Dinh Độc Lập gây tranh luận vì thu phí chụp ảnh lên đến 10 triệu đồng

"Nghe thông tin mang máy ảnh vào Dinh phải đóng phí, tôi băn khoăn vì chi phí này cao gấp chục lần so với giá vé vào cổng", chị Mai Vy, Hà Nội, dự định đến TP HCM du lịch vào tháng 8, chia sẻ. Chị cho hay có thói quen mang theo máy ảnh compact nhỏ gọn để chụp hình lưu niệm mỗi khi đi chơi. Việc quy định nhiều mức phí khi chụp ảnh tại Dinh Độc Lập khiến chị thấy khó hiểu và chưa rõ ràng về đối tượng áp dụng.

Từ ngày 1/8, Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập (thuộc Hội trường Thống Nhất, TP HCM) áp dụng bảng giá dịch vụ chụp ảnh với mức thu từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và ê-kíp mang thiết bị ghi hình vào khuôn viên.

Theo quy định, khách tham quan mang theo một máy ảnh cơ hoặc thiết bị tương đương phải trả phí dịch vụ 500.000 đồng mỗi máy để chụp tại ngoại cảnh và nội dinh đến 18h cùng ngày. Với các ê-kíp tối đa 8 người, mức phí chụp ngoại cảnh là 1,5 triệu đồng; chụp kết hợp nội dinh là 3 triệu đồng. Dinh cũng áp dụng gói vé tháng 10 triệu đồng cho phép ê-kíp tối đa 8 người chụp ngoại cảnh 10 lần trong vòng 30 ngày. Các hoạt động thương mại như quay phim, MV, TVC hoặc chụp ảnh thời trang cao cấp cần liên hệ ban quản lý để thỏa thuận.

Du khách tham quan Dinh Độc Lập. Ảnh: DUYTRG TRUONG

Ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Hội trường Thống Nhất, cho biết quy định phí mới nhằm hạn chế, điều tiết các nhóm chụp ảnh dịch vụ chuyên nghiệp - vốn thường chiếm giữ góc chụp đẹp trong thời gian dài, mang thiết bị cồng kềnh, cản trở lối đi và ảnh hưởng trải nghiệm của khách tham quan.

"Quy định khách sử dụng dịch vụ chụp ảnh là công cụ điều tiết không gian chứ không đặt mục tiêu doanh thu hay lợi nhuận", ông Toàn nói, cho biết nguồn thu được quản lý theo đúng quy định.

Về mức 500.000 đồng cho khách mang máy ảnh, ông giải thích quy định ban đầu hướng đến người làm dịch vụ đi lẻ, không áp dụng cho khách du lịch chụp lưu niệm.

"Do diễn đạt trong văn bản chưa rõ ràng dẫn đến hiểu nhầm, ban quản lý sẽ rà soát, chỉnh sửa lại quy định ở mục số 3 để minh bạch và dễ hiểu hơn", ông Toàn nói.

Chương Trần, nhiếp ảnh gia tại TP HCM, cho biết ngày 1/8 anh đến Dinh Độc Lập chụp ảnh kỷ yếu cho một khách sinh viên, mang theo máy ảnh kỹ thuật số, không dùng chân máy hay đèn hỗ trợ. Sau khi mua vé tham quan, anh bất ngờ bị bảo vệ yêu cầu nộp phí dịch vụ 500.000 đồng vì không thấy thông báo mức phí tại cổng hay trong khuôn viên.

Theo anh, mức phí này khá cao với khách du lịch thông thường hay khách lẻ như sinh viên chụp kỷ yếu. "Với các dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp theo ê-kíp, việc phải trả phí là điều đương nhiên", anh Chương nói.

Việc thu phí tác nghiệp hình ảnh tại di tích, bảo tàng không mới. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thu 300.000 đồng mỗi máy chụp thông thường, một triệu đồng mỗi ê-kíp chụp cưới, ba triệu đồng ê-kíp thời trang và 5-20 triệu đồng ê-kíp quay phim tài liệu, phải được Giám đốc bảo tàng phê duyệt.

Một số di tích chọn cách linh hoạt hơn. Tại Cung An Định (Huế), du khách được tự do chụp ảnh lưu niệm sau khi mua vé. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉ thu phí riêng với ê-kíp chụp cưới, chụp thương mại hoặc quay phim chuyên nghiệp.

Trên thế giới, Louvre hay Cung điện Versailles (Pháp) cũng phân biệt rõ: du khách cá nhân được chụp ảnh lưu niệm theo quy định thiết bị, không gian, còn hoạt động chuyên nghiệp/thương mại phải xin phép trước và có thể phát sinh phí tùy quy mô.

Khách tham quan Dinh Độc Lập ngày 30/4/2024. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện Nghiên cứu Du lịch, không nên thu phí chụp ảnh cá nhân của du khách vì đây là một phần trải nghiệm tại điểm đến. Nếu muốn hạn chế ê-kíp chuyên nghiệp chiếm dụng không gian, nên điều tiết trực tiếp hoạt động này thay vì tạo cơ chế khiến khách hiểu nhầm là mang máy ảnh phải trả phí.

Ông cho rằng phí chỉ nên áp dụng với hoạt động thương mại rõ ràng như quảng cáo, MV, TVC đồng thời đơn vị quản lý có thể yêu cầu ê-kíp chuyên nghiệp đăng ký trước, giới hạn người, thiết bị, thời gian hoặc khu vực tác nghiệp, nhất là vào giờ cao điểm.

"Cần nhìn hoạt động chụp ảnh của khách ở góc độ quảng bá điểm đến, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội có thể tạo hiệu ứng truyền thông và thu hút thêm du khách", ông Phương nói, cho rằng các di tích nên ưu tiên cải thiện trải nghiệm và phát triển sản phẩm du lịch thay vì đặt trọng tâm vào nguồn thu từ chụp ảnh.