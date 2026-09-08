Lòng lợn càng trắng càng ngon?

Trả lời:

Lòng lợn là món ăn phổ biến, đặc biệt với nam giới. Song, để có những đoạn lòng trắng giòn, nhiều cơ sở kinh doanh đã sử dụng oxy già, polyme hoặc các chất tẩy công nghiệp. Đây là những tác nhân gây viêm loét dạ dày và nguy cơ ung thư. Do đó, không phải lòng càng trắng càng sạch, càng an toàn.

Ngoài ra, 100g lòng lợn chứa khoảng 154-277mg cholesterol, trong khi 100g thịt nạc chỉ chứa khoảng 60-70mg. WHO khuyến cáo mỗi người không nên tiêu thụ quá 300mg cholesterol mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa chỉ một đĩa lòng nhỏ trong bữa ăn cũng có thể khiến cơ thể vượt ngưỡng cholesterol an toàn. Lòng lợn chứa hàm lượng purin cao, trên 150mg/100g, bị xem là "kẻ thù" của người có axit uric máu cao. Ăn nhiều lòng có thể gây cơn đau gout cấp, làm tăng nguy cơ lắng đọng sỏi thận.

Lòng lợn là cơ quan tiêu hóa và bài tiết, tích tụ các tạp chất độc hại. Các xét nghiệm độc học cho thấy hàm lượng chì (Pb) và cadmium (Cd) trong nội tạng thường cao gấp nhiều lần so với thịt. Cadmium tích tụ lâu ngày là tác nhân gây tổn thương ống thận và làm giòn xương.

Trong chăn nuôi công nghiệp, các nhóm kháng sinh thường tồn đọng đậm đặc nhất tại đường tiêu hóa của vật nuôi. Việc tiêu thụ thường xuyên vô tình khiến con người nạp vào một lượng kháng sinh dư thừa.

Nên tự sơ chế sạch bằng muối và chanh, tránh mua lòng trắng bất thường tại các chợ không kiểm soát. Ảnh: Bùi Thủy

Để bảo vệ sức khỏe, người dân không nên ăn quá 2-3 lần/tháng. Người trên 40 tuổi, người có bệnh lý nền (tăng huyết áp, tiểu đường, gout, mỡ máu) nên hạn chế tối đa hoặc kiêng tuyệt đối.

Nên tự sơ chế sạch bằng muối và chanh, tránh mua lòng trắng bất thường tại các chợ không kiểm soát. Mọi người cần mua lòng ở những địa chỉ uy tín, chọn được nội tạng của những con vật khỏe mạnh, sơ chế thật sạch trước khi chế biến.

Khi ăn, đảm bảo lòng lợn được nấu chín đầy đủ, tránh nguy cơ mắc nhiễm khuẩn, ngộ độc. Nội tạng động vật nên được chế biến và thưởng thức nóng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Tuyệt đối không ăn lòng tái, tiết canh.