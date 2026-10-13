Loại rau dại có vị chua thanh tự nhiên, giàu vitamin, đem nấu canh với cá ăn rất mát và đưa cơm

Thông gai hay còn gọi bông vang, bồng vang, hoàng quỳ là một loại rau dại quen thuộc ở một số vùng miền Trung.

Loại rau này khi non có vị chua thanh tự nhiên, thường được dùng để nấu canh cá, tạo hương vị đặc trưng và giúp món ăn thêm hấp dẫn.

Loại rau này khi non có vị chua thanh tự nhiên

Không chỉ góp phần tăng vị ngon, loại rau này còn cung cấp chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho cơ thể.

Loại rau dại này dùng để nấu canh rất ngon có vị chua nhẹ, thơm dịu, ăn rất mát và đưa cơm. Lá thông gai còn giúp nước canh ngọt hơn, đồng thời làm giảm mùi tanh của cá.

Dân Việt giới thiệu công thức nấu món canh lá thông gai và cá giò như sau:

Nguyên liệu:

- 500–700g cá giò

- 1 bó lá thông gai

- 6–7 củ nén (em thường phi thơm sẵn với dầu)

- Ớt tươi

- Muối, nước mắm, hạt nêm

Lá thông gai hay còn gọi là rau má ngọ, thồm lồm gai là một loại rau dại quen thuộc ở một số vùng miền Trung.

Cách làm:

Bước 1: Ướp cá

- Cá giò làm sạch, để ráo.

- Ướp với:

- ½ thìa cà phê muối

- ½ thìa cà phê hạt nêm

- 1 thìa cà phê nước mắm

- Vài lát ớt tươi

- Để cá thấm gia vị khoảng 15–20 phút.

Bước 2: Sơ chế rau

- Lá thông gai nhặt lá non, rửa sạch, để ráo.

Bước 3: Nấu canh

- Cho khoảng 1–1,2 lít nước vào nồi.

- Thêm 1 muỗng dầu nén phi vào nước.

- Khi nước sôi, nhẹ nhàng cho cá vào.

- Hớt bọt để nước canh được trong.

Bước 4: Hoàn thành

- Nấu khoảng 8–10 phút đến khi cá chín.

- Nêm nếm lại vừa ăn.

- Cho lá thông gai vào, đảo nhẹ và nấu thêm khoảng 1 phút rồi tắt bếp.

*Mẹo nhỏ để canh ngon hơn:

- Không khuấy mạnh khi cá đang chín để tránh bị nát.

- Chỉ cho lá thông gai vào sau cùng để giữ hương thơm.

- Chấm cá với nước mắm nguyên chất và vài lát ớt xanh rất ngon.

Chúc các bạn thành công với món canh đậm vị để đổi bữa cho gia đình.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện