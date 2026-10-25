Khách Hà Nội lái xe 250km, ngắm ‘biển’ hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam

Những luống hoa hướng dương trải dài, khoe sắc vàng rực giữa núi đồi xanh mát đã níu chân vợ chồng anh Nguyễn Hồng Nhật (SN 1990, kiến trúc sư ở Hà Nội) trong chuyến đi chơi hồi đầu tháng 10.

Những luống hoa hướng dương phủ vàng triền đồi, phía xa là các dãy núi nối tiếp nhau dưới ánh chiều

Lần đầu ghé thăm cánh đồng hoa của một trang trại bò sữa tại xã Nghĩa Lâm (Nghệ An), anh Nhật dành khoảng 2 tiếng vừa đi dạo, vừa chụp ảnh. Càng vào sâu trong khu vực thung lũng hoa, anh càng cảm nhận rõ sự mênh mông của nơi này. Những bông hoa vươn cao, đung đưa trong gió, khoe sắc vàng trải dài khiến người đứng giữa cánh đồng vừa có cảm giác nhỏ bé, vừa được đắm chìm trong vẻ đẹp thơ mộng.

“Trước chuyến đi, tôi đã xem một số hình ảnh trên mạng nhưng đến tận nơi vẫn ngỡ ngàng. Cảnh bên ngoài rực rỡ và đẹp hơn trong ảnh rất nhiều”, anh Nhật chia sẻ.

Hoa nở dày, nhiều bông vươn ngang vai và đầu người

Với quy mô khoảng 150ha, đây được cho là cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam. Các cánh đồng nối tiếp nhau khoảng 2km dọc quốc lộ 48E, tạo nên những mảng vàng nổi bật giữa vùng đất Phủ Quỳ.

Ít người biết, hướng dương ở đây ban đầu được trồng để làm thức ăn cho bò sữa, sau đó trở thành điểm tham quan mỗi mùa hoa nở. Năm nay, hoa được gieo thành ba đợt gối nhau. Cách trồng này giúp các khu vực lần lượt khoe sắc, thay vì toàn bộ diện tích cùng nở rồi tàn trong một khoảng thời gian ngắn.

Lối đi xuyên giữa các luống hoa, kéo dài về phía đồi

Với anh Nhật, ngoài cánh đồng hoa, hình ảnh khinh khí cầu nổi bật giữa không gian rộng lớn cũng tạo ấn tượng trong lần đầu ghé thăm.

"Hôm vợ chồng tôi đến, trời khô ráo, nắng nhẹ, rất thuận lợi để đi bộ và chụp ảnh. Tuy nhiên lượng khách cuối tuần đông khiến việc tìm một góc máy thoáng người mất khá nhiều thời gian. Tôi phải kiên nhẫn chờ để ghi lại những khuôn hình ưng ý", anh kể.

Khinh khí cầu với những ô màu xanh, vàng tạo điểm nhấn nổi bật trên nền hoa hướng dương

Không vội rời đi sau khi chụp ảnh, hai vợ chồng còn nán lại ngắm hoàng hôn trên đồi hướng dương. Trong hành trình, anh còn ghé khu đồi cỏ gần nhà máy sữa và hồ Yên Mỹ. Theo cảm nhận của nam kiến trúc sư, mặt hồ xanh trong, cảnh vật yên bình góp phần đem lại thêm trải nghiệm cho chuyến đi.

Xuất phát từ Hà Nội bằng ô tô cá nhân, anh Nhật cho biết quãng đường đo thực tế khoảng 250km mỗi chiều, mất khoảng 4 tiếng lái xe. Anh lựa chọn kết hợp đường cao tốc với quốc lộ để tới đồng hoa, nhận xét tuyến mình đi khá bằng phẳng, di chuyển thuận lợi.

Dạo bước giữa hai hàng hướng dương, du khách có thể thu vào tầm mắt cả đồng hoa và khinh khí cầu phía trên

Anh Nhật cho biết, chi phí xăng xe hai chiều khoảng 700.000-800.000 đồng, phí đường bộ khoảng 400.000 đồng, ăn uống khoảng 500.000 đồng. Tổng các khoản vào khoảng 1,6-1,7 triệu đồng cho hai người. Vợ chồng anh chọn ăn ở quán địa phương, thưởng thức đặc sản bánh mướt kèm xáo lòng và các món lươn xứ Nghệ.

Từ trải nghiệm thực tế, anh Nhật gợi ý cho những ai muốn đến đây nên dành 2 ngày 1 đêm nếu muốn kết hợp ngắm hoa với những điểm xung quanh, tránh phải lái xe liên tục 8 tiếng trong ngày, có thể gây mệt mỏi.

Ngoài ngắm hoa, vợ chồng anh Nhật còn ghé khu đồng cỏ gần nhà máy sữa, lưu lại những khung hình giữa màu xanh trải rộng dưới chân đồi

Du khách cũng nên theo dõi thời tiết và kiểm tra tình trạng hoa, lịch đón khách trước khi khởi hành. Theo anh Nhật, nền đất đỏ tại đồng hoa có thể dính, lầy sau mưa, gây khó khăn khi đi lại. Nếu thời tiết khô ráo, trải nghiệm sẽ hoàn hảo hơn khi vừa được thong thả dạo giữa những luống hoa, vừa ngắm hoàng hôn buông xuống.

Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật