Loại quả có vitamin C tương đương bưởi, giàu chất xơ hơn cam, tăng sức đề kháng, làm mứt ăn kiểu gì cũng ngon

Chanh dây là loại quả này nổi bật với hàm lượng chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng và giúp cơ thể chống lại tác động của các gốc tự do.

Loại quả này còn cung cấp kali, góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ bắp và hệ thần kinh. Đặc biệt, ăn chanh dây cả phần ruột và hạt giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón.

Loại quả này có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành mứt để pha nước uống và ăn kèm bánh mì rất ngon. Dân Việt giới thiệu cách làm mứt chanh dây như sau:

Nguyên liệu

- 1 ký quả chanh dây

- 300–500 g đường (tùy khẩu vị)

- 1/2 thìa cà phê muối

- 100 ml nước

Cách làm

1. Sơ chế chanh dây

- Rửa sạch chanh dây, bổ đôi.

- Nạo lấy phần ruột.

- Lọc qua rây để tách bớt hạt (có thể giữ lại một ít hạt để mứt đẹp mắt và giòn nhẹ).

2. Ướp đường

- Trộn phần nước cốt chanh dây với đường và muối.

- Để khoảng 30 phút cho đường tan.

3. Sên mứt

- Cho hỗn hợp vào chảo chống dính hoặc nồi đáy dày.

- Đun lửa vừa đến khi sôi, sau đó hạ nhỏ lửa.

- Khuấy đều thường xuyên để tránh cháy đáy.

- Sên khoảng 20-25 phút đến khi hỗn hợp sánh đặc, có màu vàng cam rất đẹp là ra thành phẩm.

4. Hoàn thành

- Khi mứt nguội sẽ đặc hơn lúc nóng, vì vậy không nên sên quá khô.

- Để nguội hoàn toàn rồi cho vào hũ thủy tinh để ngăn mát.

Chúc các bạn thành công với loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.