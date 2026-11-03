2 loại rau theo mùa mềm ngọt, làm ấm, giữ ẩm, nuôi dưỡng cơ thể, xào nấu cách gì cũng ngon tuyệt

Thời tiết sau tiết Hạ chí khô và lạnh. Trớ trêu thay, vào thời điểm quan trọng này, có một vài loại rau củ tươi ngon và rẻ nhất, thực sự là "rau vàng" của mùa Hạ chí.

1 loại rau dưới đây đúng mùa, mềm, dễ chế biến và ngon miệng, và việc chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau hiệu quả hơn nhiều so với việc dùng quá nhiều thuốc bổ.

Nguyên tắc ăn uống của mùa Hạ chí nhấn mạnh "làm ẩm, làm ấm, cân bằng và thận trọng", tránh bổ sung chế độ ăn một cách mù quáng. Ăn rau theo mùa phù hợp với tiết khí là cách đáng tin cậy nhất để nuôi dưỡng cơ thể.

1. Loại rau: Diếp

Rau diếp là một loại rau lá họ Xà lách, và nó bổ dưỡng hơn nhiều so với xà lách. Nó giàu protein, caroten và canxi, đồng thời cũng chứa mannitol và lactucin.

Sau đợt sương giá đầu tiên, khi thịt và cá bắt đầu được phục vụ, rau diếp, một loại rau giòn và mềm có thể nấu chín chỉ trong vài phút, là lựa chọn hoàn hảo để giúp dạ dày bạn được nghỉ ngơi.

Món ăn gợi ý: Rau diếp xào cá hộp chiên giòn

Đây là một sự kết hợp đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng, rất hợp khi ăn kèm với cơm.

- Rửa sạch rau diếp và cắt làm hai phần, tách riêng lá và cuống; đập dập vài tép tỏi.

- Làm nóng chảo, cho một ít dầu, phi thơm tỏi, sau đó cho cá chiên giòn đóng hộp cùng với đậu và một ít nước dùng vào. Đun nhỏ lửa khoảng mười giây để cá chiên giòn có vị mặn đậm đà hơn.

- Đầu tiên, cho phần cuống rau diếp vào và xào nhanh trên lửa lớn khoảng mười giây. Sau đó cho phần lá vào và tiếp tục xào cho đến khi lá vừa héo, rồi tắt bếp. Cá đóng hộp đã mặn sẵn nên về cơ bản bạn không cần thêm muối.

Nếu nếm thử thấy chưa đủ mặn, hãy thêm một chút nữa. Rau diếp vẫn giòn, được phủ lớp hương vị thơm ngon của cá chiên giòn. Rưới rau diếp và nước sốt lên cơm, món ăn này sẽ ngon miệng hơn nhiều món thịt cầu kỳ.

2. Loại rau: Củ cải xanh

Vào thời điểm này trong năm, củ cải xanh mọng nước, có vị cay nhẹ, giòn và ngọt – hoàn toàn trái ngược với củ cải trắng dùng trong các món súp mùa đông.

Về mặt dinh dưỡng, loại rau này khá giàu vitamin C so với các loại củ cải thông thường, chứa khoảng 28 mg trên 100 gram, cùng với khoảng 1,2 gram chất xơ. Chúng cũng có hàm lượng canxi và caroten.

Món ăn gợi ý: Viên củ cải hấp

Bí quyết của món ăn này không nằm ở việc viên thịt viên tròn đến mức nào, mà là củ cải bào sợi không được vắt quá khô.

- Rửa sạch củ cải xanh, không cần gọt vỏ, vì chất dinh dưỡng trên vỏ rất tốt nên giữ lại, chỉ cần bào thành sợi mỏng. Đun sôi một nồi nước, khi nước sôi, cho củ cải bào sợi vào chần trong một phút, sau đó vớt ra và rửa lại với nước lạnh, rồi vắt nhẹ bằng tay – không vắt khô, để lại một ít độ ẩm để củ cải mềm hơn sau khi hấp.

- Cho một chút muối, một ít tiêu trắng và một ít nước sốt hàu vào củ cải đã vắt khô, sau đó rắc bột bắp và bột mì theo tỷ lệ khoảng một nửa bột bắp và một nửa bột mì. Vừa rắc vừa trộn đều cho đến khi củ cải có thể kết dính lại với nhau mà không bị vụn ra.

- Làm ướt tay bằng một chút nước để tránh bị dính, lấy một ít củ cải bào sợi và nhẹ nhàng vo thành viên tròn, sau đó cho vào nồi hấp. Khi nước sôi, hấp ở lửa vừa trong 10 đến 12 phút, sau đó tắt bếp và món ăn đã sẵn sàng.

Bạn có thể tự làm nước chấm – giấm với tỏi băm, hoặc dầu ớt trộn với nước tương đều là những lựa chọn tốt. Những viên củ cải này ngọt và mềm, và không hề nhạt nhẽo ngay cả khi ăn không.

Chúc bạn thành công khi chế biến các loại rau này!