Loại rau non mềm trong mùa thu, giàu sắt, siêu vitamin A, dưỡng da, bổ mắt, trộn vẹm ăn ngon mà lạ

Các loại rau củ theo mùa, được trồng vào thời điểm này trong năm, rất mọng nước và thơm ngon, tạo nên một bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng cho cả gia đình.

Cải bó xôi có quanh năm, nhưng loại rau này vào mùa thu có lá dày hơn và thân có màu hồng nhạt. Sau khi chần và trộn đều, nó có vị ngọt và tươi mát.

Nhiều người nghĩ rằng cải bó xôi chỉ tốt cho việc "bổ sung sắt", nhưng lợi ích của loại rau này còn vượt xa hơn thế. Cứ 100 gram rau cải bó xôi chứa khoảng 482 microgam vitamin K và 469 microgam vitamin A, rất tốt để chống khô mắt vào mùa thu.

Loại rau này cũng giàu axit folic và chất xơ, với khoảng 2,2 gram chất xơ trên 100 gram, có thể giúp giảm táo bón do khô da vào mùa thu.

Tuy nhiên, loại rau này có một đặc điểm riêng biệt—nó chứa nhiều axit oxalic, có thể khiến nó có vị chát khi xào trực tiếp và cũng cản trở sự hấp thụ canxi và sắt. Do đó, chần là một bước thiết yếu trước khi xào nấu cải bó xôi.

Sau khi nước sôi, thêm một thìa nhỏ muối và vài giọt dầu. Chần loại rau này trong 20 đến 30 giây, sau đó rửa ngay lập tức với nước lạnh. Điều này sẽ giữ cho rau có màu xanh tươi và giòn.

Món ăn gợi ý: Rau cải bó xôi trộn

Nguyên liệu: 1 bó rau cải bó xôi, khoảng nửa kg vẹm, một ít miến khô, một bát nhỏ đậu phộng rang, bốn hoặc năm tép tỏi, lượng vừa đủ nước tương nhạt, nước sốt hàu, giấm, dầu mè, muối và đường.

Cách làm:

- Rửa sạch vẹm, không thêm nước, đổ trực tiếp vào nồi, đậy nắp và hấp trên lửa lớn cho đến khi vỏ vẹm mở hết, sau đó tắt bếp và bóc lấy thịt vẹm để dùng sau.

- Ngâm miến trong nước sôi khoảng mười phút cho đến khi mềm. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh và cắt làm đôi.

- Rửa sạch rau cải bó xôi, chần sơ (30 giây), vớt ra và rửa lại với nước lạnh, vắt nhẹ để ráo nước, rồi cắt thành từng khúc.

- Băm nhỏ tỏi và cho vào bát. Thêm hai muỗng canh nước tương nhạt, một muỗng canh nước sốt hàu, nửa muỗng canh giấm, một chút muối và đường để tăng hương vị, sau đó rưới một muỗng canh dầu mè và trộn đều. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít dầu ớt.

- Cho rau cải bó xôi, miến, trai và đậu phộng rang vào một bát lớn, đổ nước sốt vào, trộn đều và bày ra đĩa.

Vị tươi ngon của vẹm, độ giòn của đậu phộng, độ mềm của rau và độ mượt của miến – tất cả các kết cấu đều được hòa quyện trong một miếng ăn, khiến món này trở nên hoàn hảo để ăn kèm cháo hoặc cơm.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!