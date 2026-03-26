Lòng già chiên giòn kiểu Trung Hoa đậm đà giòn rụm, ăn một lần là mê mẩn, già trẻ đều thích

Không cần phải đến nhà hàng, bạn vẫn có thể thưởng thức món lòng già chiên giòn kiểu Trung Hoa ngay tại căn bếp của mình.

Với lớp vỏ giòn rụm, hương thơm của các loại gia vị đặc trưng như hoa hồi, quế, đinh hương và vị chua ngọt nhẹ của giấm, món ăn này khiến nhiều người bất ngờ khi mang hương vị khá giống vịt quay.

Chỉ cần cắn một miếng lòng già chiên giòn là cảm nhận được độ giòn tan lan khắp khoang miệng, rất thích hợp để nhâm nhi cùng bạn bè hay dùng trong bữa cơm gia đình.

Dân Việt giới thiệu cách làm lòng già chiên giòn đơn giản chuẩn vị Trung Hoa như sau:

Bước 1: Sơ chế lòng già

- Lòng già thường có mùi đặc trưng, vì vậy khâu làm sạch đóng vai trò rất quan trọng. Để lòng vừa sạch vừa thơm, bạn chuẩn bị 1 bát bột mì (hoặc bột năng), 1 bát giấm trắng, 1 bát muối.

- Trước tiên, dùng bột mì, muối và giấm để bóp kỹ cả mặt trong lẫn mặt ngoài của lòng. Quá trình này giúp loại bỏ nhớt và mùi hôi. Sau đó rửa lại nhiều lần với nước sạch.

Cách làm lòng già chiên giòn: Làm sạch lòng

- Phần mỡ bên trong lòng có thể giữ lại hoặc lọc bớt tùy khẩu vị. Nhiều người thích giữ mỡ để tăng độ béo nhưng nếu muốn món ăn giòn hơn thì nên loại bớt phần này.

- Sau khi rửa khoảng 4–5 lần nước, ngâm lòng trong một ít rượu trắng khoảng 1–2 phút rồi rửa lại lần cuối.

Bước 2: Luộc lòng

Sau khi làm sạch, lòng được luộc sơ qua rồi rửa lại để loại bỏ tạp chất. Tiếp đó, cho lòng vào nồi mới cùng các gia vị sau (cho khoảng 500g lòng):

Cách làm lòng già chiên giòn: Gia vị

- 3 lá nguyệt quế

- 1 miếng vỏ quế nhỏ

- 2 hoa hồi

- 1/2 thìa tiểu hồi

- 1/2 thìa gạo men đỏ (có thể thay bằng 2 thìa hắc xì dầu)

Cách làm lòng già chiên giòn: Gừng hành

- 8 cọng đinh hương

- Gừng tươi

- Hành lá

- 2 thìa xì dầu

- 1 thìa muối

- 1 thìa đường phèn

Cách làm lòng già chiên giòn: Để tiện cho việc vớt lòng và không phải lọc bã gia vị nên gia vị vào túi lọc trà rồi bỏ vào nồi luộc

Có thể cho toàn bộ gia vị vào túi lọc để dễ vớt ra sau khi nấu. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và nấu khoảng 45 phút. Nếu dùng nồi áp suất, thời gian chỉ cần khoảng 20 phút.

Bước 3: Pha nước tạo lớp vỏ giòn đặc trưng

Ngay khi lòng còn nóng, chuyển sang bước tạo độ giòn cho lớp vỏ.

Chuẩn bị hỗn hợp gồm:

- 150g giấm đỏ (giấm tiều)

- 150g giấm trắng

- 200g đường mạch nha (hấp cách thủy cho tan)

Cách làm lòng già chiên giòn: Vớt lòng để ráo nước

Trộn đều hỗn hợp rồi rưới lên lòng, lật đều để lòng thấm lớp nước này. Sau đó treo hoặc đặt lòng ở nơi thoáng gió cho khô trong khoảng 2–3 giờ.

Chính bước này sẽ giúp lớp vỏ khi chiên trở nên giòn rụm và lên màu đẹp.

Bước 4: Chiên lòng

Khi lòng đã khô, bắt đầu chiên với nhiệt độ vừa phải:

- Chiên lần đầu ở 120–130°C trong khoảng 8 phút. Khi lòng bắt đầu co lại và lớp vỏ cứng dần, tăng lửa lớn hơn và chiên thêm 3–5 phút để tạo màu vàng đẹp.

Cách làm lòng già chiên giòn: Chiên lòng

- Sau khi vớt ra, dùng muôi rưới dầu nóng lên bề mặt lòng thêm vài lần để tăng độ giòn.

Cách làm lòng già chiên giòn: Ròng giòn rụm

Thành phẩm là những miếng lòng vàng óng, lớp vỏ giòn rụm, bên trong vẫn giữ được độ dai nhẹ đặc trưng. Khi cắn vào, vị chua ngọt nhẹ hòa quyện cùng mùi thơm của quế, hồi, đinh hương khiến món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn.

Cách làm lòng già chiên giòn: Nhấm rượu rất hợp

Hương vị của món lòng chiên này đậm đà và hấp dẫn không kém vịt quay, đặc biệt thích hợp làm món nhâm nhi trong những buổi tụ họp bạn bè. Nếu yêu thích các món ăn Trung Hoa, đây chắc chắn là công thức đáng để thử ngay tại nhà.

Chúc các bạn thành công khi làm lòng già chiên giòn theo cách này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Trác Chiêu Quân thực hiện.