Loại hạt nhỏ giàu dinh dưỡng, tốt cho tim mạch, đem làm món này giòn rụm thơm béo cả nhà đều mê

Đậu phộng (lạc) là loại hạt giàu dinh dưỡng, nổi bật với protein thực vật, chất béo không bão hòa và chất xơ.

Nhờ hàm lượng chất béo và protein cao, loại hạt này cung cấp năng lượng dồi dào, giúp cơ thể duy trì hoạt động và hỗ trợ xây dựng, phục hồi các mô. Bên cạnh đó, đậu phộng còn chứa vitamin E, vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như magie, phốt pho và kali.

Loại hạt này cung cấp năng lượng cao hơn bắp và đậu xanh, đồng thời giàu chất béo không bão hòa, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đây cũng là loại hạt giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào.

Từ đậu phộng có thể chế biến nhiều món ăn trong đó dùng để làm món đậu phộng da cá giòn rụm, béo thơm cốt dừa như sau:

Đây cũng là loại hạt giàu chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào.

Nguyên liệu:

- 500g đậu phộng

- 200g đường

- 300g bột mì

- 100g bột chiên giòn

- 100ml nước cốt dừa

- Một ít muối

- 150ml nước lọc

- Dầu ăn để chiên

Cách làm:

Bước 1: Pha hỗn hợp nước đường cốt dừa

Cho đường, nước cốt dừa, một ít muối và 150ml nước lọc vào tô, khuấy đều cho đường tan hoàn toàn.

Bước 2: Áo bột cho đậu phộng

Đậu phộng rửa sạch, để ráo nước rồi cho vào thau lớn.

Đổ hỗn hợp nước đường cốt dừa đã pha vào đậu phộng, rưới đều rồi lắc tròn thau để tất cả hạt đậu thấm đều hỗn hợp.

Sau đó, cho bột mì và bột chiên giòn vào, rắc đều lên đậu rồi tiếp tục lắc tròn thau cho bột bám đều quanh từng hạt đậu, tạo thành lớp vỏ da cá đẹp mắt.

Bước 3: Chiên đậu phộng

Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng sao cho dầu ngập đậu. Khi dầu nóng, cho đậu phộng vào chiên, để yên một lúc cho lớp vỏ bột cứng lại rồi mới đảo nhẹ tay để đậu không bị vỡ lớp áo.

Khi đậu bắt đầu cứng vỏ, hạ lửa nhỏ và chiên từ từ cho đậu vàng đều, giòn thơm.

Bước 4: Hoàn thành

Đậu vàng đều thì vớt ra, để ráo dầu và nguội hoàn toàn. Khi nguội, đậu sẽ giòn hơn. Cho vào hũ kín để bảo quản, dùng dần.

Thành phẩm là những hạt đậu phộng được bao phủ bởi lớp vỏ giòn rụm, thơm béo mùi cốt dừa, ngọt mặn vừa miệng.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại hạt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thanh Hiền Lê thực hiện.