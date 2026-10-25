3 loại củ bổ dưỡng hơn thịt, mùa thu ăn nhiều để dưỡng ẩm, bổ sung sinh lực, chân tay chắc khoẻ

Thời tiết bước sang thu, gió buổi sáng và buổi tối mang theo hơi lạnh rõ rệt. Người già dặn: "Ăn các loại củ vào mùa thu, chân sẽ khỏe." Vào thời điểm này trong năm, các loại củ mới đào đã hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng từ đất, mọng nước, thơm ngon và rẻ tiền.

So với thịt chúng ta ăn mỗi bữa, những loại rau củ được chôn dưới đất này thực sự bổ dưỡng hơn. Chúng dưỡng ẩm cho da khô, tăng cường chức năng lá lách và tạo nền tảng vững chắc, giúp bạn có sức mạnh và khả năng phục hồi để đối mặt với mùa đông mà không sợ hãi.

1. Loại củ: Củ mài

Lợi ích của củ mài không nằm ở sự quý hiếm của chúng, mà ở tính chất nhẹ nhàng đối với lá lách và dạ dày. Nước củ mài dính, sau khi cắt ra, chứa mucoprotein và amylase, giúp phân giải và hấp thụ thức ăn từ từ, thay vì gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa khi nuốt chửng cả củ.

Loại củ này cũng giàu chất xơ, nhiều hơn đáng kể so với gạo và bột mì tinh chế, tạo cảm giác no và thực sự hỗ trợ nhu động ruột. Sau đợt sương giá đầu tiên, hệ tiêu hóa có xu hướng hoạt động chậm chạp; ăn một ít củ mài giống như một sự hỗ trợ nhẹ nhàng cho hệ tiêu hóa.

Món ăn gợi ý: Củ mài xào thịt bò

Bí quyết của món ăn này là thịt bò phải mềm và củ mài phải giòn; cả hai đều không được nấu quá chín.

- Ướp thịt bò. Cắt mỏng phần thịt thăn hoặc thịt vai bò theo thớ. Cho một muỗng canh nước tương nhạt, nửa muỗng canh rượu nấu ăn, một nhúm tiêu đen và một muỗng nhỏ bột bắp.

Trộn đều cho đến khi thịt trở nên dính. Cuối cùng, nhỏ vài giọt dầu để giữ ẩm. Ướp khoảng 15 phút.

- Chuẩn bị nguyên liệu phụ: Ngâm mộc nhĩ trước rồi xé nhỏ. Gọt vỏ củ mài bằng găng tay, thái lát chéo và ngâm ngay vào nước, nếu không củ mài sẽ bị oxy hóa và chuyển sang màu đen sau một thời gian.

- Chần: Đun sôi nước, cho củ mài và mộc nhĩ vào chần trong hai phút, sau đó vớt ra và để ráo. Bước này giúp củ mài chín mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn, đảm bảo chín đều hơn khi xào sau này.

- Xào nhanh: Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi thịt bò đổi màu. Lấy thịt bò ra khỏi chảo ngay lập tức; không để thịt trong chảo. Dùng phần dầu còn lại trong chảo, xào củ mài và mộc nhĩ trong một hoặc hai phút. Sau đó cho thịt bò trở lại, thêm muối, đảo đều và dọn ra ăn.

2. Loại củ: Củ cải trắng

Củ cải trắng là loại rau củ nên ăn nhiều sau đợt sương giá đầu tiên. Khi thời tiết trở lạnh, củ cải chuyển hóa tinh bột thành đường để chống lại cái lạnh, làm giảm vị cay và bộc lộ vị ngọt, khiến nó giòn, ngọt và mọng nước ngay cả khi ăn sống.

Về mặt dinh dưỡng, loại củ này có hàm lượng nước cao, ít calo và có hàm lượng vitamin C tương đối cao so với các loại rau củ thông thường, chứa khoảng 19 miligam trên 100 gram.

Vào mùa thu và mùa đông, khi chúng ta ăn nhiều thịt và ít vận động hơn, việc kết hợp thêm củ cải sẽ giúp dạ dày cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Món ăn gợi ý: Viên củ cải trắng

Phương pháp này không cần chiên hay rán; chỉ cần hấp chín thịt viên sẽ cho ra những viên thịt mềm, thơm ngon. Vị ngọt của củ cải, vị béo ngậy của nấm hương và độ tươi ngon của tôm khô được giữ trọn vẹn bên trong, khiến cả người già và trẻ em đều dễ dàng thưởng thức.

- Loại bỏ nước thừa từ củ cải bào sợi. Gọt vỏ củ cải trắng và bào thành sợi mỏng. Rắc một thìa nhỏ muối, trộn đều và để yên trong 10 phút. Khi củ cải đã tiết ra nước, dùng tay vắt hết nước thừa. Bước này rất quan trọng; nếu không, thịt viên sẽ không giữ được hình dạng.

- Xào phần nhân: Băm thịt vai heo thành những miếng nhỏ, thô (không quá nhuyễn, hơi dai một chút là tốt hơn), ngâm nấm hương khô cho mềm rồi thái nhỏ, ngâm tôm khô cho hơi mềm.

Cho một ít dầu vào chảo, trước tiên xào thịt heo băm nhỏ trên lửa nhỏ để ra mỡ, sau đó cho nấm hương thái nhỏ, tôm khô, hành lá và gừng băm nhỏ vào xào thơm. Thêm một chút nước tương nhạt, nước mắm và một chút đường cho vừa ăn.

- Trộn nhân: Đổ các nguyên liệu đã xào cùng nước cốt vào củ cải bào sợi đã vắt khô, thêm một ít bột ngũ vị hương, sau đó rắc tinh bột (tinh bột khoai lang hoặc tinh bột ngô đều được) từng chút một, khuấy đều theo một chiều cho đến khi nhân có thể kết dính lại thành một khối.

- Hấp: Lấy một viên nhân, nhào qua lại vài lần để nhân săn lại, sau đó vo tròn và đặt lên đĩa. Khi nước sôi, hấp ở lửa lớn khoảng 15 phút. Những viên nhân hấp sẽ tiết ra một ít nước cốt tươi ở đáy, nước cốt này sẽ làm tăng thêm hương vị cho nhân, khiến chúng đặc biệt mềm ẩm.

3. Loại củ: Khoai môn

Khoai môn là một loại rau củ đa năng. Nó giàu tinh bột, giúp no bụng khi dùng làm thực phẩm chính, và mềm, thơm ngon khi dùng làm món ăn kèm.

Loại củ này chứa mucoprotein độc đáo, và cũng rất giàu kali (khoảng 378 mg trên 100 gram) trong khi lại cực kỳ ít natri. Một chi tiết nhỏ khác: khoai môn có hàm lượng fluoride tương đối cao, tốt cho răng.

Sau đợt sương giá đầu tiên, hấp khoai môn non với sườn heo sẽ giúp khoai môn ngấm nước thịt và trở nên hấp dẫn hơn cả chính thịt.

Món ăn gợi ý: Sườn heo hấp khoai môn.

- Ngâm sườn heo để loại bỏ màu. Cắt sườn heo thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước sạch, thay nước một lần trong quá trình ngâm, để loại bỏ máu. Điều này sẽ đảm bảo sườn hấp có vị thanh mát và không tanh.

- Ướp sườn: Vớt sườn đã ngâm ra, cho tỏi băm, hai muỗng canh nước tương nhạt, một muỗng canh nước sốt hàu, một chút muối và đường, sau đó thêm một muỗng canh bột bắp và trộn đều.

Cuối cùng, rưới một ít dầu ăn để giữ hương vị và ướp trong 20 phút. Bột bắp và dầu ăn là yếu tố quan trọng giúp sườn mềm và mịn sau khi hấp, vì vậy đừng tiết kiệm chúng.

- Xếp khoai môn: Gọt vỏ khoai môn nhỏ (nhớ đeo găng tay để tránh ngứa), cắt thành từng miếng và xếp chúng ở đáy một chiếc đĩa sâu lòng. Sau khi xếp khoai môn ở dưới cùng, đặt sườn heo lên trên và đổ nước ướp lên trên. Khi hấp, nước thịt sẽ chảy xuống, làm cho khoai môn trở thành phần ngon nhất.

- Hấp: Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt bát khoai môn vào trong và hấp ở lửa lớn trong 30 phút. Điều chỉnh thời gian một chút tùy thuộc vào kích thước của các miếng sườn.

Kiểm tra khoai môn bằng đũa; nếu đũa xuyên qua dễ dàng và thịt tách rời khỏi xương, thì khoai đã chín. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Ăn khi còn nóng; khoai môn rất mềm nên bạn có thể dùng thìa múc ra.

Sau đợt sương giá đầu tiên, ba loại rau củ này có thể được dùng luân phiên. Chúng rẻ tiền, dễ chế biến và ngon miệng hơn nhiều so với việc ăn thịt mỗi ngày. Hãy tận dụng mùa vụ của chúng và mua thật nhiều cho gia đình bạn!