Loại thịt giàu vitamin B1, rẻ hơn thịt bò, thơm hơn thịt cừu, đem xào chua ngọt thành món ngon đưa cơm

Thịt heo là loại thịt quen thuộc, giàu protein chất lượng cao, giúp cung cấp năng lượng và hỗ trợ xây dựng, phục hồi cơ bắp.

Loại thịt này còn chứa nhiều vitamin nhóm B (đặc biệt là B1), có vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh.

Bên cạnh đó, thịt heo cung cấp các khoáng chất cần thiết như sắt, kẽm, phốt pho, góp phần tăng cường sức đề kháng và duy trì sức khỏe tổng thể khi được sử dụng với lượng hợp lý và chế biến đúng cách.

Món thịt heo xào chua ngọt được nhiều gia đình yêu thích nhờ hương vị hài hòa giữa vị chua nhẹ của giấm, vị ngọt của dứa và ước sốt cà chua sánh mịn. Món ăn không đòi hỏi nguyên liệu cầu kỳ, cách làm đơn giản nhưng vẫn mang lại màu sắc bắt mắt và vị ngon tròn đầy, thích hợp cho bữa cơm thường ngày.

Dân Việt giới thiệu cách làm thịt heo xào chua ngọt:

Nguyên liệu làm thịt heo xào chua ngọt:

- Dứa (thơm): 1 quả

- Thịt thăn heo: lượng vừa đủ

- Ớt chuông xanh, đỏ: mỗi loại 1 quả

- Trứng gà: 1 quả

- Gia vị: muối, xì dầu, tiêu, giấm,

- Tương cà

- Bột bắp

- Rượu nấu ăn

Cách làm thịt heo xào chua ngọt:

Bước 1: Ướp thịt

Thịt thăn cắt miếng vừa ăn, ướp với xì dầu, rượu nấu ăn, lòng đỏ trứng gà, một ít muối và tiêu. Trộn đều và để khoảng 10 phút cho thịt thấm gia vị.

Bước 2: Chuẩn bị rau và nước sốt

Ớt chuông cắt miếng vuông, dứa cắt miếng vừa ăn. Pha nước sốt gồm đường, giấm, xì dầu, tương cà chua, bột bắp và nước, khuấy đều cho tan.

Bước 3: Chiên thịt

Lăn thịt qua bột bắp. Đun dầu nóng, cho thịt vào chiên lửa vừa đến khi vàng giòn, vớt ra để ráo rồi chiên lại nhanh lần hai để tăng độ giòn. Ớt chuông chiên sơ qua dầu rồi vớt ra.

Bước 4: Hoàn thiện món ăn

Cho nước sốt vào chảo, đun đến khi sánh lại. Cho dứa, thịt và ớt chuông vào đảo nhanh tay để các nguyên liệu áo đều sốt, sau đó tắt bếp và bày ra đĩa.

Món thịt heo chua ngọt xào dứa ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm cơm trắng hoặc bánh mì, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại thịt này!

(Theo Xiachufang)