Bí quyết luộc ốc chín, không dai

Chuyên gia ẩm thực Eric Vũ, sáng lập Trung tâm Eric Cooking Class, cho biết các loại ốc nước ngọt như ốc bươu, ốc đá, ốc lác thường mang ký sinh trùng giun tròn Angiostrongylus cantonensis (giun ống phổi chuột). Khi xâm nhập vào cơ thể người, loại ký sinh trùng này có thể gây ra bệnh viêm màng não.

Theo các nghiên cứu về an toàn thực phẩm, ký sinh trùng trong ốc bị tiêu diệt hoàn toàn khi thịt ốc đạt nhiệt độ 70-75 độ C và được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, việc duy trì nhiệt độ nước luộc sôi sùng sục là yếu tố bắt buộc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thành phần chính của thịt ốc là protein cơ và collagen. Khi nhiệt độ vượt mức 75-80 độ C và kéo dài, các sợi protein sẽ co rút mạnh, đẩy lượng nước bên trong ra ngoài. Tình trạng mất nước này khiến thịt ốc co cứng và trở nên dai. Do đó, việc kéo dài thời gian luộc không làm ốc ngon hơn mà ngược lại, sẽ làm mất đi kết cấu giòn ngọt tự nhiên.

Mỗi loại ốc có một thời gian luộc khác nhau.

Để ốc chín đều, an toàn và không bị dai, thời gian luộc cần được điều chỉnh tùy theo kích thước và độ dày của vỏ. Mức thời gian dưới đây được tính từ thời điểm nước sôi và thả một kg ốc vào nồi:

- Ốc hương, ốc mỡ, ốc gạo (vỏ mỏng, thịt nhỏ): 5-7 phút.

- Ốc móng tay, ốc len: 4-6 phút.

- Ốc bươu, ốc lác, ốc đá (vỏ dày, thịt to): 10-15 phút.

- Ốc giác, ốc tù và (kích thước lớn 300-500 gr/con): 20-30 phút.

Lưu ý nếu bạn tính từ lần nước sôi thứ hai thì mức thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 2 phút với ốc nhỏ, 4 phút với ốc nhỡ, các loại ốc kích thước lớn cần lâu hơn. Hơn nữa, nếu luộc mẻ lớn (từ 2 kg trở lên), cần cộng thêm 2-3 phút để bù trừ lượng nhiệt bị giảm khi thả lượng lớn ốc vào nồi.

Dấu hiệu nhận biết ốc chín là lớp vảy tự bung và phần thịt lòi ra ngoài. Nên nhấc nồi xuống ngay khi thấy xuất hiện vảy ốc để tránh bị chín quá.

Mẹo làm sạch và gia tăng hương vị

Làm sạch bùn đất: Trước khi chế biến, ngâm ốc trong nước vo gạo pha vài lát ớt từ 1-2 tiếng. Hợp chất từ ớt gây kích ứng nhẹ, kích thích ốc há miệng và nhả sạch đất cát.

Khử mùi tanh: Quá trình luộc nên bổ sung sả đập dập, lá chanh và gừng. Lượng tinh dầu chứa các hợp chất citral và limonene trong sả, chanh sẽ át đi mùi bùn đất và mùi tanh đặc trưng của ốc.

Kiểm soát lượng nước: Chỉ nên sử dụng một lượng nước rất nhỏ dưới đáy nồi và đậy kín nắp để ốc chín chủ yếu bằng hơi nóng. Việc đổ ngập nước sẽ khiến chất ngọt tự nhiên của ốc bị hòa tan.

Để món ốc luộc hoàn hảo, bạn cần tránh thả ốc từ khi nước chưa sôi vì sẽ khiến ốc chín không đều, nhiệt độ không đủ để tiêu diệt ngay ký sinh trùng.

Bạn cũng tránh luộc mẻ quá lớn vì lượng nhiệt phân bố không đồng đều, dẫn đến tình trạng ốc dưới đáy nồi chín trong khi lớp trên mặt còn sống. Trong quá trình luộc, tránh mở nắp nồi liên tục, để tránh thất thoát nhiệt năng, kéo dài thời gian chín khiến kết cấu thịt ốc trở nên dai cứng.