có thể thêm nước, nếu bột ướt áo thêm lớp bột mỏng.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế... Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn.

Sắc vóc Tăng Thanh Hà ở tuổi cận kề tứ tuần.

Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Cô cũng được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc bếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Dù là dâu hào môn, cô vẫn ưa thích các món ăn bình dân, khi có thời gian thường tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Mỗi khi đăng hình ảnh món ăn lên trang cá nhân, "ngọc nữ màn ảnh Việt" khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn.

Sau 13 năm xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà tái xuất trong Hoàng hậu cuối cùng với vai Hoàng hậu Nam Phương, dự kiến ra rạp vào tháng 5/2027.