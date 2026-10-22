Mách bạn cách làm món bún lòng xào nghệ thơm ngon nức mũi, cay cay đậm đà

Bún lòng xào nghệ là món ăn dân dã, quen thuộc của miền Trung, hấp dẫn bởi màu vàng óng của nghệ tươi, lòng non dai giòn, quyện cùng vị thơm đặc trưng của củ nén và chút cay cay của sa tế.

Sợi bún thấm gia vị, ăn kèm chén mắm ớt cay nồng thì ngon khó cưỡng. Món này làm bữa sáng, bữa trưa hay đổi vị cho cả nhà đều rất hợp. Dân Việt giới thiệu cách làm bún lòng xào nghệ như sau:

Dân Việt giới thiệu cách làm bún lòng xào nghệ

Nguyên liệu làm bún lòng xào nghệ

- Lòng non

- Bún tươi

- 1 củ nghệ tươi

- 1 ít củ nén

- Sa tế tùy khẩu vị

- Hành lá, ớt tươi

- Nước mắm, muối, đường, dầu ăn

Nguyên liệu làm bún lòng xào nghệ

Cách làm bún lòng xào nghệ:

- Lòng non mua về bóp rửa thật sạch với muối và nguyên liệu khử mùi phù hợp, sau đó rửa lại nhiều lần. Cho lòng vào nồi nước sôi luộc sơ, đổ bỏ nước đầu. Tiếp tục luộc trong nồi nước mới đến khi lòng chín hoàn toàn, vớt ra để ráo, nguội bớt rồi cắt thành miếng vừa ăn.

- Nghệ tươi cạo vỏ, giã nhuyễn; củ nén bóc vỏ, giã dập. Cho lòng vào tô, thêm nghệ, củ nén, sa tế, nước mắm, muối, đường và gia vị vừa ăn. Trộn đều, ướp khoảng 30 phút để lòng thấm gia vị.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào đun nóng rồi phi thơm củ nén. Cho lòng đã ướp vào xào trên lửa vừa đến khi lòng săn lại, dậy mùi thơm và ngấm đều gia vị.

- Cho bún tươi vào chảo, đảo đều tay để sợi bún quyện với lòng và nghệ. Nêm nếm lại cho vừa miệng. Cuối cùng, thêm hành lá thái nhỏ, hạ lửa và trộn nhẹ tay để bún không bị nát.

- Giã ớt tươi, thêm nước mắm và chút đường tùy khẩu vị, khuấy đều. Múc bún lòng xào nghệ ra tô, ăn nóng cùng chén mắm ớt cay cay. Ai thích vị đậm đà có thể chan thêm một chút nước mắm lên bún khi ăn.

Thành phẩm: Tô bún vàng óng, lòng non dai giòn, bún mềm thấm vị, thơm nồng mùi nghệ và củ nén, thêm chút cay của sa tế và mắm ớt càng ăn càng cuốn.

Chúc các bạn thành công với cách làm bún lòng xào nghệ!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.